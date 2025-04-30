«Выдающийся подвиг»: как разведчица уничтожила отряд нацистов

В преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне RT рассказывает о Героях Советского Союза, об их боевых заслугах и подвигах. Мария Байда — боец разведывательного подразделения Красной армии, отличившаяся при обороне Севастополя. Спасая товарищей, она уничтожила отряд нацистов, за что была удостоена звания Героя Советского Союза. Оказавшись в плену, она участвовала в деятельности антифашистского подполья, попала в руки гестапо и лишь чудом дожила до победы. Восстановив здоровье, подорванное в гитлеровских концлагерях, Мария Байда работала заведующей севастопольским городским отделом ЗАГСа и зарегистрировала создание десятков тысяч молодых семей.

Подвиг разведчицы

Мария Байда родилась 1 февраля 1922 года в селе Новый Чуваш Крымской АССР. Её детство прошло в северных районах Крыма. После окончания неполной средней школы девушка работала в совхозе и в больнице села Воинка. Она мечтала лечить людей и хотела поступить в медицинский техникум. Но в её планы внесла коррективы война.

22 июня 1941 года санитарка Мария Байда, согласно её воспоминаниям, дежурила в больнице и принимала раненных во время нацистских ударов железнодорожников. На базе лечебного учреждения вскоре развернули госпиталь.

Когда нацисты подошли к Крыму, Мария приняла решение уйти на фронт. По совету знакомой она записалась в истребительный батальон, сражавшийся с вражескими диверсантами, десантниками и шпионами. В дальнейшем подразделение вошло в состав 514-го стрелкового полка 172-й стрелковой дивизии, которая после боёв на севере Крыма участвовала в обороне заблокированного врагами Севастополя. Девушка под огнём противника спасала раненых бойцов с поля боя.

Некоторое время Мария оставалась санинструктором в своём батальоне, а затем перешла в войсковую разведку.

«Я видела столько крови и страданий, что просто у меня окаменело сердце. Не могла забыть разрушенные хаты, убитых детей, стариков и женщин. На поле боя на моих глазах гибли люди. Умирали молодые, в расцвете сил — им бы ещё жить да жить, трудиться для счастья! Вот и пришло решение уйти с медицинской работы в строй», — объяснила позже свой поступок Мария.

Причём во время службы на должности санинструктора она уже получила навыки ориентирования и скрытного передвижения по простреливаемой противником местности.

Девушка ходила за линию фронта, захватывала языков. Однажды ей пришлось тащить пленного немецкого обер-ефрейтора на себе.

Свой самый известный подвиг старший сержант Байда совершила 7 июня 1942 года. Во время штурма Севастополя нацистами она в составе группы разведчиков находилась в боевом охранении. Когда враг перешёл в наступление, позиция, на которой находились Мария и её товарищи, оказалась в окружении. Разведчики заняли круговую оборону и держались целый день. Мария была ранена взрывом гранаты, но продолжила сражаться, а затем вместе с другими бойцами прорвалась к своим.

«Тов. Байда в схватке с врагом из автомата уничтожила 15 солдат и одного офицера, четырёх солдат убила прикладом, отбила у немцев командира и восемь бойцов, захватила пулемёт и автоматы противника», — говорилось в наградных документах, подготовленных военным советом Приморской армии.

20 июня 1942 года Марии Байде было присвоено звание Героя Советского Союза. Материал о её подвиге опубликовали в «Красной звезде».

«Девушка совершила выдающийся подвиг, который был под силу далеко не каждому хорошо подготовленному мужчине. Она проявила потрясающее мужество и силу духа», — отметил в беседе с RT специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов.

Уникальное поколение

Когда немцы прорвались в Севастополь, Байда с группой бойцов укрылись в скалах в районе 35-й береговой батареи, надеясь на эвакуацию по морю. Но помощи они так и не дождались.

В середине июля Мария раненой попала в плен. Она оказалась в концлагере в западноукраинском городе Славута. Труд узниц там использовали на швейном производстве. Мария вошла в состав местного подполья. Однако участниц сопротивления кто-то выдал. Байду отправили в другой лагерь, но в дороге ей удалось попасть в эшелон, переправлявший остарбайтеров на территорию Третьего рейха. Мария стала работницей на ферме в районе Зальцбурга и там тоже вышла на связь с антифашистским сопротивлением. Но подпольщиц выявило гестапо, и девушку отправили в женский концлагерь Равенсбрюк.

«Пройдя через ужасы нацистских лагерей, Мария чудом выжила и дождалась победы», — заявил в разговоре с RT эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин.

Заболевшая туберкулёзом Мария несколько месяцев проходила проверки в лагерях для репатриированных лиц и лишь в конце 1945 года смогла вернуться на родину. Её здоровье было сильно подорвано. Только спустя несколько месяцев она вышла на работу официанткой в чайную в городе Джанкое. Позже, чтобы поправить здоровье, девушка вместе с родными переехала на море — в Гурзуф. Лишь осенью 1947 года Марию нашла заслуженная награда — «Золотую Звезду» в осаждённом Севастополе она так и не успела получить.

© Мария Байда // РИА Новости

В Гурзуфе Байда заведовала чайной и работала поваром в винсовхозе. После учёбы в Одессе и отпуска по уходу за ребёнком она некоторое время была секретарём Гурзуфского поселкового совета и кладовщицей Дома отдыха художников.

В 1961 году Мария Байда переехала в Севастополь, где возглавила городской отдел ЗАГСа и проработала на этой должности четверть века. Она зарегистрировала десятки тысяч молодых семей и новорождённых. Новобрачным и гостям свадебной церемонии в Севастополе объявляли: «Обряд бракосочетания ведёт Герой Советского Союза, почётный житель Севастополя Мария Байда». Горожане несколько раз избирали её депутатом местного совета.

Мария Байда умерла 30 августа 2002 года. На здании ЗАГСа в память о ней была установлена мемориальная доска. Имя Героя Советского Союза Марии Байды носит парк в центре Севастополя.