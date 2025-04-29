Три ужасных истории о маньяках, которых до последнего никто не подозревал

Полиция разных стран сталкивается с расследованиями серийных убийств. Иногда личность маньяка довольно быстро удается установить, но в некоторых случаях убийцы могут скрываться годами и даже десятилетиями и принимать участие в расследовании дела или поиске тел своих же жертв. «Вечерняя Москва» собрала истории о серийных убийцах, которые до последнего находились вне подозрений.

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Звезда рестлинга — «убийца старушек»

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С 1998-го по 2005 год в столице Мексики Мехико произошла серия из 47 убийств, которые были очень похожи между собой. Всеми погибшими были женщины старше 60 лет, многие из них были задушены бытовыми предметами: шарфами, чулками, шнурами, телефонными кабелями. При этом убийцу мало интересовали драгоценности в домах жертв. Чаще всего пропадали различные религиозные предметы, например, распятия, Библии, изображения святых.

Сложность с поиском серийного убийцы состояла в том, что, согласно статистике, душегубами чаще становятся мужчины. Несмотря на сообщения очевидцев, которые утверждали, что неподалеку от мест преступлений видели мужеподобную женщину, полиция искала убийцу мужского пола. Подозрение пало на почти сотню секс-работников, которые надевали женские наряды. Все они были доставлены в полицейский участок на допрос, но расследование не продвинулось ни на шаг.

Найти «убийцу старушек», как прозвали маньяка в прессе, удалось лишь в начале 2006 года. 25 января житель Мехико Джоэл Лопес подходил к дому, как вдруг заметил, что оттуда торопливо выходит незнакомая женщина. Он вошел в здание и увидел тело 82-летней хозяйки жилища, вокруг шеи которой был обмотан стетоскоп. Мужчина незамедлительно обратился в полицию, и вскоре неподалеку от места преступления задержали убийцу пожилой женщины. Ей оказалась Хуана Барраса Самперио, более известная в мексиканском рестлинге (lucha libre) под псевдонимом Леди Тишина.

Хуана родилась 27 декабря 1957 года в городе Эпасоюкан. Ее мать страдала от алкогольной зависимости, совсем не занималась воспитанием девочки и часто избивала ее. Когда Хуане исполнилось 12 лет, мать продала ее знакомому мужчине за три бутылки пива. Девочка-подросток оказалась в рабстве, где подвергалась сексуализированному насилию. Во время расследования серии убийств специалисты предположили, что Хуана выбирала жертв среди пожилых женщин, отожествляя их со своей матерью.

В конце 2008 года Хуану Баррасу приговорили к 759 годам тюремного заключения. Полиция смогла доказать ее причастность лишь к 16 убийствам, хотя полагает, что жертвами рестлерши стали более 40 женщин.

Скользящий узел «Венского душителя»

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Начиная с 1990 года по Австрии прокатилась волна убийств проституток. Жертвами маньяка стали семь женщин. Большинство из них были задушены бюстгальтерами или чулками, причем каждый раз преступник использовал особенный скользящий узел. Некоторые тела были обнаружены спустя какое-то время после убийства, что не позволяло определить точную причину смерти и найти какие-либо улики, которые могли бы привести к виновному.

Одним из журналистов, освещавших это дело, стал Джек Унтервегер. Он был известным, востребованным специалистом, но не только из-за своего таланта. Унтервегер был бывшим преступником, осужденным за убийство. В тюрьме он увлекся чтением книг и написал автобиографическое произведение, в котором рассуждал о том, какие поступки привели его к заключению. И хотя его приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком лишения свободы на 15 лет (по другим данным, на 25 лет с возможностью освобождения через 15 лет), творческие изыскания Унтервегера привлекли внимание интеллигенции, которая начала кампанию за его освобождение. Отбыв положенные 15 лет заключения, мужчина вышел на свободу. Он стал символом того, что человека можно перевоспитать и тот сможет стать успешным членом общества.

Унтервегер добился интервью с главой отдела расследования убийств Максом Эдельбахером. По его воспоминаниям, журналист яро интересовался всеми деталями расследования и информацией, которой располагала полиция. Затем Унтервегер отправился в Лос-Анджелес, где планировал изучать пенитенциарную систему США и жизнь проституток в стране, а также писать тексты на социальную тематику. Во время его пребывания в стране были убиты три секс-работницы, о чем узнала австрийская полиция. Совпадение не показалось правоохранителям случайностью.

Когда Унтервегер вернулся в Вену, его вызвали в полицейский участок. Поговорив со следователями, он тут же сбежал в Париж, а затем в Майами вместе со своей избранницей — 18-летней Бьянкой Мрак. Однако найти их не составило труда — влюбленные в бегах пользовались банковскими картами. В феврале 1992 года Унтервегера арестовали, а в мае доставили в Австрию для суда.

В расследовании дела «Венского душителя» помог вышедший на пенсию следователь Огаст Ченнер, который раскрыл убийство Маргарет Шефер — за него журналист и попал в тюрьму. Он прочитал статью о первом австрийском маньяке и заметил, что детали его преступлений идентичны тому, которое совершил Унтервегер. Также Ченнер узнал, что убийца был освобожден после 15 лет заключения. Он связался с венскими следователями, уверенный, что «исправившийся журналист» и есть душегуб, которого ищет полиция, хоть и не имел никаких доказательств.

Пока Унтервегер был в бегах, австрийская пресса выступала за его невиновность, а полиция собирала доказательства. Знакомые мужчины говорили, что он не мог быть убийцей, ведь журналист был «совсем на него не похож», к тому же жил в отличной квартире в хорошем районе. Поклонники творчества Унтервегера считали, что человек, так тонко чувствующий и понимающий мир, не может быть маньяком.

Полицейские выяснили, что Унтервегер всегда бывал в тех же городах, где происходили убийства проституток. Тогда же стало известно, что первое убийство произошло в Чехословакии, а первой жертвой «Венского душителя» была Бланка Бочкова. Тело девушки нашли в нескольких километрах от Праги в сентябре 1990 года, она была задушена чулками. Также полиция нашла ряд косвенных доказательств того, что Унтервегер встречался со всеми убитыми женщинами, когда те были еще живы: чеки и квитанции, помогающие отследить все передвижения журналиста, шарф, фрагменты которого были обнаружены на одежде одной из жертв, волосы Бланки Бочковой в машине, на которой мужчина перемещался в Чехословакии.

Унтервегера признали виновным в девяти убийствах, в том числе трех в США. Его причастность к двум убийствам присяжные посчитали недоказанной. Журналиста приговорили к пожизненному заключению, а через несколько часов после оглашения приговора он покончил с собой. На месте самоубийства обнаружили особый скользящий узел — тот же, которым были убиты жертвы Унтервегера.

Кладбище на ранчо из желтого кирпича

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Уроженец американского штата Чикаго Джон Гейси управлял франшизами KFC, имел собственный строительный бизнес и подрабатывал клоуном по имени Пого на детских праздниках. Кроме того, он активно интересовался политикой и даже был членом Демократической партии. Неудивительно, что, когда на его малой родине стали пропадать подростки, Гейси как обладатель активной гражданской позиции, уважаемый член американского общества и, по отзывам его друзей, мягкий, добрый и всегда готовый прийти на помощь человек, стал участвовать в поисках молодых людей. С родителями многих из них он дружил. Однако такой, казалось бы, положительный со всех сторон человек, оказался именно тем, кто лишал подростков жизни.

Впервые Гейси изнасиловал ребенка в 1967 году. Он тогда уже был женат, имел двух детей и хорошо зарабатывал, управляя тремя ресторанами быстрого питания. Жертвой мужчины стал 15-летний Дональд Вурхиз. Гейси заманил подростка обещанием показать порнографические фильмы, затем опоил его алкоголем и убедил вступить в интимную связь. В следующие месяцы он принудил к сексу еще нескольких молодых людей. Спустя полгода после изнасилования Вурхиз рассказал своему отцу о произошедшем. Дело дошло до полиции, и Гейси посадили, приговорив к 10 годам тюрьмы за педофилию. Его первая жена ушла от мужчины, забрав с собой детей. Однако всего через полтора года он вышел на свободу за примерное поведение.

Гейси основал компанию PDM Contractors и занялся строительным бизнесом. На работу брал преимущественно школьников и молодых людей. Уже тогда мужчина начал их домогаться, обещая взамен повышение или материальную поддержку. Однако в 1972 году Гейси перестал ограничиваться только сексуализированным насилием. Его первой жертвой стал Тимоти Маккой. Клоун Пого заметил молодого человека на автовокзале и пригласил его к себе домой. Там Гейси и Маккой употребили спиртное и наркотики, а затем «клоун» изнасиловал мальчика. Утром мужчина заметил подростка в своей комнате с ножом и решил, что тот хочет его убить. В драке Гейси убил Маккоя двумя ударами ножа. Затем он пошел на кухню и увидел накрытый стол, тогда он понял, что подросток просто готовил ему завтрак. Труп молодого человека клоун-убийца, как позднее прозвали Гейси в СМИ, спрятал в своем подвале. Спустя время он раскопал могилу и залил ее бетоном, чтобы избавиться от неприятного запаха.

Вторая жена Гейси быстро догадалась о наклонностях своего супруга. Она замечала, что мужчина приводит домой подростков, а в гараже она не раз находила порнографию. В итоге пара развелась, и дом — ранчо из желтого кирпича в населенном пункте Норридж в Нортвуд-Парк-Тауншип — остался полностью в распоряжении Гейси. Теперь он мог беспрепятственно приводить домой молодых людей в возрасте от 15 лет до 21 года. Он заманивал их к себе обещаниями устроить на работу или предлагал угоститься спиртным и наркотиками. Затем он сковывал жертвам руки, насиловал, пытал и убивал. Трупы Гейси прятал в подвале дома, периодически поливая их негашеной известью, чтобы ускорить разложение. Четыре тела он сбросил в ближайшую к дому реку.

Последней жертвой маньяка стал Роберт Пист. Молодой человек работал помощником в аптеке. Вечером 11 декабря 1978 года его мать Элизабет приехала за ним, чтобы забрать домой. Однако тот сказал, что хочет поговорить с клиентом, пообещавшим более прибыльную работу, и попросил маму подождать его. Больше Элизабет Пист своего сына так и не увидела. Полиция выяснила, что тем самым «клиентом» был Гейси. Мужчину вызвали на допрос, после чего провели обыск и установили, что Пист точно был в его доме. Через 11 дней произошел повторный обыск, при котором в подвале были обнаружены тела 29 молодых людей.

Гейси признался в убийствах и заявил о своей невменяемости в надежде, что это смягчит его наказание. Однако суд присяжных не поверил ему и вынес клоуну-убийце самый суровый приговор — смертную казнь. В ее ожидании Гейси провел в тюрьме 14 лет — до мая 1994 года. После смерти клоуна-убийцы его дом снесли, поскольку он навлек на себя дурную славу.

В конце апреля стало известно, что «Петербургского душителя» Дмитро Вороненко приговорили ко второму пожизненному сроку. Маньяк, отбывающий наказание за пять убийств, признался в еще двух расправах в 2005 и 2006 годах. Преступник душил своих жертв колготками или ремнем, насиловал их тела и обворовывал. Как ловили Вороненко и зачем ему дали второй пожизненный срок — в материале «Вечерней Москвы».