Массовая истерия: самые шокирующие случаи в истории

До сих пор ученые не могут понять, как возникает массовая истерия. Почему всей деревней люди внезапно начинают верить в «чупакабру», а целые страны в нашествие марсиан.

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Козосос

Весна 1995 года выдалась для пуэрто-риканских фермеров «горячей»: день за днем поголовье их скота сокращалось. Причинами смерти коз, кроликов и цыплят становились колотые раны и «высасывание крови». На тот момент ветеринарные службы объяснить массовую гибель скота, видимо, затруднились. Так появился «козосос» - таинственный монстр, истребляющий животных. Практически сразу после первых «сигналов» об орудующем на фермах козососе нашлись и очевидцы его преступлений. Так, один из стражей порядка сообщал о «некоем гуманоиде ростом метр двадцать». К концу марта уже несколько человек подтвердили, что «видели в лесной чаще серовато-коричневое существо с крошечной головой». Страну охватила паника. Пока сформированные поисковые отряды тщательно прочесывали местность, в питейных заведениях ночи напролет спорили: козосос – это ранее неизвестное животное или вырвавшийся на свободу результат неудачного генетического эксперимента? «Портрет» монстра был воссоздан в мельчайших деталях: «двуногая крыса» с выпученными глазами, с длинными «руками» и острыми когтями, с ногами, как у кенгуру, а по всей спине - ряды шипов. Скептики пытались успокоить толпу, аргументированно доказывая, что «монстр» - всего лишь обычный хищник. Поймать козососа или доказать факт его существования не удалось, а страх людей вскоре улетучился.

Бумажный человек

В конце XIX века жители некоторых китайских городов стали участниками массовой истерии, которая длилась в течение трех лет. В 1876 году в Нанкине появились первые свидетельства о «бумажных людях», лишающих добропорядочных китайцев… косичек. Специфическая мужская прическа во времена правления маньчжурской династии в Китае считалась символом покорности и лояльности к навязанному режиму. Остричь косу считалось преступлением – пойманный с «неуставной» прической приговаривался к смертной казни. Неудивительно, что паника быстро охватила на только Нанкин, но и стремительно распространилась на другие города – Шанхай, Гуанчжоу, Пекин. «Злой дух, стригущий волосы» был неуловим, а источником всех бед автоматически становился любой иностранец. Интересно, что «бумажный человек» известен был еще со времен династии Вэй, правившей в 477-517 годах до н.э. Массовая паника сыграла на руку предприимчивым торговцам: амулеты, защищающие от вооруженных ножницами «бумажных людей», разлетались, как горячие пирожки в базарный день.

Газовая атака

Зачастую роковую роль в распространении истерии играют средства массовой информации. Так случилось осенью 1944 года, когда две жительницы городка Мэттуна штата Иллинойс позвонили в службу «911» и заявили о том, что «некая таинственная фигура» опрыскала газом их спальни. Пострадавшие жаловались на ухудшение самочувствия, тошноту и головокружение. Более детальной картины из-за отсутствия улик полицейским нарисовать не удалось. Загадочные обстоятельства инцидента стали благодатной почвой для рождения сенсации. После появления статьи в местном издании в полицию позвонили другие «пострадавшие», которые заявили о «газовых атаках», которые якобы произошли задолго до инцидента, описанного в газете. За две недели полицейские выслушали еще около 30 признаний – большинство звонивших были женщины. Исследовавший данный эпизод Дональд Джонсон заключил, что массовая истерия была вызвана не без помощи средств массовой информации: после прочтения заметки люди автоматически связали ухудшение здоровья (тошноту, рвоту, учащенное сердцебиение и пр.) с «газовыми атаками».

Эпидемия «лобовух»

В конце марта 1954 года печатные издания северо-западных штатов Америки опубликовали заметки о «загадочных» повреждениях лобовых стекол автомобилей. Сообщения роковым образом совпали по времени с испытанием водородной бомбы в Тихом океане, которое широко освещалось в прессе. Жители Сиэтла и других городов связали появление «оспинок» на «лобовухах» с «ядерным воздействием». В середине апреля в полицию поступило более двух сотен сигналов о «крошечных оспинках». В некоторых случаях сообщалось, что эпидемия охватила целые автостоянки. Истерия усиливалась и грозила обернуться массовыми беспорядками. В ночь на 15 апреля стремящийся успокоить толпу мэр Сиэтла обратился за помощью к президенту Эйзенхауэру, после речи которого количество паникеров уменьшилось. Победить «эпидемию» удалось только после обнародования результатов исследования Вашингтонского университета, ученые которого доказали, что «таинственные черные оспинки» не что иное, как продукт сгорания угля.

Охота за головами

В конце 1979 года панические настроения охватили остров Борнео. Неблагоприятная социальная обстановка, безработица, ликвидация школ совпали с правительственными работами по строительству моста. Стрессовое состояние усиливалось исторической памятью: начиная с XVII века, реализация подобных проектов (реальных или вымышленных) неизменно сопровождалась «охотой за головами», ведь по народным верованиям во время стройки необходимо закладывать в основание конструкции «жертву». Только в этом случае сооружению гарантирован долгий срок службы. Поддавшиеся массовой истерии люди начали интерпретировать рядовые события повседневной жизни в контексте «охоты» и «похищений». Изучавший местные обычаи антрополог Ричард Дрэйк доказал, что подобные эпизоды являются великолепным доказательством антагонистического противостояния между коренным населением и властью.

«Поцелуй» бабочки

Летом 1899 года в вашингтонских газетах появились сообщения о большом количестве людей, обратившихся в местные больницы. Все они просили излечить их от «укусов жучка». Желая воспрепятствовать распространению массовой истерии, в журнале «Popular Science» было опубликовано авторитетное мнение доктора Л.О. Говарда. В частности, сообщалось, что в Соединенных Штатах водятся шесть насекомых, чьи укусы, действительно, представляют опасность для жизни человека, но шанс встретить любое из этих «беспозвоночных» практически равен нулю. По мнению ученого, в основе массовой истерии лежал беспричинный страх. 9 июля того же года в «New York Herald» была размещена заметка об одиннадцати пострадавших, которые накануне обратились за помощью: их тела якобы распухли от укусов ядовитых насекомых. Некоторым из обратившихся удалось поймать «вампиров». Опубликованный в прессе отчет Филадельфийской академии естественных наук сообщал, что «покушавшимися» на жизнь людей насекомыми оказались обычные надоедливые мухи, работящие пчелы, суетливые жуки и легкокрылые бабочки.

Война миров

Вряд ли радиожурналист Орсон Уэллс мог предположить, что его креативный подход к инсценировке романа Герберта Уэллса «Война миров» окажется настолько убедительным. Накануне Хэллоуина 1938 года радиовещательная компания «Коламбия» начала вечерний эфир с анонса предстоящего радиоспектакля. Затем последовал традиционный прогноз погоды и концерт легкой музыки, который был прерван сообщением о движении в сторону Земли необычного тела. Одно за другим в эфир выдавались сенсационные сообщения: вот корреспондент рассказывает о падении с Марса метеорита, описывает массовые человеческие жертвы, берет интервью у очевидцев. Следующее сообщение повергло радиослушателей в ужас: метеорит оказался марсианским кораблем, а прилетевшие на нем существа «лучами смерти» уничтожили всё вокруг. Дальше – больше: в эпицентр стянуты регулярные войска, которые в срочном порядке готовятся вступить в войну с марсианами. Репортер живо описывал, как спасается бегством вместе с горсткой других счастливчиков, как марсиане испепеляют всё вокруг, оставляя после себя горящие руины и горы обезображенных тел. Окончание «радиошутки» слушать было некому: жители восточного побережья Америки и части Канады покидали свои дома, пытаясь избежать смерти, звонили в «911» и умоляли спасти их от марсианского нашествия. Эксперты подсчитали впоследствии, что жертвами «розыгрыша» стало более миллиона человек. Сам же Орсон Уэллс на следующее утро проснулся знаменитым – его называли человеком, который сумел напугать Америку.