1 мая 1945 года в центре Берлина, над Рейхстагом, было поднято красное Знамя Победы. Это символическое событие тут же обросло мифами и легендами. Еще бы — ведь Егоров и Кантария не первыми водрузили алое полотнище. Еще 30 апреля несколько советских штурмовых групп прорвались в Рейхстаг со своими знаменами. Как на самом деле над Рейхстагом водружали Знамя Победы — в материале «Газеты.Ru».

© РИА Новости

Почему Рейхстаг?

Здание рейхстага, германского парламента, не функционировало с 1933 года. Причиной тому был пожар, который, по версии нацистов, устроил голландский коммунист Маринус ван дер Люббе (потом его казнили). Однако поджог вполне мог быть провокацией национал-социалистов, которую они использовали для укрепления гитлеровского режима.

Так или иначе, свое политическое значение после пожара рейхстаг утратил. Там устраивали выставки, а сам нацистский парламент, в котором все кресла были у НСДАП, заседал в здании Королевской оперы — совсем рядом. Неподалеку, во дворе рейхсканцелярии, находился бункер фюрера.

Берлин перед наступлением Красной армии был разделен на девять оборонительных секторов. В Центральном секторе располагались правительственные здания, в числе которых был и Рейхстаг. Поэтому при штурме Берлина, продвигаясь от окраин к центру города, советские войска логичным образом подошли к кварталу, где стояло бывшее здание парламента.

Еще осенью 1944 года Иосиф Сталин огласил «заключительную миссию» Красной армии — «довершить вместе с армиями наших союзников дело разгрома немецко-фашистской армии, добить фашистского зверя в его собственном логове и водрузить над Берлином Знамя Победы».

Но где в столице рейха водружать Знамя? В апреле 1945 года Главное политуправление РККА заявило — над Рейхстагом. Для советской пропаганды именно сгоревший немецкий парламент был одновременно символом и нацистской диктатуры, и немецкого милитаризма.

Первые Знамена Победы

Правительственный квартал Берлина обороняли остатки отборных сил гитлеровской армии. Но по сути это были лишь ошметки пары иностранных дивизий СС («Нордланд», куда набирали скандинавов, и французская «Шарлемань»), батальон латышских эсэсовцев, курсанты из военно-морского училища в Ростоке и фольксштурм. Тем не менее, разношерстные силы немцев, зажатые в угол в рейхстаге, намеревались дать отчаянный последний бой.

Брать центральный сектор Берлина было поручено частям армий 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Завладеть Рейхстагом 27 апреля попытались танкисты из 11-го гвардейского корпуса. Но из-за ожесточенного сопротивления гитлеровцев сделать это им не удалось.

Линия фронта в Берлине в 1945 году постоянно менялась — в ходе уличных боев здания и улицы переходили из рук в руки. Наконец, 28 апреля ближе всего к рейхстагу оказались бойцы 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта.

К утру 29 апреля штурмовые батальоны советских стрелков форсировали реку Шпрее и добрались до правительственного квартала. Сначала были взяты здания швейцарского посольства и немецкого МВД — «дом Гиммлера».

30 апреля советские солдаты готовились штурмовать Рейхстаг, превращенный в крепость. Его окна и двери были замурованы кирпичами, из узких амбразур торчали пулеметы. Площадь перед Рейхстагом была разрезана котлованом для недостроенной линии метро, который залили водой и превратили в ров. Перед фасадом — батареи крупнокалиберных пушек. В парке Тиргартен — танки и штурмовые самоходки.

Всего в районе Рейхстага насчитали порядка 5 тыс. немецких военнослужащих. А в самом здании — около тысячи бойцов.

Первую попытку занять Рейхстаг немцы сорвали ураганным огнем. А советская артиллерия отставала от штурмовиков и не успела их прикрыть. К тому же, у РККА в этом районе было лишь три танка — и один из них утонул в котловане. Два других немцы сожгли пушками и фаустпатронами.

Атаку отложили до прибытия артиллерии. Перед новым штурмом красноармейцам выдали девять знамен — чтобы поднять их и закрепить на Рейхстаге.

Первое Знамя Победы изготовили сильно загодя в Москве, на фабрике строчно-вышивальных изделий №7. Роскошное полотнище было сделано из бархата, обрамлено красивым орнаментом, в центре — герб СССР, над гербом — орден «Победа» и надпись — «Наше дело правое, мы победили». Но этот флаг так и остался в Москве.

В апреле всем частям 1-го Белорусского фронта, наступавшего на Берлин, было дано указание изготовить знамена Победы. Их делали из трофейной немецкой ткани, а звезду, серп и молот наносили от руки по трафарету. Древки из распиленной доски сделал киномеханик Габов.

Среди этих знамен был штурмовой флаг №5, который и стал Знаменем Победы. Кстати, никаких надписей тогда на знаменах не было.

Пока РККА готовилась штурмовать рейхстаг, немцы попытались контратаковать на фланге — на правом берегу реки Шпрее. Но благодаря мужеству советских солдат — безуспешно.

Повторный штурм рейхстага назначили на 13 часов 30 апреля. После получасовой артподготовки штурмовики пошли на здание парламента при поддержке бронетехники.

Перебравшись через ров, красноармейцы завязали бой с гитлеровцами в траншеях перед рейхстагом. Спустя полтора часа лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов сумели по-пластунски подползти к фасаду Рейхстага и закрепили красный флаг у главной лестницы.

Григорий Булатов за свой подвиг был представлен к званию Героя Советского Союза — но вручили ему только орден Красного Знамени.

По другой версии, Булатов прорвался к Рейхстагу примерно в 14 часов вместе со старшим сержантом Виктором Провоторовым и другими бойцами. По дороге двое из них были убиты. С собой группа несла красное знамя, сделанное из алой перины, которую нашли в разрушенном доме неподалеку.

«Улучив момент, влезли в окно, предварительно бросив туда по гранате. Коридорами вышли на лестницу, забрались на второй этаж. Здесь мы с Булатовым подошли к окну, посмотрели на Королевскую площадь... Гриша протянул руку в окно, помахал флагом, затем мы укрепили его», — вспоминал впоследствии Провоторов.

Вдруг внизу послышались выстрелы и взрывы гранат, кто-то бежал к Булатову и Провоторову. Но это были их однополчане с лейтенантом Сорокиным. Он пожал героям руки и снял флаг — мол, плохо видно отсюда, надо пробираться на крышу Рейхстага.

Солдаты забрались на крышу, и на фронтоне Булатов закрепил красное знамя на сбруе коня скульптурной группы. Дивизионная газета «Воин Родины» сообщала впоследствии:

«Родина с глубоким уважением произносит их имена: Провоторов, Булатов, Сорокин, Ракымжан Кошкарбаев: Советские богатыри, лучшие сыны народа! Слава героям!»

Но бои в центральном секторе обороны Берлина продолжались.

«Воткнули в голову»

Вечером 30 апреля штурмовая группа под командованием капитана Владимира Макова ворвалась в здание Рейхстага, не замеченная немцами. Красноармейцы выбили дверь бревном и пробрались на чердак, после чего через слуховое окно вылезли на крышу. И под покровом ночи установили красное знамя в корону статуи Богини Победы.

«Сегодня, 30 апреля 1945 года в 22 часа 40 минут водрузили Знамя Победы на крыше Рейхстага — воткнули в голову какой-то немецкой [бабе]!» – заявил по рации капитан Маков.

Установила свой флаг на крыше Рейхстага и группа штурмовиков майора Михаила Бондаря — его бойцы добрались до места назначения одновременно с группой Макова.

Однако взять дворец немецкого парламентаризма под полный контроль советским разведчикам и штурмовикам не удалось — установленные знамена были уничтожены гитлеровской артиллерией.

Но генерал Василий Шатилов, командир 150-й стрелковой дивизии, бравшей рейхстаг, уже доложил «наверх», что над Рейхстагом подняли флаг, утверждает доктор исторических наук, академик РАН Георгий Куманев.

Как вспоминал участник штурма рейхстага, Герой Советского Союза полковник Федор Зинченко, Шатилов начал звонить в штаб полка и требовать, чтобы на здании закрепили хоть какой-нибудь флаг.

«Матерился так, что стены дрожали, как при артобстреле»

Полковник Зинченко приказал замполиту лейтенанту Алексею Бересту возглавить выполнение боевой задачи по установке флага. В полночь 1 мая по московскому времени (в Берлине еще было 30 апреля, 22 часа) сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария вместе с Берестом сумели добраться до Рейхстага.

Сначала Егоров и Кантария установили Знамя Победы на фронтоне главного входа, в восточной части здания. Ремнями они прикрепили его к конной статуе Вильгельма I.

Но уже через несколько часов 1 мая немцы контратаковали. Здание горело от попаданий снарядов. Залы и коридоры заволокло черными волнами дыма. На людях тлела одежда, обгорали волосы. Несколько раненых солдат в пылу боя сгорели и задохнулись. Уцелело знамя, которое установили Егоров и Кантария.

2 мая советским бойцам удалось уговорить немцев сложить оружие и сдаться в плен. Для этого лейтенант Берест даже получил приказ переодеться в полковника РККА — никого из вышестоящих офицеров, уполномоченных вести такие переговоры, не было в рейхстаге, когда немцы выбросили белый флаг. Гарнизон гитлеровцев капитулировал.

После сдачи немцев полковник Зинченко приказал Егорову и Кантарии вместе с ним отправиться на крышу Рейхстага. Стеклянный купол здания был уничтожен артиллерией — остался лишь скелет, каркас. Перед бойцами открывалась широкая панорама горящего Берлина.

«Ну что же, товарищи дорогие, — обратился я к своим спутникам. — Тридцатого апреля вы не полностью выполнили мой приказ. Знамя-то установили не на куполе. Довыполнить!… — Есть, товарищ полковник, довыполнить приказ, — бодро ответили Егоров и Кантария. И через несколько минут Знамя уже развевалось над куполом…», — вспоминал Зинченко.

Подниматься на купол пришлось по металлическому каркасу. Егоров даже чуть не сорвался вниз — его спасла телогрейка, зацепившаяся за искореженный металл.

Участник штурма Степан Неустроев вспоминал, что сходу найти выход на крышу в лабиринтах Рейхстага группе знаменосцев не удалось:

«Алели красные косынки»

После капитуляции нацистской Германии Рейхстаг оказывался в британской зоне оккупации. Знамя Победы решили снять с купола и заменить другим — потому что бравшие Рейхстаг части передислоцировали. Оригинальное Знамя заменили другим, побольше.

Маршал Георгий Жуков приказал доставить Знамя в Москву — была идея пронести его на Параде Победы на Красной площади. Но от плана отказались — знаменосцев не успели научить маршировать. У капитана Неустроева вообще были поранены в боях ноги.

А знаменитое фото Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» запечатлело вовсе не то самое Знамя. Позировавшие фотографу солдаты установили полотнище, которое Халдей привез по заданию ТАСС. Снимки были сделаны тоже 2 мая.

Участник фотосъемки Хаким Исмаилов, кстати, утверждал, что первый красный флаг ему и сослуживцам удалось установить на одной из башенок рейхстага еще 28 апреля. 8-я гвардейская армия, в составе которой воевал Исмаилов, подошла к Рейхстагу с юга, со стороны парка Тиргартен.

Институт военной истории МО РФ сообщал в 2005 году:

«Всего над Рейхстагом было поднято около 40 флагов. В связи с этим, и по ряду других причин, вопрос о том, кто первым совершил этот подвиг, до сих пор остается дискуссионным».

А фотограф Евгений Халдей вспоминал: