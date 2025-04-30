Счастливчик разбогател на 490 миллионов рублей после 40 лет неудач

Житель США выиграл в лотерею шесть миллионов долларов (около 490 миллионов рублей) после 40 лет неудач. Об этом пишет UPI.

Удача улыбнулась 60-летнему жителю штата Мичиган, после того как он в очередной раз купил билет в продуктовом магазине в городе Стерлинг-Хайтс. Счастливчик признался, что более 40 лет играл в лотерею, но никогда не выигрывал крупных сумм.

«Когда я стер защитный слой на билете и увидел, что разбогател на шесть миллионов, то чуть в обморок не упал! Мне пришлось все перепроверить по приложению лотереи, чтобы убедиться в том, что увидел», — признался американец.

Он заявил, что потратит часть свалившихся на него денег на путешествие, а остальное положит на сберегательный счет.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Вашингтон выиграл в лотерею 480 тысяч долларов благодаря потерянной банковской карте. Мужчина обнаружил ее в магазине и на радостях решил купить несколько лотерейных билетов.