Крупнейшая катастрофа: как Британия стала островом

В 1931 году в районе Доггер-банки в сети рыболовного траулера попал доисторический гарпун из оленьего рога. Позже другие суда вытащили кости мамонта и саблезубого льва. После чего песчаной отмелью в Северном море вплотную заинтересовались археологи…

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Доггерленд

Современная теория, выдвинутая британским археологом Брайони Коулзом, гласит, что около 20 000 – 10 000 лет назад Британские острова составляли единое целое с Европой. Уровень моря тогда был на 120 метров ниже современного. А по огромному участку суши, который сегодня является дном Северного моря, протекали Темза, Маас, Шельда и Рейн, сливаясь в огромную реку, впадавшую в Атлантический океан. Эта территория получила название Доггерленд.

Еще раньше это был огромный ледник, который освободился от снега и льда в результате глобального потепления, начавшегося свыше 20 000 лет назад. Постепенно территория Доггерленда с огромным количеством лесов, озер, животных и растений стала благоприятной для жизни. За живностью сюда пришли доисторические охотники и рыбаки. Когда во второй половине XX века в Северном море начали искать нефть, во время эхолокационных исследований обнаружили множество находок, подтвердивших эту теорию.

Рай на земле

Первоначально считалось, что Доггерленд представлял собой небольшой перешеек, соединявший Британию и Францию, но вскоре стало понятно, что речь об огромной территории, включавшей значительную часть современного Северного моря — от Дании до Шотландии. Судя по всему здесь был настоящий европейский рай — с мягким климатом, огромным количеством флоры и фауны, плодородными землями. С точки зрения охоты и рыболовства в эпоху мезолита это была богатейшая территория Европы.

Стурегга — крупнейшая катастрофа человечества

Так продолжалось примерно до 6 000 г. до н. э. Несколько тысячелетий потепления привели к тому, что стали таять льды Арктики и Скандинавии. Катастрофа, получившая имя Стурегга ("Большая кромка") случилась на побережье Норвегии. Из-за подтаявшего льда на участке береговой линии в 290 километров прошло обрушение в море нескольких тысяч кубических километров камней, песка и грязи. Титанический удар о воду породил огромную волну цунами — высотой до 20 метров — которая и накрыла Доггерленд.

Это не было одномоментным явлением. Скорее всего постепенное заиливание и затопление продолжалось сотню лет, а то и дольше. В результате сформировалась современная береговая линия и Британия была отрезана от материка. А тот самый европейский рай скрыли холодные воды Северного моря.