Как в СССР отмечали Международный день солидарности трудящихся

1 мая в России традиционно отмечается Праздник весны и труда (в СССР назывался Днем международной солидарности трудящихся). Самый первый Первомай на территории Российской империи отпраздновали в Варшаве (большая часть современной Польши до 1917 года входила в состав российского государства) в 1890 году. На территории современной России самые ранние маевки (собрания рабочих) были организованы в 1891 году в Санкт-Петербурге и в 1895 году в Москве. После Октябрьской революции 1917 года Первомай получил официальный статус, а первые дни мая стали выходными. В честь 80-летия Победы ТАСС публикует архивные материалы о праздновании Первомая в 1945 году в СССР из "Вестника Союзной информации", выпуски которого хранятся в Центре хранения страхового фонда в Ялуторовске.

"Москва торжественно встречает великий праздник"

"Москва, сверкающая праздничным нарядом, помолодевшая, по-весеннему солнечная, проснулась рано. Десятки тысяч москвичей устремились на улицы и площади столицы. У всех на устах простые и мудрые слова первомайского приказа товарища Сталина, возвестившего о великих победах советского оружия. Москва торжественно встречает великий праздник", — говорится в репортаже с празднества.

В материалах сообщается, что задолго до начала парада тысячи людей заполнили гостевые трибуны. На первомайское торжество пришли депутаты Верховных Советов СССР и РСФСР, стахановцы столицы, Герои Советского Союза. По информации корреспондента, на мероприятии присутствуют члены иностранных военных миссий в СССР, журналисты советской и иностранной прессы.

Ровно в 10 часов началась официальная часть. Из Спасских ворот выехал принимающий парад начальник генштаба Красной армии генерал армии Алексей Антонов. Объехав войска, он поздравил всех присутствующих с Первомаем. В ответ на площади прогремело мощное "Ура!", отозвавшееся многократным эхом.

"Первомайский парад 1945 года — величественное, незабываемое зрелище. Это — парад блестящих достижений, одержанных нашей страной под водительством великого Сталина. Это — парад близкой грядущей победы", — подытоживается в репортаже.

Минск: впервые после освобождения

"В Минске на площади Ленина впервые после освобождения Советской Белоруссии состоялся парад войск минского гарнизона. Еще до начала парада на площади, украшенной лозунгами и портретами вождей, собрались празднично одетые жители", — сообщает корреспондент с места событий.

В 11 часов на центральной трибуне появились председатель Совета народных комиссаров Белорусской ССР Пантелеймон Пономаренко, председатель Президиума Верховного Совета БССР Никифор Наталевич, секретари ЦК КПСС, народные комиссары БССР, генералы Красной армии. На боковой трибуне сидели представители партийных и советских организаций, интеллигенции, передовики производства. Парад принимал генерал-лейтенант Трифон Шевалдин.

"По чисто убранным и украшенным улицам двинулись воинские колонны. Мимо трибуны проходят офицерские подразделения, пехотинцы, бронебойщики, саперы, мчатся кавалеристы, пулеметные тачанки, самоходные артиллерийские установки", — сообщается в репортаже. Там уточняется, что торжество длилось два часа.

Киевский Первомай

"Древний Киев — столица Советской Украины — вместе со всей страной празднует Первое мая. За годы войны не было дня более радостного, чем этот день торжества силы и могущества СССР, великого советского народа, его любимого детища — победоносной Красной Армии", — передает корреспондент.

Он отмечает, что по всему городу видны ликующие лица, особенно много народу собралось в центре Киева.

На здании оперного театра висело большое полотнище с лозунгом "Да здравствует 1 Мая — день смотра боевых сил трудящихся". По словам журналиста, на улицах города киевляне "с затаенным дыханием" слушали по радио первомайский приказ Иосифа Сталина.

"На площади Богдана Хмельницкого выстроились части киевского гарнизона. В 10 часов 30 минут на площади появляется нарком обороны УССР генерал-лейтенант Герасименко. Он объезжает части, поздравляя бойцов и офицеров с всенародным праздником. Далеко разносится мощное многоголосое "Ура!", — говорится в материалах.

Там отмечается, что тысячи трудящихся на трибунах тепло приветствовали участников парада.

В репортаже сообщается, что украинская столица праздновала Первомай до самой ночи. В садах и парках проходили народные гулянья, по радио весь день транслировали приказ Верховного главнокомандующего, а новости об очередных победах советских войск на фронтах вызвали у киевлян новый прилив радости и горячей благодарности Красной армии.

20 бакинских залпов

"На центральной городской площади выстроились для парада части бакинского гарнизона. Сталью отливали на солнце штыки, жерла орудий, стволы пулеметов и автоматов", — сообщается в репортаже о праздновании Первомая в Баку.

По информации корреспондента, начало парада знаменовали 20 мощных артиллерийских залпов. Когда отгремел последний, началось торжественное мероприятие.

В материалах говорится, что марш пехотинцев, артиллеристов, танкистов, краснофлотцев вызывал всеобщее восхищение. К концу парада в небе появились самолеты.

"Когда над городом спустились сумерки, столица Азербайджана засверкала тысячами огней. Мощные прожекторы освещали улицы, сады, площади. В парках и садах до поздней ночи продолжались народные гулянья", — передает корреспондент.

Горячие аплодисменты Ташкента

"Празднично выглядят села и города Узбекистана <…> В столице республики состоялся первомайский парад частей ташкентского гарнизона. Горячими аплодисментами встретили собравшиеся на площади трудящиеся появление частей Красной Армии, оснащенных могучей техникой", — сообщается в материалах.

Там уточняется, что во время парада был произведен артиллерийский салют в честь побед Красной армии.

Первомай в Ереване

"На празднично украшенных площадях у репродукторов толпы людей слушали приказ Верховного главнокомандующего, передававшийся на русском и армянском языках. Восторженно внимали мудрым сталинским словам труженики тыла, сделавшие большой вклад в дело победы", — передает корреспондент из Еревана.

Первомайское торжество началось утром на местном стадионе "Динамо". Там состоялся праздничный парад физкультурников, в котором участвовало около 10 тыс. человек.

Вечером же столица Армянской СССР салютовала в честь праздника 20 артиллерийскими залпами. Десятки тысяч горожан вышли на улицы еще задолго до салюта.

"Разноцветные ракеты осветили снеговую корону Алагеза (горный массив в Армении — прим. ТАСС). Каждый залп сопровождался бурей восторженных возгласов", — указано в "Вестнике".

Праздничный Вильнюс

"В день 1 мая города и села освобожденной Литвы были торжественны и нарядны, особенно празднична древняя столица республики Вильнюс. Улицы и площади украшены портретами великого Сталина, членов политбюро и советского правительства", — отмечается в репортаже.

По всему городу развешаны красочные панно и плакаты, посвященные победам советских воинов. Репродукторы передавали первомайский приказ Иосифа Сталина.

"В 9 часов вечера Вильнюс салютовал 20 артиллерийскими залпами в честь исторических побед Красной Армии", — сообщает корреспондент.

Он замечает, что старая крепость древнего Вильнюса — башня Гедимина — озарилась светом от цветного салюта.

Рига: "чувство гордости за Красную Армию "

"Все население Риги вышло на улицы. Ровно в 22 часа, сливаясь с донесенными по радио раскатами салютов Москвы, отмечавшей успехи 2-го Белорусского фронта, раздался залп многочисленных орудий в столице Советской Латвии", — рассказывается в документах.

Там отмечается, что тысячи фейерверков осветили замок старой Риги вместе с широкими площадями и улицами, заполненными горожанами. Дома украшались портретами Верховного главнокомандующего маршала Советского Союза Иосифа Сталина и командующих фронтами маршалов Георгия Жукова, Ивана Конева и Константина Рокоссовского.