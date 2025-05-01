«Сын Горбачева»: почему так назвался убийца советского дипломата в Пакистане

Гибель советского дипломата Фёдора Горенькова в Исламабаде на первый взгляд выглядела как террористический акт афганских моджахедов. Но официальная версия пакистанской полиции оказалась более неожиданной.

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Убийство

Днём 16 сентября 1986 года и.о. военного атташе советского посольства в Исламабаде, полковник Фёдор Гореньков отправился домой на обед. Выехав из дипломатического анклава, он двигался на автомобиле Toyota Crown по самому центру пакистанской столицы. Неожиданно внимание дипломата привлёк человек, размахивавший листком бумаги. Гореньков приоткрыл окно, чтобы поговорить с прохожим – и в этот момент в него несколько раз выстрелили из пистолета. Убийство Горенькова произошло на глазах его жены Антонины и 11-летней дочери Кати. Женщина и девочка чуть сами не погибли, так как машина потеряла управление, и ехала, пока не врезалась в бордюр.

В сообщении ТАСС «Злодейское убийство советского дипломата», опубликованном советской прессой на другой день, произошедшее было названо «актом террора». Официальная позиция СССР была такова:

«Власти Пакистана демонстрируют полнейшее пренебрежение к выполнению обязанностей по охране официальных представителей иностранных государств. Их бессилие перед террористами за короткий срок продемонстрировано не единожды».

Действительно, были основания полагать, что трагедия связана со служебной деятельностью Горенькова. По некоторым данным, он собирал информацию о восстании советских военнопленных в лагере Бадабер, который афганцы устроили на пакистанской территории.

Официальная версия

Когда пакистанские власти предъявили миру убийцу, это оказался вовсе не бородатый афганский моджахед. Полицейские задержали «психически ненормального молодого человека» по имени Зафар Ахмед (по другим данным, Ахмад Фазал), уроженца города Лахор. Насмотревшись телепередач, 25-летний парень внезапно возомнил себя сыном генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва. Он начал осаждать различные учреждения, требуя, чтобы его пустили в Советский Союз. Незадолго до убийства Зафар вернулся из Бангладеша, где пытался получить визу для поездки в СССР. Странного юношу хорошо знали и в советском посольстве.

«Он подходил к останавливающимся при въезде машинам, пытался что-то объяснять на английском языке и урду, произносил даже несколько русских слов. Можно было разобрать, что он говорит о своих письмах, адресованных советскому лидеру Горбачеву, о родственных связях с ним, просит помочь в организации поездки в СССР. Довольно сбивчивая, несвязная речь, нелогичность поведения пакистанца скоро убедили наших сотрудников в наличии у него явных психических отклонений. Но, поскольку поведение Ахмада Фазала было безобидным, с его приставаниями смирились как с неизбежным злом», — писал дипломат Евгений Тюриков (его книга «Записки очевидца (Пакистан, Афганистан, Псков)» опубликована в Сети на правах рукописи).

Вскоре после ареста Зафар Ахмед был приговорен к смерти через повешение.

Неувязки

Однако у советской стороны сложилось впечатление, что казнённый пакистанец – просто подставное лицо. Прежде всего, вызывала вопросы сама его личность. Парень умел стрелять, так как якобы проходил военную службу. Однако было непонятно каким образом его с психическим заболеванием могли взять в армию, учитывая, что Зафар Ахмед дважды был госпитализирован в годы перед происшествием.

Кроме того, налицо было расхождение выводов следствия с показаниями главной свидетельницы. По официальной версии, Зафар стрелял с близкого расстояния, но Антонина, как передавала западная пресса, слышала выстрелы издалека. Кроме того, на опознании жена убитого не узнала подозреваемого. Она подписала следующую формулировку:

«Не уверена, но это не он».

Последние точки над «И», по воспоминаниям Тюрикова, расставил приглашённый из Москвы эксперт-криминалист. Согласно его заключению, стрельба велась сразу из 2-3 мест, и целью убийц был не только сам Гореньков, но и его семья. Сотрудники посольства пришли к выводу, что за нападением могли стоять некие иностранные спецслужбы, а одного из стрелков для отвода глаз загримировали под Зафара Ахмеда.