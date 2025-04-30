Как легендарный путешественник покорял Северный полюс в полярную ночь

Шпаро - фамилия высокоширотная. Отец Дмитрий Игоревич в 1977-м первым в мире на лыжах достиг Северного полюса. Сын Матвей повторил подвиг, но уже в полярную ночь. И оба они перешли Берингов пролив. Книга рекордов Гиннесса тому порука.

© Отец и сын. Дмитрий и Матвей Шпаро // РГ

Я шел на лыжах с Матвеем на Северный полюс в составе V Всероссийской молодежной экспедиции. Кому, как не мне, брать интервью у Матвея Дмитриевича в день его юбилея?

Поймать Матвея было непросто. Свое 50-летие он решил встретить в Непале, на пике Мера (6470 метров). Сборы. Фонарики, палатки, спальные мешки, примусы и спутниковые телефоны. Это стиль жизни. Всегда в движении. Но нашел старый полярный волк часок для своего арктического друга.

Я познакомился с тобой, можно сказать, случайно. Редакция "Российской газеты" отправила в экспедицию, которую возглавлял ты.

Матвей Шпаро: Я беру с собой ребят. Сейчас это экспедиция на мыс Челюскин и по побережью Таймыра. Четырнадцать подростков, которые со мной доходят до Северного полюса, - это верхушка айсберга. В отбор включаются десятки тысяч детей. И когда потом эти 14 подростков, которые поставили флаг своей школы на Северном полюсе, возвращаются домой, они становятся центрами притяжения. Их сверстники задумываются о том, что их страна фантастически богатая на впечатления, на ресурсы, на эмоции.

Как родилась идея в полярную ночь на лыжах достичь Северного полюса? Там же ни фига не видно.

Матвей Шпаро: Я думал: какое путешествие может попасть в мировую Книгу рекордов Гиннесса и прославить нашу страну? В ней есть Гагарин. А потом появились Борис Смолин и Матвей Шпаро. Первые люди, дошедшие полярной ночью до Северного полюса. Чем больше мировых достижений будет за Россией, тем лучше. Медведи, торосы, полыньи. Пурги, метели. Всё это происходит во время любых арктических путешествий. Но к этому ко всему нужно добавить температуру минус 50. Отсутствие визуальной информации. Наше путешествие длилось 86 дней, и фактически на 86 дней мы лишились зрения. Мы начали в какой-то момент вообще чувствовать голод информации. У нас был с собой спутниковый телефон. С Большой земли спрашивают: как погода, как самочувствие? А мы им: как сыграл "Спартак"? Дайте нам "Российскую газету", почитайте нам ее немножечко. Иногда читали. Минута связи тогда стоила 8 долларов. Это был самый дорогой устный выпуск "Российской газеты"! В три часа ночи мы проснулись. Идет какое-то движение льда. Незнакомый шум. На улице минус 50. Нужно выйти. Сплю в кальсонах. Надел штаны одни, вторые, третьи. В пяти метрах, у саней, стоит здоровенный медведь и изучает содержимое. А там еда, продукты, бензин для примусов, сменная одежда. Мы выстрелили в воздух из ракетницы и из ружья. И медведь пустился наутек. Но зацепился за постромки и потащил за собой наши сани! 140 килограммов припасов! Слава богу, сани зацепились за торос и остались. Мишка убежал. А мои ребята из "Лаборатории путешествий" все спрашивают: "А мы Умку увидим?" Не дай бог! Медведь своими мощными лапами распотрошил наши припасы. Бензин вытек. 20 кило потеряли за переход. Не дай бог Умку повстречать!

А что еще было интересного в Арктике?

Матвей Шпаро: Да ты сам, что ли, забыл, когда переправлялись через полынью в спасательных костюмах? Твой крик у меня до сих пор стоит в ушах. Думал, костюм придется стирать...

Ну да, плыл, никого не трогал. Внизу четыре километра океана, а тут какая-то усатая морда из воды. И глядит так недружелюбно. Тюлень, гад, напугал.

Матвей Шпаро: А когда через полынью переправлялись на свободной льдине? Кусок плавающего льда использовали как паром. Наверное, это было впервые в Арктике.

Ты же принца Королевства Монако Альбера II на Северный полюс сопровождал. Обнимался с ним. Как он тебе?

Матвей Шпаро: Нормальный мужик. Его дед покорял Арктику. ФСБ обеспечивала безопасность. Приземлились на нашей станции "Барнео". Меня с отцом пригласили. Папа на "Барнео" остался координировать всю операцию. А я с принцем на собачьих упряжках. Иногда на лыжах. Крепкий мужик. Ну да, обнялись, когда навигатор показал нули. Дело обычное. Мы же с тобой тоже обнимались. Забыл?

Одна макушка тянет другую. Так русские полярники говорят. Ты недавно возглавил молодежную экспедицию на Антарктиду под патронажем правительства Москвы. Почувствовал разницу?

Матвей Шпаро: Антарктида мертвый континент по сравнению с нашей Арктикой. Пингвины только на побережье. Идешь там на лыжах, а под тобой четыре километра стального льда. Чумовой ветер. Может, и 200 км в час. И снег другой. Жесткий. А у нас Северный Ледовитый дышит. Медведи, тюлени и прочая живность.

Традиционный вопрос напоследок: какие планы?

Матвей Шпаро: Все просто. Для осознания себя в этом мире - образовательная деятельность. Надо воспитывать патриотизм в детях. Это важно. Для развлечения - походы. Сейчас это Непал. А душа моя в Арктике. Да и твоя тоже.

Ключевой вопрос

Есть традиция: подводить промежуточный итог своей жизни в первый юбилей. Что успел за свои 50 лет?

Матвей Шпаро: Недавно был телефонный разговор Путина с Трампом. Я подумал, что не зря мы с отцом в 1998 году на лыжах перешли Берингов пролив. В американский поселок Черриот прилетело два почтовых самолета. Один привез поздравительную телеграмму из Белого дома за подписью Клинтона, а второй самолет от Бориса Николаевича из Кремля. Два президента двух великих держав, не сговариваясь, написали одно и то же: "Дмитрий и Матвей Шпаро! Поздравляем вас с успешным путешествием. Вы соединили две страны, вы построили мост, в котором нет бетона, в котором нет железа, в котором нет гвоздей, в котором есть только дружба двух стран". Мне почему-то казалось, что я сделал с папой великое дело, потому что положил маленький кирпичик в дружбу между двумя странами. Это один из таких знаковых моментов моих первых 50 лет жизни.

P.S.

От себя добавлю: Матвей Вожак. Как и его легендарный папа, который первым в мире вывел лыжную экспедицию на полюс. Тут льдина упала к льдине. Поздравляю! Новых походов!