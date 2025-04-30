Почему «мажор из ЦРУ» выбрал себе новую Родину

В ходе боевых действий в Донбассе погиб американец, воевавший на стороне России. История, безусловно, интересная, ведь мы привыкли, что наемники обычно занимают противоположную сторону. Здесь же совершенно обратная ситуация. Но еще больше удивляет личность бойца, отдавшего за нашу страну свою молодую жизнь (парню было чуть больше 20 лет). Подробности – в данной статье.

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Родину… выбирают!

Трагедия случилась ровно год назад. Боец 137-го полка 106-й Тульской дивизии ВДВ России Майкл Глосс погиб близ села Раздоловка к северу от донецкого города Соледар, помогая на поле боя раненому товарищу. За два месяца до этого в далекой от тех мест Америке его мама Джулиана Галлина Глосс была назначена на пост заместителя директора ЦРУ по цифровым технологиям. Ситуация, казалось бы, неправдоподобная – сын сражается за врага НАТО, а мать входит в руководящий состав американской разведки. Но так все и было на самом деле.

Майкл не дожил двух месяцев до того дня, когда его сослуживцы окончательно и бесповоротно выбили неонацистов из Раздоловки. Парню был 21 год. При этом похоронили его лишь в декабре, а широкая общественность узнала историю американского бойца за русскую землю во время недавнего вояжа спецпосланника президента Трампа Стивена Уиткоффа в Москву.

«Как сын высокопоставленного функционера американской разведки пошёл служить в армию опосредованного противника?» - этим вопросом сегодня озадачены многие западные СМИ.

По информации издания Baza, Глосс-младший был студентом Атлантик-колледжа, но в начале 2023 года неожиданно бросил учебу и покинул Штаты. Вначале молодой американец отправился в Италию, а затем - в Израиль, Палестину, Турцию. По словам знакомых, Майкл «был убежден, что западная гегемония подходит к концу, а ее место займет БРИКС». Он якобы регулярно смотрел видео о Палестине и «был очень зол» на США.

После этого парень начал подумывать о поездке в Россию. Действительно, сделав визу, Глосс отправился в путешествие по российским регионам. Он успел побывать в Крыму, Владикавказе, Таганроге, Сталинграде, Москве, получил гражданство, а затем вдруг заключил контракт с ВС РФ и оказался в зоне проведения СВО.

Учетная запись с данными Майкла Александра Глосса и домашним адресом появилась в сентябре 2023 года в Единой медицинской информационно-аналитической системе. При этом, еще во время путешествия по России, сын замдиректора ЦРУ создал аккаунт «ВКонтакте», где подписался на группы про революционера и лидера большевиков Владимира Ленина, публиковал видео с президентом РФ Владимиром Путиным.

© Майклу нравилось посещать памятные для россиян места

Был там, где нужна помощь

«Со своим благородным сердцем и духом воина Майкл выковывал свой собственный путь героя, когда он трагически погиб в Восточной Европе 4 апреля 2024 года, - говорится в некрологе, опубликованном в американских соцсетях семьей Глосса. - У Майкла было обостренное чувство справедливости, и он видел тех в нашем сообществе, кого не видно и не слышно - будь то люди, животные, растения или ручьи. Он хотел, чтобы мир стал лучше, чтобы было больше справедливости и гармонии с природой».

В детстве Майкл, по словам родственников, был ласковым и любознательным, «с даром строить и с любовью к природе и всем ее созданиям». Любил играть в «убежища»: строил домики из подушек, а на улице рыл «пещеры» в сугробах или возводил шалаши. Был убежден: у всех, людей и зверей, должен быть свой дом. Увы, но в последние месяцы жизни боец ВС РФ Майкл Глосс видел лишь разрушенный украинскими войсками Соледар и другие города и сёла Донбасса, где долгие месяцы единственным убежищем для людей были подвалы разбитых домов.

© Замдиректора ЦРУ Джулиана Глосс, мама Майкла

По происхождению Майкл Глосс, как пишет ИА «Регнум», был, как у нас раньше говорили, «мальчиком-мажором». Но в отличие от многих молодых людей из хороших семей, с детства нацеленных на материально обеспеченное житьё вдали от Отечества, этот идеалист искал не «где лучше», а где нужна помощь. Где у многих нет даже не то что «убежища» с крышей над головой, но и доступа к чистой воде.

Несмотря на то, что у Майкла была возможность уехать в Индию изучать традиционную архитектуру или строить дома в Гондурасе, он выбрал сначала неспокойную Палестину, потом Турцию, где во время разрушительного землетрясения присоединился к волонтерам: разбирал руины и помогал оставшимся без крова людям в провинции Хатай у сирийской границы. Потом – СВО.

© Камера дрона запечатлела последний миг жизни Майкла Глосса

В итоге Майкл, видимо, нашёл «полюс» мировой несправедливости - там, где люди страдают из-за того, что благополучный (за счёт эксплуатации всего остального мира) Запад решил свести счёты с Россией. Майкл Глосс, по словам его товарищей, был «ярым сторонником России и любил ее». Поэтому нет ничего удивительного в том, что он погиб за свою новую Родину, и все же очень жаль, что так случилось. Ведь, как считают многие пользователи Сети, этот «русский американец» смог бы сделать немало доброго ради мира на Земле. Но у Бога, как известно, на каждого свои планы…