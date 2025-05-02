«Падал на колени и умолял». Что рассказывал маршал Жуков о казни Берии

Официальная дата казни Лаврентия Берии - 23 декабря 1953 года в 19:50. В своих записях маршал Жуков утверждает, что в расстреле участвовали те же люди, которые его охраняли. Согласно свидетельствам очевидцев, Георгий Константинович сообщает, что перед казнью Лаврентий Павлович вел себя нерешительно, истерично плакал, падал на колени, умолял о пощаде и в конце концов утратил контроль над собой.

Исследователь Антон Антонов-Овсеенко отмечает, что бывший нарком был расстрелян генерал-лейтенантом Павлом Батицким, Героем Советского Союза, основателем сил противовоздушной обороны СССР.

Антонов-Овсеенко отмечает, что перед казнью Берию привязали к доске, чтобы предотвратить отскок пули, и сразу же Батицкий выстрелил ему прямо в лоб, после чего безжизненное тело наркома осталось висеть на веревках. Казнь производилась в присутствии маршала Конева, генерала Москаленко, Генерального прокурора СССР Руденко, нескольких военных и врача, который подтвердил смерть. Тело Берии было завернуто в грубую ткань и доставлено в крематорий.

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Дальше исследователь, ссылаясь на слова очевидцев, в подробностях описывает картину кремации Берии. Когда расстрелянного наркома поместили в печь присутствующие прильнули к стеклу, чтобы наблюдать процесс уничтожения его останков. Увиденное их шокировало: охваченное пламенем тело бывшего начальника вдруг задергалось, и всем почудилось будто убитый палач ожил. Но все оказалось гораздо банальнее: просто сотрудники крематория забыли подрезать телу сухожилия, а мышцы под воздействием высоких температур стали сокращаться, вызывая эффект «оживления» мертвеца.

Вопрос о том, был ли кремирован Берия для многих остается открытым. Сомнения усиливает отсутствие акта о кремации Берии, тогда как подобные документы в отношении казненных его заместителей, например, Всеволода Меркулова или Богдана Кобулова, имеются. Некоторые исследователи даже полагают, что Берия не был расстрелян и сумел скрыться в одной из стран Южной Америки.

Официальная версия гласит, что сразу после сожжения останки Берии были захоронены на территории Донского кладбища в могиле невостребованных прахов, где покоится много расстрелянных в 1937-38-х годах партийных функционеров и высокопоставленных военных. Однако Антонов-Овсеенко, ссылаясь на беседы с непосредственными участниками расстрела, утверждает, что прах Берии «выбросили как мусор».