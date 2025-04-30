Участница реалити-шоу получала бомбы и секс-игрушки от сталкера

Американская певица и участница реалити-шоу Celebrity Big Brother («Большой брат: Знаменитости») Джоджо Сива рассказала, как в подростковом возрасте получила от сталкера секс-игрушки и самодельную бомбу. На это обратило внимание издание Daily Mail.

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Сива отметила, что неизвестный преследователь присылал ей странные и пугающие посылки, когда ей было 13 лет.

«Меня преследовал сумасшедший сталкер, который присылал мне много вещей — секс-игрушки, ножи. И он отправил мне бомбу, самодельную бомбу. И из-за этого его посадили в тюрьму на целых пять лет», — поделилась воспоминаниями артистка.

Также певица добавила, что сейчас ее безопасность обеспечивает целая команда работников.

Ранее сообщалось, что звезда британского шоу талантов Britain's Got Talent певица Конни Талбот столкнулась с пугающим преследователем. По словам певицы, сталкер из Германии постоянно писал ей сообщения в социальной сети и считал, что они находятся в отношениях, а затем приехал к ней лично.

Джоджо Сива прославилась благодаря участию в танцевальном реалити-шоу Dance Moms («Мамы в танце») в 2015 году, когда ей было 11 лет.