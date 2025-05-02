Ижевск. Удмуртия. В ижевской школе ученик с размаху ударил учителя рюкзаком. Видео выложили в группе «ЗИ-Злой ижевчанин» в «ВКонтакте».

Как говорится в записи, инцидент произошел в 62-й школе. Автор поста выложил видео, на котором один из учеников несколько раз замахивается на учительницу и бьёт её по голове рюкзаком.

«Представителями Отдела полиции №2 УМВД России по г. Ижевску (Октябрьский район) проводится работа с семьёй подростка. Вопрос поставлен на контроль Управления образования Администрации города Ижевска», – сообщили в администрации в комментариях под постом.

Руководству школы поручили провести профилактическую беседу с учениками.