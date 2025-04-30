Как ругались граждане страны Советов

Советский человек должен был обладать высокими моральными качествами. Поэтому матерная брань в СССР считалась делом крайне недостойным. Но граждане страны советов все-таки ругались, да еще как!. При этом они использовали особые сленговые выражения, порожденные социалистическим обществом. Одни из них используются до сих пор, с другими мы сталкиваемся в старых фильмах и книгах. Смысл их нам не всегда понятен, так как это наследие совсем другой эпохи.

© Кадр из фильма "Волшебная сила искусства"

Рожденные революцией

Первые сленговые оскорбления появились в стране сразу после революции. Одним из самых распространенных было слово «контра». Означает оно не что иное, как «контрреволюционный элемент», то есть враг советской власти. Наибольшее распространение оно получило в годы Гражданской войны — «контрой» называли белогвардейцев и сочувствующих им людей. Позднее об истинном смысле слова начали забывать и его применяли просто как обозначение плохого человека.

Еще одно выражение из той эпохи — «буржуй недорезанный». Так называли людей, относившихся до революции к высшим слоям общества. Так могли называть бывших дворян, купцов, чиновников и офицеров царской армии. «Буржуй» в этом случае необязательно обозначало представителя буржуазии. Такой ярлык лепили на всех классовых врагов.

Почему же именно «недорезанный»? Тут тоже все просто. Вскоре после октябрьского переворота В.И. Ленин объявил «красный террор». По всей России начали массово убивать тех, кто при «старом режиме» занимал мало-мальски значимую должность. Классовых врагов расстреливали, топили, кололи штыками. Под раздачу попала и интеллигенция. Сложно себе представить, сколько людей погибло только из-за очков и портфеля под мышкой. Несмотря на старания новых хозяев жизни, кое-кто из «буржуев» уцелел. Так появился довесок «недорезанный».

Пробрать по-ленински

В 1937 году в прокат вышел художественный фильм «Ленин в октябре». Вождя в этой картине сыграл актер московского театра Революции Максим Штраух. Именно его устами вождь впервые произнес выражение, ставшее легендарным — «политическая проститутка». Совершенно ясно, что оно означает человека, не имеющего принципов и быстро меняющего политические убеждения ради собственной выгоды.

Псевдоленинское выражение пришлось по душе народу. Его употребляли к месту и нет, использовали в анекдотах и просто в фольклоре. В конце 30-х годов была популярна частушка:

«Там, где Ленин, — смех и шутка. Как бывалоча весной гаркнет: „Троцкий, проститутка! С женским днем тебя, родной!“».

Все были уверены, что именно так сказал сам Ильич и «пробирать по-ленински» было очень модно. При этом ни одного факта о том, что Ленин когда-то использовал это выражение, найдено не было.

«Жертва аборта» и «вшивый интеллигент»

В 1927 году писатели Илья Ильф и Евгений Петров закончили свой замечательный роман «12 стульев». В нем Остап Бендер использует в качестве оскорбления выражение «жертва аборта». Как появилось такое необычное «медицинское» ругательство? Исследователи сленговых выражений считают, что все дело в запрете на аборты, который некоторое время действовал в СССР.

Из-за того, что в больницах Союза прервать беременность было нельзя, женщины обращались к случайным «специалистам». Аборты делали на дому некоторые врачи, а также люди без медицинского образования, например, бабки. Нередко операция проходила неудачно и ребенок все же рождался. Но из-за неправильных манипуляций при аборте он появлялся на свет с увечьями или умственной отсталостью. Таких детей часто бросали и они воспитывались в детских домах и интернатах.

Еще одно оскорбление с медицинским подтекстом — «вшивый интеллигент». Оно лагерного происхождения и появилось в годы правления Сталина. Тогда наряду с матерыми уголовниками в местах лишения свободы оказывалось немало интеллигентов. По доносу в лагерях оказывались как обычные учителя, так и целые академики. Разумеется, даже в жутких условиях, эти люди пытались сохранить человеческий облик и не изменять своим привычкам. Это очень раздражало настоящих преступников.

В то время все в тюрьмах и лагерях поголовно страдали от вшей. Поэтому выражение «вшивый интеллигент» было злой насмешкой над человеком из другого мира, волею судьбы кормящего вшей в бараке вместе с убийцами и ворами. Это было то же самое, что «самый умный» или «зазнайка», но более оскорбительно.

Сленг последних лет СССР

В 80-х русский язык обогатился множеством новых сленговых выражений. Одним из дошедших до наших дней стало слово «бич». Означало оно бродягу, человека без определенных занятий и постоянных доходов, опустившегося алкоголика. Точное его происхождение неизвестно. Кто-то считает, что оно пришло с Запада и происходит от английского beach — пляж. Таким образом, бичи — пляжные бродяги.

Но более правдоподобной считают другую версию. Согласно ей слово «бич» — это сокращенное «бывший интеллигентный человек». Хотя и этот вариант может быть далеким от истины. Позднее, на рубеже 80-х и 90-х в обиходе россиян появился другой вариант — «бомж». Тут все очень просто бомж расшифровывается как «без определенного места жительства».

Обогатили им русский язык сотрудники милиции, писавшие в протоколах «БОМЖ», когда речь шла о бездомных. Был еще более развернутый вариант: «БОМЖиЗ» — «без определенного места жительства и занятий». Но народу больше полюбился краткий вариант. Бомжами стали называть не только бродяг, но и людей неопрятно одетых и пьющих.