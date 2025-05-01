Пять историй о заключенных, которые спасли людей от смерти

Размышляя о тюрьме и людях, отбывающих наказание, последнее, что приходит на ум, — это героизм. Кажется, будто в заключенных нет ничего человечного, иначе они бы не оказались на своем месте. Однако далеко не каждый приговоренный к реальному сроку является отъявленным злодеем. Одни совершили преступление по глупости, другие — от крайней нужды, третьи и вовсе не осознавали, на что идут. Так или иначе, все места заключения называются исправительными учреждениями. Подразумевается, что люди, совершившие ошибку, еще могут вернуться к обычной жизни, и сегодня мы вспомним о нескольких событиях, которые подтверждают это.

Спасение охранника во время бунта

В 2012 году на территории исправительного учреждения Ли вспыхнул бунт. Главная тюрьма Южной Каролины погрузилась в хаос после того, как группа из примерно 120 заключенных напала на офицеров, взяв одного из них в заложники. Агрессивно настроенные мужчины, вооруженные самодельными заточками, нанесли охраннику несколько ранений и заперли его в шкафу. Ситуация казалась безнадежной. За несколько часов офицер истечет кровью или станет жертвой бесконтрольного насилия. Помощь пришла с неожиданной стороны.

Пока одни заключенные сводили счеты с обидчиками и громили тюрьму, пытаясь пробиться к внутреннему прогулочному двору, другие решили связаться с внешним миром, используя контрабандные телефоны. Местный шериф, принявший вызов с неизвестного номера, не услышал никаких требований. Голос на другом конце сообщил, где находится раненый офицер и как туда добраться максимально быстро. Командир группы специальных операций отнесся к информации с недоверием, но повел своих людей по указанному маршруту. Охранник оказался на месте и был эвакуирован. Имя звонившего заключенного не раскрывается в целях его безопасности.

Прием Геймлиха

Эта история произошла в Нэшвилле (штат Теннесси) менее года назад. Женщина-офицер совершала обычный обход спортивного зала во время дежурства. Внезапно она стала задыхаться, вероятно подавившись жвачкой. Заключенные услышали характерные хрипы и кинулись к надзирательнице. Беспомощная женщина не сумела бы оказать никакого сопротивления. Однако заключенные и не собирались нападать. Вместо этого один из мужчин в тюремной робе схватил офицера и оказал первую помощь, проведя прием Геймлиха.

Женщина снова смогла дышать, но потеряла сознание. Тогда другой заключенный схватил рацию и немедленно вызвал медицинскую бригаду. По словам главного врача учреждения, он удивился незнакомому голосу. Позже персонал тюрьмы ходатайствовал перед судом о смягчении наказания для заключенных, которые сохранили человеческое лицо, несмотря на все обстоятельства.

Оказание помощи пострадавшим в аварии

Тюремный автобус, совершавший обычный рейс до Финикса, на высокой скорости врезался в грузовой прицеп, оставленный на обочине. В салоне находилось пятьдесят заключенных, трое охранников и водитель. В результате столкновения автобус перевернулся, многие люди получили серьезные травмы, в том числе и все офицеры. Возникший хаос можно было легко использовать для побега. Тем не менее заключенные, уже получившие приговор, остались и быстро самоорганизовались. Одни вытаскивали пострадавших, которые не могли двигаться самостоятельно. Другие устанавливали аварийные знаки и пытались регулировать движение на скоростном шоссе.

Никто не покинул место аварии до прибытия бригад скорой помощи. Этот поступок шокировал как охранников, так и случайных свидетелей. На публичной пресс-конференции глава Департамента исправительных учреждений Аризоны назвал эту группу заключенных примером того, что реабилитация возможна и каждый имеет право на искупление.

Спасение от суицида

Тюрьма округа Рэмси в Миннесоте ничем не примечательна. Это обычное, относительно небольшое исправительное учреждение, не фигурировавшее ни в каких скандалах. Однако в один из дней на карнизе второго этажа главного корпуса появился человек в оранжевой робе. Очевидно, он собирался свести счеты с жизнью. Пока находившиеся в прогулочном дворике заключенные пытались криками отговорить несчастного от непоправимого поступка, трое других незаметно подкатили тележку со стираным бельем. Они старались находиться вне зоны видимости потенциального самоубийцы.

В какой-то момент мужчина все-таки прыгнул с крыши и, похоже, специально намеревался приземлиться плашмя, чтобы минимизировать шансы на выживание. Сокамерники подгадали момент и успели выкатить тележку. В итоге самоубийца отделался легкими травмами и больше не пытался повторить задуманное. Сейчас он на свободе и живет обычной жизнью. Шериф Боб Флетчер назвал поступок заключенных актом героизма. Они не были обязаны предпринимать никаких действий, но проявили сочувствие и человечность.

Спасение пассажиров самолета

В 1957 году на борту самолета авиакомпании Northwest Airlines произошла нештатная ситуация. Капитан сообщил о неполадках через несколько минут после взлета и принял решение совершить аварийную посадку. Вернуться в аэропорт было невозможно, поэтому экипаж направил борт к острову Райкерс. Это самая большая тюрьма в мире, содержание которой обходится почти в миллиард долларов в год. Звучит как завязка для остросюжетного блокбастера.

Посадка не была мягкой, самолет сильно пострадал, началось возгорание. Вместе с бригадой пожарных начальник тюрьмы отправил к месту аварии группу из 69 заключенных, которые и занялись эвакуацией пострадавших. Сначала пассажиров оттащили на безопасное расстояние, а потом доставили в тюремный лазарет. Заключенные сварили чай и принесли побольше одеял, чтобы согреть шокированных людей. Удалось спасти 81 пассажира.

Мэр города Нью-Йорка выразил личную благодарность как начальнику тюрьмы, так и заключенным, принявшим участие в операции. Одиннадцать из них были освобождены, остальные получили сокращение срока или смягчение приговора.