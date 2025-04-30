Откуда взялось слово «русский»

Почему русские зовутся «русскими»? Почему так повелось и откуда вообще взялось это слово? Будем разбираться.

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Варяги?

По самой популярной на сегодня теории, слово «русский» имеет скандинавские корни. Основано это предположение на «Повести временных лет».

Вот что Нестор писал о рождении государства под названием Русь: «Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: „Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву “. И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, — вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: „Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами “. И избрались трое братьев со своими родам, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля».

Из этого можно сделать вывод, что русские — это заимствованное у скандинавов название народа, который призвал к себе на правление представителей племени русь.

Но что же всё-таки значит это слово — «русь»? С давних времён и до сих пор финны называют своих соседей-шведов Ruotsi, что значит «гребцы, мореходы» (от древнескандинавского глагола «плыть, грести»). Вполне возможно, что викинги-варяги, пришедшие на Русь из Скандинавии, взяли своё название из того же источника.

Светлые волосы?

Ещё одна версия иноязычного происхождения слова «русский» — иранская. Её автор — учёный, мыслитель и общественный деятель Владимир Иванович Вернадский — считал, что корни этого слова восходят к иранскому «рухс» (или «рохс»), что значит «свет, светлый, белый».

Что весьма вероятно, ведь протославяне очень долго соседствовали с иранскими племенами (скифами, сарматами, аланами) на юге современной России — в Приазовье и Причерноморье. Тёмноволосые и смуглые иранцы вполне могли прозвать своих соседей по главному отличительному признаку — светлым волосам, глазам и коже.

Красные лица?

Также по внешнему признаку нас могли прозвать и византийцы. Арабский путешественник IX-X веков Аль-Масуди в своих заметках упоминает о племени, которое византийцы именуют «русийа», что значит «красные, рыжие».

Его коллега Ибн Фадлан, лично повидавший этих «русийа», отмечает их небывалую красноту. Что конкретно имеется в виду: румянец, сгоревшая от солнца кожа или даже красные носы — непонятно до сих пор.

Поля, деревни?

Искали корни и в латинском языке. В частности в словах rus («деревня, село, поле, пашня») и rusticus («деревенский, сельский, крестьянский»). А почему, собственно, нет? Значение вполне соответствует образу жизни тогдашних русичей.

Правда, у второго слова есть и ещё несколько значений: «простой, незайтейливый, бесхитростный, неловкий, грубый, неуклюжий», что не очень радует.

Топонимика?

Были теории и об исконно русском происхождении «русских». Так австрийский барон, а заодно писатель и историк, Сигизмунд фон Герберштейн, живший в XV-XVI веках, считал, что Русь получила своё название по имени одного очень древнего города рядом с Великим Новгородом — Русс. Этой же версии придерживался историк Василий Никитич Татищев, нашедший исток российского государства в Старой Русе.

Река?

Но на Старой Русе дело не остановилось. Пошли копать дальше. Словацкий лингвист и этнограф Павел Шафарик открыл, что в праславянском языке река называлась словом *rusa. Отсюда в нашем языке родились русло (углубление в почве, по которому течёт река) и русалка (сказочная обитательница реки).

«Речных» версий на самом деле две. По второй, русские получили своё имя по названию правого притока Днепра, расположенного южнее Киева, — Рось.

Медведи?

Ну и какой же русский без водки, балалайки и медведя! Самые отчаянные исследователи находят истоки слова «русский» в западноевропейском корне urs («медведь»). Перестановку букв объясняют теми же причинами, что превратили греческий μάρμαρος в «мрамор».

Итак, с истоками мы более-менее разобрались. Теперь осталось понять, почему англичане, французы, немцы и другие национальности в русском языке обозначаются существительными, а сами русские — прилагательным.

Некоторые объясняют это тем, что русские — совершенно особенный, ни на кого не похожий народ и заслуживает «особенного» названия. Но здесь стоит вспомнить, что подобная ситуация сложилась и в других языка: в европейских, например, почти все национальности выражаются прилагательными (German, français).

Другие ратуют за то, что русские — это не национальность, так как изначально на территории России проживало множество разных племён (поляне, древляне, чудь, мордва, коми и др.), которые объединились под этим общим названием. Вполне может быть. Вот только не стоит забывать такой простой факт, что в русском языке прилагательные имеют свойства превращаться в существительные: учёный, мороженое, столовая и т. д.