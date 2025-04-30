Чем пахло в русских домах в 1700-е годы

Мы привыкли представлять себе прошлое через картинки: деревянные дома, печи, лапти, посуда на полках. Но есть другой слой быта, который почти невозможно восстановить — запах. Он формировал ощущения, настроение и саму атмосферу пространства. «Рамблер» расскажет, чем пахло в обычных русских домах XVIII века.

© Dmitry Belyaev/iStock.com

Печь в избе была не просто источником тепла — она определяла все. В некоторых домах еще сохранялся способ топки «по-черному»: без трубы, с выходом дыма прямо в помещение. Он заполнял воздух, оседал на стенах и одежде, делая пространство едва различимым. Такая гарь не считалась неудобством. Она была привычной частью быта, запахом повседневного дома — как сейчас, например, запах пыли от батареи осенью.

Внутри могли находиться и животные. Зимой в деревнях коровы или козы часто ночевали в одной избе с людьми. Это позволяло сохранить тепло и здоровье скота. Не было границ между «хозяйственной частью» и жилым пространством — и запахи соответствовали. Парное молоко, сено, влажная шерсть — все это существовало в одном ритме с человеком. Без идеализации, но и без брезгливости — просто бытовая норма той эпохи.

Откуда пошло выражение «понедельник — день тяжелый»

Также сильно отличались от современных гигиенические привычки. Мыться старались регулярно, но не каждый день и не так, как принято сегодня. Для очищения использовали золу, песок, отвары трав. Умывались холодной водой, сушились у печи. Тело сохраняло свой естественный запах — он зависел от образа жизни, климата, возраста. Это была не «неопрятность», а другой стандарт чистоты, где важнее было не скрыть, а сохранить здоровье.

Пища тоже оставляла свой след в воздухе. Без холодильников еду хранили в погребах, подвешивали к потолку или ставили на полки. Дом впитывал ароматы квашеной капусты, сушеной рыбы, хлебной закваски, кваса. Это были живые запахи — не «вкусные» или «неприятные», а просто насыщенные. Быт не стремился быть нейтральным. Он был насыщен событиями, и запахи были частью этих событий.

Материалы, из которых строили дома, тоже влияли на запах. Деревянные стены, проконопаченные мхом, иногда обмазанные глиной, впитывали влагу и сохраняли следы времени. Не было изоляции, пластика или бытовой химии — воздух в избе напрямую зависел от сезона и климата. Весной тянуло сыростью, зимой — дымом и печным теплом, а летом появлялся запах прогретого дерева.

В то время все это казалось привычным и незаметным. Тем не менее именно эти детали формировали ту самую атмосферу дома, которую сегодня уже не восстановить.

Ранее мы рассказывали, почему в XIX веке боялись фотографий.