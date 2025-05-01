Народные приметы на 2 мая: что нельзя делать в этот день

2 мая по народному календарю - Иоанн Ветхопещерник.

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По древнему обычаю в день Ивана Ветхопещерника сельские ткачихи "весну в новинку одевали", потому что 2 мая "весна красуется, себя показывает".

Женщины с сотканными холстами выходили в поле, кланялись на все четыре стороны и, обращаясь на восток, молвили специальные слова.

В этот день молятся Ивану Воину о защите от всех напастей. У святого просят утешения и заступничества скорбящие и обиженные. К нему взывали, чтобы он рассудил: кто прав, а кто виноват.

2 мая нельзя проходить мимо бездомных людей и животных, нужно оказать посильную помощь. Добрые дела притянут в дом благополучие

Нельзя ходить в грязных вещах, посещать баню, сауну или бассейн, примерять чужую обувь, давать свои вещи беременным.

Не стоит никому доверять тайны, много и тяжело работать, ругаться с семьей, планировать поездки и новые дела.