Что происходило в мае 1954-го года и при чем здесь Маршал Жуков

15 мая 1945 года маршал Георгий Жуков вызвал к себе начальника разведки 1-го Белорусского фронта генерала Трусова.

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«Николай Михайлович, — сказал он, — Верховный утвердил тебя представителем от советской стороны для ареста правительства Деница. Надо сформировать команду в 25 офицеров и выехать во Фленсбург. Завтра из Москвы прилетят несколько чекистов, включишь их в свою группу. Во время проведения операции тебе приказано держать связь непосредственно с Москвой».

Трусов возвратился к себе. До выезда во Фленсбург сутки, а сделать надо многое. В первую очередь, подобрать надежных людей, и не ошибиться. Вроде бы в их поездке ничего сложного и опасного нет. Война закончилась. Фашистская Германия капитулировала. Едут они на встречу с союзниками. Только вряд ли там ждут советских офицеров с распростертыми объятиями.

К тому же вокруг вооруженные фашисты, которые надеются на раскол в рядах союзников. Да и с англичанами, судя по всему, предстоит не простой разговор. Контрольная комиссия, состоящая из американцев и англичан, прибыла во Фленсбург, и не выполнила свои прямые обязанности по реализации Акта о капитуляции.

Дениц уже заявляет своим сотрудникам, что англо-американцев едва ли можно все еще рассматривать как врагов.

Придется требовать ликвидации государственного аппарата и верховного командования фашистской Германии, ареста руководителей, как военных преступников, разоружения воинских соединений и частей.

Но возникает закономерный вопрос: кто им мешал сделать это до сих пор? Так что заехать во Фленсбург они смогут, а вот выехать?.. Случится может разное. Надеяться его группе не на кого. Путей к отступлению нет. Есть один путь — арест правительства Деница.

Рано утром 17 мая колонна из 12 автомашин покинула территорию штаба фронта и выдвинулась на северо-запад Германии. Генерал Трусов и офицеры были одеты по полной форме с боевыми орденами. Автомобилями управляли водители солдаты и сержанты. Проделав немалый путь, колонна прибыла на контрольно-пропускной пункт английской армии.

Советские офицеры и солдаты, оказавшись за Кильским каналом, испытали странное чувство. Они словно оказались в довоенной фашистской Германии. Как будто не было ни поражения, ни подписания акта о безоговорочной капитуляции. Всюду были видны фашистские указатели, старые названия улиц, нацистская свастика. Немецкие военные, которыми был заполнен город, приветствовали друг друга взмахом руки. Все ходили в форме, при орденах, со знаками различия.

Во Фленсбурге действовал городской транспорт, работали магазины, оживленное уличное движение регулировали полицейские в гитлеровском обмундировании.

В порту у причальной стенки застыли немецкие боевые корабли. Их экипажи жили обычной жизнью. На флагштоках развивались немецкие флаги со свастикой.

Было чему удивляться фронтовикам. В связи с этим возникали и резонные вопросы, которые хотелось задать союзникам.

Закулисная игра

Союзники уже находились во Фленсбурге. Американскую делегацию возглавлял генерал-майор Рукс, английскую — бригадный генерал Форд.

Первая встреча делегаций состоялась в тот же день 17 мая. Генерал-майор Трусов потребовал немедленно ликвидировать незаконное фашистское правительство и Генеральный штаб, арестовать его руководителей, как военных преступников, разоружить и интернировать все вооруженные группировки фашистской армии и имперского флота.

Но англичане заявили, что сделать этого не смогут: в районе Фленсбурга нет боевых сил и средств, чтобы осуществить эту операцию. Это будет сделано, как только к городу подойдут войска 11-й британской танковой дивизии.

Стало ясно: союзники ведут закулисную игру, предоставляя фашистам возможность перебросить на Запад ценное имущество, вооружение и личный состав.

Англичане, на правах хозяев зоны, всячески старались отодвинуть сроки ликвидации правительства Деница. Они заявляли, что подобные шаги могут привести к мятежу эсэсовских подразделений и выступлению курсантов военно-морских школ. Советской и американской делегации предлагалось разъяснить своему руководству, что правительство гросс-адмирала Деница весьма полезно на данном, сложном этапе развития Германии, и поэтому не следует спешить с его ликвидацией.

Положение действительно было крайне серьезным. Во Фленсбурге хозяйничали фашисты. В их руках находилась реальная военная сила, а англичане не спешили.

Полки первого эшелона войск Монтгомери имели приказ: ускоренным темпом двигаться на восток как можно дальше, не обращая внимания на демаркационную линию, упреждая русских в занятии территории Северной Германии.

Как свидетельствовал позже сам Монтгомери, Черчилль дал указание собирать и держать в готовности оружие и боевую технику немцев. А при необходимости и продолжении наступления русских действовать совместно с германскими частями.

Это многое объясняло, и, в первую очередь то, почему Монтгомери не выделил нужные силы и средства для форсирования Кильского канала и захвата Фленсбурга, в котором располагалось правительство Деница.

Стало понятно, что командировка «в край непуганых фашистов» может затянуться. Надо было устраиваться. Англичане предложили три варианта для размещения советской делегации: гостиница, отдельный дом во Фленсбурге или дом за городом. В целях безопасности генерал Трусов решил разместиться со своими офицерами на пассажирском пароходе «Патрия». Он был связан с причалом только трапом, и все решили, что это правильный выбор: в случае нападения легче будет обороняться.

Несколько удивили американцы и англичане. Они тоже, якобы, руководствуясь союзническими обязательствами, решили поселиться на этом корабле.

«Они не собираются с нами делиться»

На следующий день радиостанция группы генерала Трусова отправила первую шифрограмму:

«Маршалу Советского Союза товарищу Жукову. 18-го мая беседовал с генерал-полковником немецкой армии Йодлем. Йодль после ареста Кейтеля занимает пост начальника штаба верховного командования. Штаб верховного командования (ОКВ) разделен на две части. Около 60% штаба находится во Фленсбурге, около 40% — в Путтгардене. Подробный состав штаба высылаю самолетом. Кроме радиосвязи открытым текстом, никакой другой связи между двумя частями штаба нет».

А генерал Трусов тем временем поставил перед разведчиками важную оперативную задачу. Дело касалось немецкого флота. Англичане наложили лапу на захваченные фашистские корабли.

«Переговоров по этому поводу не было, — уточнил начальник разведки, — но что-то мне подсказывает, что они не собираются с нами делиться. Надо оперативным путем добыть сведения о том, каков состав и количество судов кригсмарине, которые находятся в руках наших дорогих союзников».

Вскоре задача была выполнена и в Центр ушла радиограмма.

«Маршалу Советского Союза товарищу Жукову. Докладываю: <...> установлено, что немцы передали союзникам... всего в зоне от Кильского канала, включая Данию, 2600 сухопутных самолетов и 66 гидросамолетов. Документы о переданных союзникам самолетах высылаю самолетом. <...> после капитуляции англичане захватили в водах Балтийского моря и Северного моря следующий немецкий флот: крейсеров легких и тяжелых 9, миноносцев 12, подводных лодок 195 (далее идет перечисление многих видов кораблей). Всего 258 единиц боевых кораблей. Кроме того, торговых судов 951 единица. Документальные данные по морскому флоту высылаю <...> По данным, полученным из бесед с американскими и английскими офицерами, англичане не намерены выделять Советскому Союзу какую-либо долю из военного и торгового морских флотов. Американцы не возражают против выделения Советскому Союзу определенной доли морских сил Германии. <...> Генерал-майор Трусов».

В этой же шифровке начальник разведки докладывал о препятствиях, которые чинят союзники работе представителям советской комиссии. Поскольку в числе препятствующих был и сам Эйзенхауэр, Трусов просил Жукова вмешаться.

Роспуск правительства

Препятствия, действительно, возникали постоянно. Порою сложно было понять, кто является их инициатором — союзники или фашистские диверсанты.

Радиосвязь поддерживалась почти круглосуточно с Москвой через центральный радиоузел 1-го Белорусского фронта. Радиостанция была развернута на берегу. Охранялась она англичанами, а также нашими солдатами-водителями.

Часто по неизвестным причинам отключалась городская электросеть, выходил из строя кабель, связывающий радиостанцию с группой на корабле. Его то замыкали, то просто перерубали неизвестные лица. На рабочей частоте станции почти постоянно отмечались прицельные радиопомехи.

Советские офицеры во главе с генералом Трусовым прекрасно понимали: пока у Деница и Йодля существует опора на реальную вооруженную силу, проведение операции по разоружению фашистов может не состояться. И потому Николай Михайлович настоятельно требовал выполнения союзниками положений, зафиксированных в Акте о безоговорочной капитуляции гитлеровцев, то есть разоружить их воинские части и корабли здесь, во Фленсбурге.

После настойчивых и неотступных требований, английская сторона, наконец, согласилась разоружить гитлеровцев. Началась разработка плана действий по реализации операции, возложенной на все три группы союзников. Наша делегация настояла на том, чтобы аресты провести одновременно, по утвержденному списку.

Аресты были намечены на 23 мая 1945 года. Разумеется, их должны были проводить английские солдаты и офицеры. Все офицеры из команды Трусова были распределены в английские группы и контролировали действия союзников.

Ночью, 22 мая, когда все было готово для проведения заключительной и решающей части акции, Трусов передал шифрограмму:

«Особо важная. Маршалу Советского Союза товарищу Жукову. Докладываю: Операция по вопросу ареста правительства Деница и штаба верховного командования германских вооруженных сил (ОКВ) намечена на 23 мая...»

Так гросс-адмирал Дениц, начальник штаба оперативного руководства генерал-полковник Йодль, главнокомандующий военно-морскими силами адмирал Фридебург и еще две сотни нацистов оказались за решеткой.

Союзники объявили о роспуске фашистского правительства. Таким образом, важнейшая военно-политическая акция по демонтажу фашистского государственного аппарата была успешно завершена.

Из Фленсбурга советская делегация уезжала с чувством исполненного долга. Несмотря на все сложности, главную задачу удалось решить: правительство Деница перестало существовать. Кроме того, нашим офицерам-разведчикам удалось добыть важные немецкие документы — часть архива фашистского Генерального штаба. Эти материалы будут затем использованы в ходе Международного трибунала в Нюрнберге, судившего главных военных преступников.