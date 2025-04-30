Евросоюз забыл, как ему накостыляли в России

Нам не привыкать! За два века – четыре войны со всей Европой: 1812-1814, 1918-1922, 1941-1945 и вот теперь. Причём, каждый раз в названиях войн наши историки выпячивали второстепенный фактор, игнорируя главный.

Мол, Наполеон и Гитлер решили захватить весь мир и напали на Россию. А в 1918 году олигархи Европы решили восстановить капитализм в России. Безусловно, эти моменты имели место, но главной причиной четырёх великих войн было желание всей Европы расчленить, а затем уничтожить Россию.

Наши либералы полвека вопят, что всё наоборот – царская, советская или «путинская» Россия угрожает Европе, а просвещённые европейцы лишь защищают свою свободу и демократию.

Но почему тогда просвещённая Европа захватила всю Африку, Северную и Южную Америку, Австралию, Индию, Индокитай, пыталась расчленить и захватить Китай? В XVIII-ХХ веках европейцы на четырёх континентах убили сотни миллионов мирных жителей. А, может, аборигены Австралии угрожали лондонцам или вьетнамские крестьяне – парижанам, и хотели лишить их демократии?

Любопытна эволюция предводителей крестовых походов на Россию. Началось с гениального корсиканца Буонапарте. Затем последовали Ллойд Джордж и Черчилль – не гении, но лучшее, что нашлось среди британского бомонда. Потом – экзальтированный и не совсем психически здоровый австрияк, урожденный Шикльгрубер. А кончилось всё местечковым евреем-клоуном.

Не будем попрекать школьных учителей и писателей за фразы: «Наполеон повёл французов…» и т.д. Но, занимаясь геополитикой, не стоит забывать, что в Великой армии Наполеона, вторгшейся в Россию в 1812 году, этнические французы, родившиеся в границах Франции образца 1789 года, составляли менее 38%. Ну а остальное – вся Европа, будущий ЕС.

Так, в поход на Москву двинулись 100 тысяч поляков и ещё 100 тысяч воевали с русскими на территории Герцогства Варшавского в 1813 году. Например, польский гарнизон крепости Модлин с февраля по декабрь 1813 года осаждали 36 тыс. русских солдат.

Русофобы и антисоветчики с чувством издеваются над руководством Красной Армии – «завалили немцев трупами». Да, потери вермахта существенно меньше потерь Красной Армии. Но если к потерям этнических немцев добавить потери их подельников из всех стран, входящих ныне в ЕС, а к ним ещё добавить бандюганов из Армии Крайовой, «лесных братьев» Прибалтики, бандеровцев и т.д., то потери противника превысят как минимум в 1,5 раза потери Красной Армии в 1941-1945 годах. Но на Западе так всегда было – этих считаем, этих нет, ибо «это другое».

В 1941-1945 годах в лагеря НКВД СССР попали 3,3 млн. этнических немцев и 1,1 млн. европейцев из ЕС.

Любопытно, что в числе узников НКВД поляков оказалось в 25 (!) раз больше, чем финнов. Правители Польши с 1991 года захлёбываются лаем о польских пленных, взятых Красной Армией в 1939 году, и напрочь молчат о поляках, взятых в плен в форме вермахта и СС в 1941-1945 годах.

Между прочим, в СС, вермахт, «синюю полицию» и другие германские формирования добровольно вступили около 600 тысяч поляков. В это число не входят около 150 тысяч бандюганов из Армии Крайовой, воевавших с 1940 по 1946 год против Красной Армии.

Только с 28 июля 1944 по 30 мая 1945 года крайовцы убили свыше тысячи советских солдат. В плен было взято свыше 50 тысяч крайовцев, но их числили и содержали отдельно от поляков, воевавших на стороне Гитлера. Крайовцы в основном сидели в лагерях под Рязанью.

Свыше 300 тысяч французов добровольно отправились воевать на Восточный фронт в составе «французского легиона», дивизии СС «Карл Великий» и др. По иронии судьбы свой первый бой французские легионеры приняли 1 декабря 1941 года на Бородинском поле.

Французы отчаянно дрались в районах городов Шеттин и Данциг. По германским данным только за четыре дня в конце февраля 1945 года 58-й французский полк уничтожил свыше пятидесяти советских танков. В конце марта 1945 года остатки 33-й французской дивизии были эвакуированы в Данию.

В конце апреля 1945 года около тысячи солдат дивизии «Шарлемань» пробиваются в Берлин, чтобы принять там свой последний бой, обороняя рейхстаг.

После войны во Франции была создана организация «Узники Тамбова». Дело в том, что многие десятки тысяч «французских туристов», приехавших в СССР в 1941-1943 годах, были убиты злодеями из РККА и партизанами, а 34 тысячи «несчастных французов» оказались в лагерях НКВД под Тамбовом.

Они жаловались, что под Тамбовом морозы стояли до -30°, хлебный паёк составлял всего 600 граммов (вспомним блокадный Ленинград!) и т. п.

Лично меня потряс секретный приказ «бериевских палачей» с требованием от лагерных начальников предупредить освобождаемых, что вывоз из СССР крупных сумм советской валюты запрещён, и посему надо, мол, «обеспечить лагерные магазины нужным ассортиментом прод- и промтоваров, чтобы освобождаемые могли истратить свои деньги». Если бы это была листовка или статья из «Правды», можно было подумать, что сие – пропаганда. Но тут секретный (!!!) приказ.

Этнических испанцев в советских лагерях оказалось совсем мало – всего 452 человека. А между тем 31 июля 1941 года 19 тысяч испанцев из Голубой дивизии присягнули не Испании и не Франко, не Германии, но исключительно Адольфу Гитлеру. После чего Голубая дивизия была включена в состав Вермахта под наименованием 250-я пехотная дивизия.

26 сентября 1941 года дивизия получила неожиданный приказ двигаться к северу, к Новгороду, и с 11 октября на десять месяцев обосновалась в деревне Григорово близ Новгорода.

С августа 1941 года по август 1942 года Новгородский кремль и центр города контролировались подразделениями Голубой пехотной дивизии. В результате испано-германской оккупации в Великом Новгороде осталось 30 (!) жителей, а из 2400 домов уцелело 40.

Вот, к примеру, отчёт немецкой комендатуры 14 марта 1942 года:

«Огромный ущерб памятникам нанесён солдатами расположенной в Новгороде испанской дивизии... Большая часть из хорошо сохранившихся иконостасов была использована испанскими солдатами для отопления (церковь Фёдора Стратилата). Другие церкви выгорели по неосторожности солдат (Знаменский собор), и их древнее убранство в настоящее время утрачено. Все церкви Новгорода стоят открытыми».

Вот показания крестьянки В.А. Жучковой:

«В нашей деревне стояли испанцы. С первых дней стали отбирать тёплую одежду, шубы, валенки, шапки, скот, птицу».

В январе 1942 года испанцы арестовали Изотова Григория Изотовича 1881 года рождения и на дороге из винтовки убили его за то, что он не отдал испанцам свою корову.

Испанский офицер начал вымогать деньги у назначенного немцами бургомистра Новгорода. Тот дал ему пинка. А испанец разрядил в бургомистра обойму. Немцы промолчали.

Ну а в августе 1942 года Голубую дивизию направили грабить окрестности Ленинграда.

В дивизию из Испании непрерывно шли пополнения. Всего через нее прошло около 60 тысяч человек.

Любопытно, что на 29 октября 1941 года в составе дивизии было всего 29 белоэмигрантов.

Почему так мало? Не хотели воевать против своей родины? Ещё как хотели! Просто в конце августа Генеральный штаб испанской армии отдал приказ, где говорилось: «Невозможно, чтобы все русские [подавшие заявления – А.Ш.], хотя бы и имеющие испанское гражданство, были включены в [Голубую – А.Ш.] дивизию».

Кроме белогвардейцев в Голубой дивизии воевало около 150 португальцев.

Описание «мук» попавших в сталинские лагеря других просвещённых европейцев займёт целую книгу. А я для экзотики добавлю, что среди военнопленных 1941-1945 годов оказалось 10 173… еврея. Большинство их служили в армиях Румынии и Венгрии, но какие-то персонажи сумели обманом попасть в вермахт и СС.

Списки военнопленных из стран будущего ЕС имеются в архивах. Могилы умерших в лагерях в 1990-х годах приведены в порядок. Так почему бы не разыскать их внуков и правнуков, ратующих сейчас за войну на Украине «до победного конца»? И не рассказать им в красках, какой конец был их дедов и прадедов?