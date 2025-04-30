Раскрыта тайна найденной в концлагере скрипки

Исследователи обнаружили скрипку, созданную в 1941 году в концентрационном лагере Дахау, который был одним из самых известных и жестоких нацистских концлагерей, расположенном неподалеку от Мюнхена. Внутри музыкального инструмента была спрятана записка, оставленная заключенным по имени Францишек «Франц» Кемпа, который создал этот музыкальный инструмент в ужасных условиях, не имея полноценного набора инструментов и материалов.

Благодаря усилиям арт-дилеров и специалистов, которые занимались исследованием происхождения загадочного инструмента, стали известными ужасающие подробности создания инструмента.

«Экспериментальный прибор, изготовленный в сложных условиях без использования инструментов и материалов», — гласила найденная записка и датирована 1941 годом, когда Францишек Кемпа находился в Дахау.

Создание скрипки и дальнейшая ее история оставалась практически неизвестной широкой общественности. Впервые она привлекла внимание только после того, как венгерские арт-дилеры, ищущие уникальные экспонаты, отправили инструмент на ремонт. При тщательном осмотре и профессиональной экспертизе стало очевидно, древесина имела странную текстуру и низкое качество, а инструмент был явно самодельным, что говорило о невозможности выполнения работы профессионалом высокого уровня.

По мнению экспертов, возможно, он хотел оставить след о себе и напоминание о своем человеческом достоинстве.

«В условиях, когда всё вокруг было пропитано страхом, жестокостью и безысходностью, создание музыкального инструмента и спрятанная записка стали актом сопротивления, свидетельством того, что даже в самых ужасных обстоятельствах сохраняется стремление к искусству, красоте и жизни», — подчеркивают специалисты, изучающие концлагерную жизнь.

История Кемпы и его скрипки стала уникальным свидетельством тех испытаний, которым подвергались заключенные в концлагере. Известно, что Дахау был первым концентрационным лагерем, созданным нацистами еще в 1933 году, и за годы его существования через его стены прошло более 200 тысяч заключенных. Многие из них становились жертвами жестоких казней, принудительного труда и медицинских экспериментов. Однако немало заключенных, несмотря на смертельную опасность, занимались музыкой, создавая инструменты и даже организуя концерты в условиях, когда оставаться человеком казалось почти невозможным.

Многие историки предполагают, что создание музыкальных инструментов во время заключения имело психологическое значение для узников, помогало им сохранить остатки души и надежды. В пропагандистских целях нацисты поощряли проведение культурных мероприятий — с одной стороны, чтобы показать внешнему миру «жизнерадостную» картину жизни в лагерях, с другой — чтобы создать иллюзию о «жизни в условиях особого благополучия».

Как скрипка и послание оказались вне стен лагеря, остается загадкой. В настоящий момент неизвестно, как этот инструмент покинул Дахау и попал в Венгрию, где спустя десятилетия его обнаружили. Документы, предоставленные музеем мемориала Дахау и венгерскими экспертами, указывают, что Кемпа пережил войну и вскоре после освобождения вернулся в Польшу, где продолжил заниматься изготовлением музыкальных инструментов.

Специалист по истории нацистских лагерей Тамас Талоси полагает, что знание о том, что Кемпа был известен нацистам как мастер по созданию инструментов, возможно, спасло его от участи миллионов уничтоженных в лагерях узников.