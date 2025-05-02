Бумеранг: как его использовали чукчи

Русское слово «бумеранг» происходит от слова wo-mur-rang, позаимствованного колонизаторами из языка австралийских аборигенов. Многие считают, что бумеранг – это сугубо австралийское изобретение. Однако на самом деле аборигены лишь придумали разновидность бумеранга, возвращающуюся в полёте. Изогнутые же метательные снаряды издавна были известны многим народам. До середины XX века бумерангами пользовались коренные жители Северо-Востока России – чукчи, юкагиры и эвены.

© Русская семерка

История бумеранга

В глубокой древности человек заметил, что изогнутые палки в полёте вращаются, благодаря чему возрастает их дальнобойность и поражающая сила. Такие метательные палицы применялись первобытными людьми во время охоты на мелких и крупных животных, а также служили естественным оружием при межплеменных столкновениях. Изогнутая траектория полёта являлась преимуществом, поскольку от такого снаряда противнику было труднее уклониться.

В польских Карпатах найден бумеранг из маaмонтового бивня возрастом 30 тысяч лет. Торфяные болота Дании сохранили похожее оружие возрастом 10 тысяч лет. Со временем бумеранг был практически всюду вытеснен луком и стрелами. В Древнем Египте он сохранился как ритуальное оружие, по поверьям египтян, позволяющее умершему защититься от демонов в мире мёртвых. Среди сокровищ Тутанхамона присутствовало 33 разных бумеранга – из дерева, слоновой кости и фаянса.

Бумеранги встречались во всех концах света – в Африке, Индии, на Ближнем Востоке, в Северной Америке и Меланезии. В России древний образец этого оружия был найден в Горбунковском торфянике в Свердловской области.

У коренных австралийцев, не знавших лука и стрел, бумеранг являлся одним из самых серьёзных видов оружия, способных нанести рану противнику. Вместе с тем, летальные исходы в стычках аборигенов случались редко.

Бумеранги Крайнего Севера

На севере Дальнего Востока России местные жители-оленеводы использовали удлинённый посох-бумеранг. Юкагиры низовья Колымы и эвены называли его «туйун», то есть «посох, трость». Лучше всего в научной литературе описаны аналогичный чукотский артефакт – «танвычгын» («тынвычгын»), он же «кенунен». Длина танвычгына – 60-80 см, дальность полёта – 20-30 метров. Такой бумеранг позволял контролировать оленьи стада – пастух запускал им в отдалившееся животное, чтобы оно испугалось и вернулось к стаду. С помощью танвычгына также охотились на гусей, уток и куропаток. За год пастух переменял около десятка снарядов. Поднимая танвычгын над головой, чукча мог отогнать белого медведя – в таком виде он напоминал полярному хищнику выставившего бивни моржа.

Историк Александр Нефёдкин, автор книги «Военное дело чукчей», полагал, что танвычгын мог употребляться пастухами-оленеводами и в качестве «случайного оружия».

Ещё интереснее другая разновидность чукотских бумерангов – малая «метательная дощечка», описанная этнографом Ильёй Гурвичем. Исследователь обнаружил её в летней яранге старого оленевода Тегрыкая. Серповидная пластина имела длину 45 см и толщину 7 см.

«В отличие от метательного посоха метательная дощечка применялась только как баллистическое орудие и имела специальное наименование вычгытрын, – рассказывал Гурвич в 1979 году на страницах журнала «Советская этнография». – Оно, видимо, происходит от чукотского глагола Wьloьpьrkьnen – бросается, швыряется в кого-либо. По форме (равновеликие плечи), по размерам и назначению обнаруженная метательная пластинка более близка к австралийским бумерангам, чем метательный посох».

Как сообщили Гурвичу информаторы, данное метательное орудие применялось исключительно во время ритуального забоя оленей на празднике в августе. Его метали при встрече приближающегося стада. Вычгытрыны, считавшиеся в стойбищах священными предметами, были в большом количестве уничтожены во время эпидемий конца XIX – начала XX века в Чаунской тундре.

Чукчи были знакомы с бумерангами с очень давних времен. Бумеранговидную пластинку, близкую по форме и размеру к австралийским образцам, в 1960 году нашли в могильнике каменного века в Уэлене. Она имела не равновеликие плечи, а её толщина была несколько больше, чем у австралийского бумеранга. Северный мастер взял искривленный кусок дерева и придал ему в сечении форму, близкую к сечению самолётного крыла. В результате получилась метательная палица, которую можно было брать рукой за стес на длинном плече.

Есть экзотическая версия, что на север Евразии технологию изготовления бумерангов некогда занесли предки австралийских аборигенов. Однако, скорее всего, древние жители Чукотки научились этому самостоятельно.