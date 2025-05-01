На каких девушках русские мужики никогда не женились

На Руси были свои стандарты женской красоты. Свахи специально выискивали трудолюбивых и симпатичных девушек, которые должны были соответствовать определённым нормам, чтобы выйти замуж. Каких девушек русские не брали замуж?

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Худых девушек не любили

Худые девушки, как считалось ранее, не могли забеременеть, а если им это и удавалось, дальше их ждали проблемы: из-за узкого таза в древности женщины часто умирали при родах. Худобу рассматривали как проявление болезней. Особенно опасались жениться на «ялицах» – бесплодных девушках.

Также наши предки полагали, что худые женщины были слабы и не могли долго работать в поле или в огороде. Кроме того, худая девушка чаще всего происходила из бедной семьи. Крупные земледельцы не хотели, чтобы в их семье появились нахлебники. Богатые люди старались выбирать в качестве спутника равного себе человека.

Отношение к девственности

Вопрос девственности не был принципиальным. Если у девушки до замужества уже был ребёнок, это говорило о том, что она способна рожать и дальше.

Особенности внешности

Девушку считали бракованной, если у неё были увечья или заболевания. Царапины или насморк могли стать причиной отказа от девушки. В таких случаях иногда помогало увеличенное приданое. Крупные родимые пятна также вызывали отвращение. Из-за этого невесту старались никому не показывать, а царапины и ушибы залечивали перед свадьбой.

Возраст

Лучший возраст для брака – 12-15 лет. После 18 лет девушке, которая ещё не вышла замуж, было очень трудно найти суженого. Такие рисковали остаться в девках. По логике наших предков, если женщину не взяли замуж вовремя, значит, с ней точно что-то не так.