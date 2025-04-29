Как белорусские чекисты отличились в битве за Сталинград

Управление ФСБ России по Волгоградской области рассекретило хранящиеся в архиве документы, раскрывающие участие четверых сотрудников органов безопасности в обороне Сталинграда. Они являются уроженцами Белорусской ССР.

Это характеристики на Михаила Семеновича Арашкевича, Сергея Мануиловича Иванова, Василия Григорьевича Кровко и Василия Антоновича Шпака.

В ноябре 1945 года бумаги были подготовлены для награждения сотрудников медалью "За оборону Сталинграда".

Белорусы отличились на железной дороге. Так, капитан Арашкевич непосредственно перед началом нашего контрнаступления обеспечивал быстрейшее прохождение эшелонов для Сталинградского фронта. Он работал на участке Арчеда - Котлубань. В тыл к красноармейцам противник забрасывал диверсантов, а чекист занимался "очищением участка от вражеского элемента".

Затем Арашкевича перебросили на перегон Лиски - Лихая, где он был ранен.

В те же дни (с ноября 42-го по 19 января 43-го) и в тех же местах выполнял задачи капитан Василий Кровко. Под ударами фашистской авиации он делал все возможное, чтобы вагоны быстрее дошли до назначения.

Капитан Василий Шпак отличился на раннем этапе битвы за сам Сталинград. Он работал на вокзале. В характеристике напечатано, что "возложенные задачи тов. Шпак выполнял". От руки дописано: "успешно". Был ранен и отправлен в госпиталь, награду заслужил.

Кстати, само здание вокзале было сильно повреждено во время сильнейшей бомбардировки 23 августа 1942 года. Но станция продолжала работать до 13 сентября. В последующие дни вокзал неоднократно переходил из рук в руки, но окончательно его советские солдаты отобьют только в самом конце сражения: 31 января 1943 года.

С 20 ноября 1942 года по 8 июня 1943 года капитан Иванов обеспечивал безопасное продвижение составов по вверенному участку от Петрова Вала до Иловли. Поймал немецкого агента, заброшенного в наш тыл.