Как армия Василия Кузнецова подняла Знамя Победы над Рейхстагом

Он начал войну командармом и завершил войну командармом. Он дважды выходил из окружения, участвовал в битве под Москвой, его войска сдерживали наступающих немцев под Сталинградом. Именно бойцам его 3-й ударной армии 80 лет назад, 1 мая 1945 года, выпала честь водрузить Знамя Победы над Рейхстагом. Это Герой Советского Союза, генерал-полковник Василий Кузнецов. Василий Иванович был пролетарского происхождения, но одновременно и царским офицером – подпоручиком. Если посмотреть биографии военачальников Великой Отечественной войны, то можно заметить, что значительная их часть происходила из «золотопогонников». Так что сложившийся стереотип, что «бывшие» были все репрессированы в корне не верен. Кузнецов родился 3 (15) января 1894 года в селе Усть-Усолка Соликамского уезда Пермской губернии в семье рабочего. По факту это была юго-западная окраина города, сейчас ее уже нет – село оказалось в зоне подтопления Камского водохранилища. Такая близость к городу позволила получить неплохое для рабочего тех лет образование – закончил 2 класса начальной школы и 4 класса городского училища. Это обеспечило вполне солидную должность конторщика-счетовода в Земской управе, в этом качестве Кузнецов и проработал в 1912-1915 годах. Но начавшаяся Первая мировая война ломает мирные планы.

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В 1915 году Кузнецова призывают в армию и, как человека грамотного, направляют в школу унтер-офицеров в Саранске, а потом, как наиболее смышленого, в Казанскую школу прапорщиков, из которой в 1916 году выпустился офицером – тогда прапорщик соответствовал нынешнему званию младший лейтенант. После трех месяцев службы в запасном (читай: учебном) полку летом 1916 года отправляется на передовую. Воевал на Юго-Западном фронте, был начальником пеших разведчиков 305-го Ланишевского пехотного полка. После Октябрьской революции, в декабре 1917 года, демобилизован. Вернувшись домой, всю зиму 1918 года проработал на Усть-Усольском солеваренном заводе. Был секретарем заводского комитета и начальником охраны предприятия. А с мая и по август – уполномоченным уездного исполнительного комитета по организации сельскохозяйственных коммун. К этому моменту разразилась Гражданская война и белогвардейцы начинают теснить еще плохо организованную Красную Армию. Молодое советское правительство обращается к бывшим офицерам помочь, и Кузнецов уходит на фронт.

Он командует ротой, батальоном, а в октябре 1919 года становится и командиром 263-го Верхнеуральского стрелкового полка, с 1920-го – 89-го Чонгарского полка. Воевал с Колчаком, Врангелем, а потом еще и за Махно по степям погонялся. С окончанием Гражданской войны Кузнецов остался в Красной Армии. В межвоенный период сложилась ровная карьера, но со стабильным ростом. После окончания в 1926 году Высших курсов «Выстрел» долгое время продолжал командовать своим 89-м полком. Но в 1930 году закончил курсы усовершенствования комсостава и стал помощником командира вначале Перекопской, а потом знаменитой 25-й Чапаевской дивизии. С ноября 1931 года – командир 2-й Туркестанской стрелковой дивизии. Вся служба в это время проходит на территории Украинского военного округа.

В 1936 году заканчивает Академию им. Фрунзе и становится командиром 16-го стрелкового корпуса. А в 1938 году получает назначение в Витебскую армейскую группу войск, которую вскоре переименовывают в 3-ю ударную армию. С ней участвовал в Западном походе. В 1940 году присвоено звание генерал-лейтенанта. Таким образом, Василий Кузнецов оказался среди тех военачальников, на которых свалилось командование Красной Армией в самые первые, тяжелейшие, дни Великой Отечественной войны. Войска несут гигантские потери, вместе со своей армией он попадает в окружение под Волковыкском в Белоруссии, но после месяца боев сумел вырваться, выведя несколько тысяч красноармейцев.

3-я армия отправляется на переформирование, но ему еще придется покомандовать ей. А пока генерал Кузнецов в августе 1941 года становится командующим 21-й армией. Она ведет жестокие бои под Киевом и после случившейся там катастрофы также оказывается в окружении в Полтавской области.

И снова командарм сумел вывести свои войска. В битве под Москвой командовал 1-й ударной армией, когда началось наступление участвовал в Клинско-Солнечногорской и Ржевско-Вяземской операциях. В Демянской наступательной операции 1942 года именно войска 1-й ударной армии замкнут кольцо и в окружении окажутся 100 тысяч немцев. Летом Кузнецов формирует новую армию, которая получает наименование вначале 5-й резервной, а потом 63-й. Именно с ней его перебрасывают в донские степи и на нее приходится значительная часть тяжести оборонительных боев при наступлении немцев на Сталинград.

Задача была выполнена. Но сам генерал Кузнецов в Сталинградском наступлении уже не участвовал. Его назначают заместителем командующего Юго-Западным фронтом, а с декабря – командующим 1-й гвардейской армией. С ней он освобождает Донбасс, Харьковскую область, в мае 1943 года присвоено звание генерал-полковника. В тот же месяц становится заместителем командующего 1-го Прибалтийского фронта. В этом качестве участвует в освобождении Белоруссии, Прибалтики, является одним из руководителей Восточно-Прусской операции. После это фронт ликвидировали, впереди оставался только Берлин. И Кузнецов, как один из самых опытных генералов, получает в командование 3-ю ударную армию. Вот так и получилось, что с ней он встретил войну, с ней ее и заканчивал. Цель – столица рейха. 21 апреля 1945 года войска Кузнецова вошли в Берлин через северные и северо-восточные окраины. Была поставлена задача – взять правительственный квартал. К концу апреля они уже находились рядом с Рейхстагом. 1 мая 1945 года бойцы 150-й ордена Кутузова Идрицкой стрелковой дивизии 3-й ударной армии Михаил Егоров, Мелитон Кантария и Алексей Берест водрузили штурмовой флаг дивизии над Рейхстагом. Он и станет Знаменем Победы.