Почему США проиграли войну во Вьетнаме

Ровно 50 лет назад, 30 апреля 1975 года, войска Северного Вьетнама заняли южновьетнамскую столицу Сайгон. Именно это событие считается точкой в серии конфликтов в Индокитае, которые продолжались целых три десятилетия. При этом чаще всего войну во Вьетнаме связывают с действиями США, ее вспоминают как одну из их крупнейших внешнеполитических неудач Вашингтона, как пример жестокого ведения войны и экологической катастрофы. Почему США вторглись во Вьетнам, как сторонам удалось достичь мира и как сейчас развиваются американо-вьетнамские отношения — в материале «Ленты.ру».

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Бег

Захват Сайгона войсками Северного Вьетнама, 30 апреля 1975 года

Днем 29 апреля 1975 года в посольстве США во Вьетнаме все уже было приготовлено к вертолетной эвакуации. Все, что можно было вывезти, упаковали, а что-то готовились попросту бросить.

В посольство ломились тысячи вьетнамцев, желающих улететь, на улицах взрывались бомбы — армия Северного Вьетнама входила в вожделенный и ненавистный город абсолютной победительницей

Уже на следующий день, 30 апреля, после 30 лет войн, Сайгон пал. Так завершилась Война во Вьетнаме — одна из самых спорных страниц в истории США, их крупнейшее военное поражение.

Свобода, равенство и братство

Антифранцузское восстание в Сайгоне, Южный Вьетнам, ноябрь 1940 года

Впрочем, начался вьетнамский конфликт не с вмешательства США.

Истоки противостояния следует искать в середине XIX века, когда территория Вьетнама стала французской колонией

Французы, при всей несправедливости самой идеи колониализма, все-таки не были бесчеловечными угнетателями. В начале XX века они даже пытались провести технологические реформы. Кроме того, именно при их участии сформировалась прослойка местной буржуазии.

Со временем, однако, во Вьетнаме возникли антиколониальные настроения

Недовольны были в основном простые жители. Местная знать, с одной стороны, их поддерживала, но при этом неплохо зарабатывала на отсталости населения, занятого в сельском хозяйстве.

Мировой катаклизм

Военнослужащие Императорской армии Японии в Сайгоне, Французский Индокитай, 1942 год

Особую роль во вьетнамском национальном движении сыграла Вторая мировая война. Власть во французской колонии перешла к японским оккупационным силам, хотя, что парадоксально, отдельные элементы прежней колониальной администрации тоже сохранились.

Японское вторжение вызвало партизанское сопротивление — Вьетминь, которое возглавил коммунист Хо Ши Мин

Интересно, что Хо Ши Мин около семи лет прожил во Франции, куда нелегально уехал, желая познакомиться с идеями «свободы, равенства и братства». Вьетнамцам, как он рассказывал в интервью Осипу Мандельштаму в 1923 году, доступ к книгам просветителей Руссо и Монтескье ограничивали.

Впрочем, вместо изучения трудов апологетов французской революции молодой человек увлекся идеями Маркса и Ленина, перебрался в СССР, а затем стал агентом Коминтерна в Китае.

Французские власти научили наших крестьян словам «большевик» и «Ленин». Они начали преследовать коммунистов среди вьетнамцев в то время, когда никаких коммунистов и в помине не было Хо Ши Мин президент Демократической Республики Вьетнам

Катастрофа по-французски

Южновьетнамские правительственные войска в провинции Камау, Вьетнам, август 1962 года

После ухода японской армии в 1945 году коммунисты провозгласили создание Демократической Республики Вьетнам. В это время на север страны вошли китайские гоминьдановские войска. Одновременно в надежде вернуть власть прибыли французские силы.

Тройные переговоры в конечном итоге привели к выводу китайских войск: у Гоминьдана внутри страны было много проблем. Так вьетнамские коммунисты начали стремительно захватывать страну, хотя Франция продолжала оказывать сопротивление.

В ноябре 1946 года французский флот обстрелял город Хайфон, в результате чего погибли около шести тысяч человек

Так началась первая Индокитайская война. Французские солдаты, правда, воевали неохотно, ведь они только что пережили нашествие нацистской Германии. На стороне Вьетминя был явный перевес, тем не менее боевые действия затянулись.

Именно тогда на сцене появились США, которые параллельно вели войну в Корее и пытались сдержать распространение коммунизма в Восточной Азии

Поначалу помощь Франции со стороны Вашингтона была только финансовой, но через некоторое время в Сайгоне появились американские военные базы.

Исход войны определило сражение в Дьенбьенфу весной 1954 года, закончившееся полным разгромом французских сил. Оно осталось в памяти французов как страшная военная катастрофа.

Дьенбьенфу — это позор Франции Марсель Бигер заместитель министра обороны Франции

Разрез по параллели

Президент Республики Вьетнам Хо Ши Мин в Париже, Франция, 2 июля 1946 года

Формально первую Индокитайскую войну завершила Женевская конференция 1954 года. Ее главным итогом стало разделение Вьетнама по корейскому сценарию — ровно по 17-й параллели. Столицей Северного Вьетнама стал Ханой, а Южного Вьетнама — Сайгон.

Как и в Корее, северную часть заняли коммунисты, а южную — условные капиталисты

При этом власти Севера и Юга не оставляли попыток восстановить единство страны. Для этого в 1956 году в обоих Вьетнамах готовился референдум, но Сайгон тогда от компромисса отказался.

Жизнь на Юге

Премьер-министр Государства Вьетнам Нго Динь Зьем посещает Буонметхуот, Вьетнам, 12 июня 1955 года

Хотя формально Южный Вьетнам оставался монархией во главе с последним вьетнамским императором Бао Даем и под управлением сил так называемого Французского союза, о восстановлении французской колониальной системы речи уже не шло. Власть вскоре сконцентрировалась в руках талантливого политика Нго Динь Зьема, одного из лидеров национального движения, сотрудничавшего, впрочем, с японскими властями.

Нго Динь Зьем быстро стал автократом, упразднил монархию, провозгласил создание Республики Вьетнам, а себя объявил ее президентом

Президентский клан проник во все сферы власти и управления. Уровень коррупции достиг чудовищных размеров. Процветала торговля оружием и наркотиками.

Наша республика родилась в условиях великих страданий. Она мужественно противостоит экономической конкуренции с коммунистами Нго Динь Зьем президент Республики Вьетнам

При этом элиту Южного Вьетнама активно поддерживали США, которые в то же время зарабатывали на наркоторговле, оправдывая все недостатки режима антикоммунистической борьбой.

Мы в Америке молимся о том, чтобы те, кто сейчас живет в порабощенной части [Вьетнама], однажды объединились в свободной Республике Вьетнам Дуайт Дэвид Эйзенхауэр президент США

Вьетнам против Вьетнама

Спасатели на руинах домов в китайском квартале Сайгона, Вьетнам, 9 мая 1955 года

Гражданская война во Вьетнаме началась не сразу. Лидер СССР Никита Хрущев был настроен миролюбиво и, как считается, даже сократил объемы военной помощи дружественному Ханою.

В то же время на юге коммунисты создали подпольный Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама — Вьетконг

Вьетконговцы начали совершать вылазки и многочисленные теракты, взрывать дома и автомобили чиновников. В ответ правительство организовывало не менее кровавые рейды.

Накалялась обстановка и в соседних странах. Для борьбы с Югом Северный Вьетнам активно сотрудничал с прокоммунистическими силами Лаоса и красными кхмерами в Камбодже.

Через джунгли Камбоджи и Лаоса вьетнамские коммунисты перебрасывали оружие и войска на Юг — этот путь снабжения получил впоследствии название «тропа Хо Ши Мина»

Нельзя не вмешаться

Южновьетнамский солдат допрашивает двух партизан Вьетконга, Вьетнам, август 1962 года

В этих условиях США приняли решение усилить свой контингент в Южном Вьетнаме.

При молчаливом согласии США в Сайгоне произошел переворот, в результате которого Нго Динь Зьем был убит, а к власти пришло еще более зависимое от Вашингтона правительство

Соединенные Штаты пытались разрешить вьетнамскую проблему дипломатическим путем, однако контакты между президентом США Джоном Кеннеди и главой СССР Никитой Хрущевым ни к чему не привели, а новые лидеры — Линдон Джонсон и Леонид Брежнев — вскоре выбрали путь эскалации конфликта.

Вторжение

Эсминец ВМС США «Мэддокс», который был атакован северовьетнамскими торпедами и артиллерийским огнем у берегов Вьетнама в ходе конфликта в Тонкинском заливе, август 1964 года

Спусковым крючком для вторжения США стал так называемый Тонкинский инцидент в августе 1964 года. Согласно американской версии, несколько катеров северян атаковали американский эсминец в нейтральных водах.

Через несколько дней Конгресс США принял Тонкинскую резолюцию, которая позволяла президенту Линдону Джонсону отправить во Вьетнам войска для ведения боевых действий. Интересно, что в документе не говорилось об объявлении войны — решение это обозначалось как «помощь Южному Вьетнаму».

Соединенные Штаты помогают народам Юго-Восточной Азии защитить свою свободу и не имеют никаких территориальных, военных или политических намерений в этом регионе, а желают лишь, чтобы эти народы жили в мире Тонкинская резолюция

Апокалипсис и химия

Применение напалма в ходе войны во Вьетнаме, 1966 год

Боевые действия начались с ковровых бомбардировок. Их целью было устрашение и деморализация Северного Вьетнама. Однако это привело лишь к ожесточению вьетнамцев и расширению партизанской борьбы.

Против партизанской тактики в джунглях оказались бессильны и бомбы, и напалм

Северовьетнамские отряды-призраки наводили ужас на американских солдат. Они быстро теряли моральный дух и человеческий облик. Многие солдаты стали воспринимать эту войну как Судный день.

К сожалению, это было предсказуемо: 20 тысяч американцев, отправленных [во Вьетнам] в начале войны, и не смогли бы сделать то, с чем не справились 150 тысяч французов Генри Киссинджер советник президента США по национальной безопасности

Методы ведения войны становились все более жестокими. Все чаще происходили массовые убийства мирных жителей. В одной деревне Сонгми американские солдаты расстреляли около 500 мирных жителей. При этом северяне и вьетконговцы лили не меньше крови: все, кто подозревался в лояльности Югу, немедленно пускались в расход вместе с семьями.

Наконец войска США начали отравлять поля и леса химической смесью из дефолиантов и гербицидов «Агент Оранж». Так они хотели избавиться от скрывающих партизан джунглей и погубить урожай.

Некоторые земли Вьетнама до сих пор непригодны для использования

Жестокие действия США вызвали ненависть не только в Северном, но и в Южном Вьетнаме. Даже в Сайгоне вспыхивали бунты сторонников коммунистов, хотя правительству их удавалось подавлять.

Мой рецепт решения проблемы таков: сказать им честно, что либо они [Северный Вьетнам] втянут свои рога и прекратят агрессию, либо мы их вбомбим обратно в каменный век Кёртис Лемей генерал ВВС США

Помощь коммунистическим братьям

Военнослужащие армии Южного Вьетнама допрашивают жителей деревни во время операции против Вьетконга

Линия фронта во Вьетнаме практически не менялась, несмотря на явный перевес США в технологиях и вооружении. В этом определенную роль сыграла военная помощь Ханою со стороны СССР, Китая и даже КНДР.

300 тыс. рабочих из Китая помогали Северному Вьетнаму

Однако советскую помощь часто переоценивают. О прямом участии военных из СССР во вьетнамской войне говорить сложно — это по-прежнему закрытая информация. Гораздо большую роль там играли военные инструкторы и советские системы ПВО.

Возмущение

Участники демонстрации против войны во Вьетнаме. Филадельфия, США, 26 марта 1966 года

Тем временем в самих США активизировалось антивоенное движение. Побывавшие во Вьетнаме американские журналисты и фотографы свидетельствовали о зверствах соотечественников. Восторг от борьбы с коммунизмом сменился растерянностью и негодованием.

Хиппи, рок-музыканты и художники поднимали антивоенные лозунги, а гитарист Джими Хендрикс играл на Вудстоке искаженную версию американского гимна, имитируя звук бомбардировок

Возмущены войной были и в Европе. Так, британский музыкант Кит Эмерсон сжег американский флаг на сцене лондонского Альберт-Холла, а студенческие волнения в западноевропейских странах сопровождались выкриками «Хо Ши Мин».

На пути к почетному миру

Ребенок на захваченном вьетнамцами американском танке в Дананге, Вьетнам, 17 апреля 1985 года

К 1968 году американским элитам стало ясно, что войну надо заканчивать. Кандидат-республиканец Ричард Никсон в предвыборной программе прямо заявлял: став президентом, он выведет войска из Вьетнама.

Впрочем, переговоры с СССР по вьетнамской повестке начались еще при Линдоне Джонсоне. Но договориться оказалось непросто. В Вашингтоне указывали на несговорчивость Ханоя, который отказывался идти на компромиссы.

США уже дважды прекращали бомбардировки, но реакции от северовьетнамцев не последовало Линдон Джонсон президент США

Однако и Ричард Никсон, придя к власти, в поисках «почетного мира» действовал противоречиво. Он сразу же объявил «деамериканизацию» и «вьетнамизацию» войны, что означало переложение боевых задач на армию Южного Вьетнама. При этом администрация США приняла решение бомбить «тропу Хо Ши Мина» на территории нейтральной Камбоджи и даже установила в стране проамериканское правительство.

Страна, требующая нравственного совершенства в своей внешней политике, не добьется ни совершенства, ни безопасности Генри Киссинджер советник президента США по национальной безопасности

Параллельно активизировалась работа по дипломатической линии. Никсон посетил Москву и Пекин, желая ослабить поддержку Ханоя со стороны СССР и Китая. Советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер тоже дважды посетил КНР, в том числе один раз тайно.

В конце концов администрации Никсона удалось улучшить китайско-американские отношения и добиться выхода Китая из игры

Последний удар

Эвакуация раненого морского пехотинца США в Ван Туонге, Вьетнам, 19 августа 1965 года

Переговорный трек, однако, не привел к перемирию на фронте. Прекращение боевых действий и вывод солдат все еще воспринимались властями США как ослабление позиций на переговорах. Накануне очередных выборов это было недопустимо.

В результате во время президентской кампании 1972 года войска Соединенных Штатов бомбили Вьетнам с невиданной до тех пор жестокостью

Считается, что американская армия желала опробовать в ходе войны технические новшества — в частности, бомбы с лазерной наводкой. Потом они активно применялись в Ираке.

Прямые переговоры

Президент США Ричард Никсон с советниками обсуждают войну во Вьетнаме. Белый дом, Вашингтон, США, 12 сентября 1969 года

Жестокость военных, однако, не помешала Киссинджеру начать закулисные переговоры с представителями Северного Вьетнама.

68 раз Генри Киссинджер встречался с северовьетнамским дипломатом Ле Дык Тхо

Переговоры были сложными, встречи длились до 20 часов. Ханой выдвигал массу требований, а Вашингтон опасался быстрой эвакуации армии. Но в конце концов удалось достичь компромисса: Киссинджер предложил полный вывод войск США из Вьетнама в обмен на признание коммунистами правительства Южного Вьетнама.

[Киссинджер] вел монументальную, нечеловеческую работу, час за часом без отдыха Ричард Никсон президент США

Интересно, что в этот момент США предпочли взаимодействовать прежде всего с Ханоем. Его союзникам, СССР и КНР, лишь докладывались результаты договоренностей.

Я сообщал информацию русским, но никаких секретных пунктов по размену: все, что мы говорили Советам, до этого говорили вьетнамцам Генри Киссинджер советник президента США по национальной безопасности

Соглашение

Северовьетнамский дипломат Ле Дык Тхо и советник президента США по национальной безопасности Герни Киссинджер во время заключения Парижского мирного соглашения, Франция, январь 1973 года

Договоренности были оформлены Парижским соглашением в январе 1973 года, вскоре после второй инаугурации Ричарда Никсона. США подтвердили вывод войск, оба Вьетнама договорились о проведении выборов и мирном объединении.

Но как только американские войска в марте того же года покинули Вьетнам, коммунисты начали массированное наступление на Юг

В том же 1973 году Генри Киссинджер и Ле Дык Тхо были удостоены Нобелевской премии мира. Впрочем, вьетнамский дипломат отказался ее принять, заявив, что мир в его стране так и не наступил. Неоднозначно оценивал результаты соглашения и Киссинджер.

Во Вьетнаме определенная война уступила место неопределенному миру Генри Киссинджер советник президента США по национальной безопасности

Люди на лодках

Жители Сайгона пытаются эвакуироваться из города из-за наступления войск Северного Вьетнама. Республика Вьетнам, 29 апреля 1975 года

В 1975 году армия северян подошла к Сайгону. Солдаты южан массово сдавались в плен. Началось массовое бегство местного населения на лодках в открытое море, зачастую под огнем.

Конец войны не был радостью полного облегчения. Скорее это был вопрос: а что будем делать в следующей ситуации? Генри Киссинджер советник президента США по национальной безопасности

Американские дипломаты старались эвакуировать не только своих граждан, но и южан.

150 тыс. лояльных вьетнамцев смогли вывезти США из Вьетнама в конце войны

Бегство из Вьетнама на лодках продолжалось до конца 1980-х годов. Пик большого исхода пришелся на 1978-1979 годы. Выбраться по морю удалось около 800 тысячам людей, но до 400 тысяч вьетнамцев не смогли достичь желанных берегов.

Новый порядок

Войска Северного Вьетнама занимают позиции у Дворца Независимости в Сайгоне, Республика Вьетнам, 30 апреля 1975 года

После войны город Сайгон был переименован в Хошимин — в честь вождя коммунистов. Он, впрочем, скончался в 1969 году, так и не дожив до победы своего режима.

На Юге, помимо прочего, были устроены «лагеря перевоспитания», куда помещали уцелевших сайгонских чиновников и всех недовольных новым порядком

При этом объединенный Вьетнам оказался не в самом простом международном положении. Он стал государством-изгоем, испортил отношения и с Китаем, и с ранее союзной Камбоджей. В 1979 году Ханою даже пришлось вести с ними войну.

Единственная страна, которая во всем поддерживала Вьетнам, — это брежневский СССР, но и там вскоре возникли другие приоритеты — в частности, война в Афганистане

После распада социалистического блока положение Вьетнама изменилось к лучшему. В 1995 году он вступил в АСЕАН, начал сближение с бывшими оппонентами и даже установил дипломатические отношения с США.

Эхо войны

Военнослужащие США несут гроб с останками своего сослуживца в Ханое, Вьетнам, 30 сентября 2003 года

Гораздо больший урон война во Вьетнаме нанесла статусу США. В это время страна столкнулась с серьезным общественным кризисом — разгулом наркоторговли, политическими скандалами и общим разочарованием в прежних ценностях.

58 тыс. американских солдат ушли из жизни и пропали без вести в ходе вьетнамской войны

Хотя в американском обществе постоянно говорилось о послевоенном синдроме, в целом политические элиты настаивали на необходимости той войны и оправдывали участие в конфликте.

Сегодня Америка снова способна гордиться, как она это делала до Вьетнама. Эти события, какими бы трагическим они ни были, не знаменуют собой ни конца мира, ни конца мирового лидерства Америки Джеральд Форд президент США

В США никто так и не был реально осужден за военные преступления и использование химического оружия.

От старой войны к новой

Грузовые контейнеры в порту города Хайфон, Вьетнам, 12 июля 2018 года

Во Вьетнаме, конечно, до сих пор помнят события той войны. По оценкам Ханоя, в ходе всех этапов конфликта потери среди солдат и мирных жителей составили более пяти миллионов человек. Население страны по-прежнему страдает от распыленных американцами дефолиантов.

При этом США и Вьетнам все чаще обсуждают последствия войны и решение экологических проблем, но эти разговоры редко к чему-то приводят. По мнению заведующего кафедрой истории стран Дальнего Востока Восточного факультета СПбГУ Владимира Колотова, вряд ли подобные проекты могут быть успешны в будущем.

Даже если хватит политической воли дожать этот вопрос, устранение последствий войны займет огромное время. Под воздействием тропического климата химические смеси не стали распадаться, как на это надеялись в США Владимир Колотов заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока Восточного факультета СПбГУ

Однако, по словам эксперта, во Вьетнаме теперь гораздо спокойнее относятся к США. Между странами растет товарооборот, американские компании, в том числе крупные корпорации Intel и Apple, давно перенесли в страну часть производственных мощностей.

$150 млрд составляет товарооборот США и Вьетнама на 2024 год

Ханой теперь рассматривает США как источник технологий, как делового партнера, с которым можно работать Владимир Колотов заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока Восточного факультета СПбГУ

Впрочем, на американо-вьетнамские экономические связи сейчас влияет политика президента США Дональда Трампа, а для Ханоя критически важно сохранять доступ к рынкам сбыта своих товаров, напомнил Владимир Колотов.

Когда Дональд Трамп пытается ввести так называемые ответные пошлины — а для Вьетнама он говорит о 46 процентах, — все в шоке: это угроза для вьетнамской экономики Владимир Колотов заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока Восточного факультета СПбГУ

Торговая война с Вашингтоном тоже может иметь серьезные последствия, пусть и несопоставимые с войной пятидесятилетней давности.