Какое письмо Владимира Ульянова до сих пор не могут расшифровать

В Российском государственном архиве социально-политической истории хранится интересный документ, принадлежащий перу Владимира Ильича Ульянова. Речь о его письме Борису Фармаковскому, которое впервые было опубликовано лишь в 1958 году. Почему же этот документ так долго пролежал в «запасниках»? Дело в том, что ни тогда, ни позже он так и не был расшифрован.

Необычный документ

Надо сказать, что письмо довольно необычно. Оно было написано, когда юному Володе было всего 12 лет, и представляет собой образец иероглифического письма, схожего с тем, что использовали коренные народы США и Канады до их завоевания европейцами. Именно поэтому сам автор назвал документ «письмо тотемами». По сути это рисунок, по-видимому, рассказывающий какую-то историю. Но о чем идет речь, до сих пор остается неизвестным.

Письмо тотемами

Необычное письмо, о котором идет речь, исполнено на куске бересты размером 17х8 сантиметров. На нем будущий вождь революции красками изобразил ряд иероглифов, похожих на индейские. Послание Володя адресовал своему приятелю, с отцом которого состоял в переписке Илья Николаевич Ульянов. По-видимому, оно было частью какой-то игры мальчиков в индейцев. Сам Ленин был очень увлечен этой игрой, ведь в следующем отцовском письме к Фармаковскому он потребовал сделать постскриптум такого содержания: «Володя ждет от Бориса обещанного письма».

Письмо вождя

Судя по всему, этого ответа Володя так и не дождался. Во всяком случае нам о нем ничего не известно — при том, что биография и документы вождя хорошо изучены. Что же касается «письма тотемами», то о нем, на самом деле, известно давно. Просто его долгое время не включали ни в какие собрания сочинений из-за возможных ассоциаций: «вождь революции» — «вождь краснокожих».

Тайна послания

Читатели могут сами найти это письмо и попытаться расшифровать его. Ведь Борис Фармаковский сделать этого так и не сумел. Иначе, наверняка написал бы ответ. Не справились с расшифровкой и многочисленные криптографы и биографы вождя. Все сходятся на том, что речь в послании, скорее всего, идет о каком-то случае из жизни мальчишек, о котором мы попросту не знаем. Во всяком случае — точно не о мировой революции…