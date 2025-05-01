Людей с какой группой крови называют земледельцами

Большая часть русских – обладатели второй группы крови. Примечательно, что группу А называют «крестьянской».

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Русская кровь

Для большинства европейцев характерна вторая группа крови. В зависимости от региона ей обладают 35 – 50% населения.

Распределение по группам крови среди русских аналогично общеевропейской статистике. У 33% русских встречается первая группа крови, у 36% – вторая, у 23% – третья, а четвёртая у 8%.

Генетик А. Моран считает, что люди с группой крови А генетически не связаны с кроманьонцами, носителями первой группы. По его словам, скорее всего, люди со второй группой крови имеют другую биологическую ветвь происхождения.

Крестьянская кровь

Первая группа крови появилась примерно 50 тысяч лет назад и ещё долго оставалась единственной. Вторая группа крови появилась между 25 и 15 тыс. лет до н. э.

Согласно популярной теории, вторая группа крови связана с началом развития земледелия. Доисторические люди, переходя на углеводистую пищу, вместе с образом жизни постепенно меняли состав своей крови. За несколько тысячелетий группа А сформировалась примерно у трети населения планеты.

Оседлый образ жизни заставил людей усвоить коммуникативные навыки, благодаря чему представители человечества стали чаще думать о коллективном труде и взаимовыручке. Может быть, факт того, что долгое время Россия была аграрной страной, связан с преобладанием у русских второй группы крови.

Влияние на жизнь

Безусловно, здоровье человека зависит от группы крови. Биологи доказали, что обладатели группы крови A Rh (+) более склонны к заболеваниям ЖКТ, сердечно-сосудистой и мочеполовой систем, щитовидной железы. Такие люди более чувствительны к различным инфекциям.

Кроме того, во второй группе крови вырабатывается больше кортизола – гормона, который защищает от стресса. Носители группы А более устойчивы к стрессовым ситуациям.