Как «пацаны из качалки» разогнали советских неонацистов

Трудно представить, что в Советском Союзе, который многие вспоминают как «государство запретов», могли зарождаться молодёжные субкультуры. Но, как оказалось, возможно всё! Сначала появились яркие стиляги, потом, спустя пару десятилетий, агрессивные любера. Объединяет их, пожалуй, одно — просуществовали недолго, но прочно вошли в историю.

Движение люберов зародилось в конце 70-х годов XX века. При этом культуризм «проник» в СССР десятилетием раньше, но после непродолжительного по времени расцвета, оказался под запретом. Бодибилдинг плохо вписывался в советскую идеологию. По мнению руководителей государства, строитель коммунизма должен быть, конечно же, сильным, выносливым, но культуристы делали упор лишь на эстетике и наращивании мышечной массы. Этого не оценили власти страны.

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Как известно, если хочешь, чтобы какое-то явление развивалось, его нужно запретить. Так вышло и с бодибилдингом. Вирус культуризма проник в массы, став объединяющим для молодёжи из Люберец, промышленного пригорода Москвы. Импровизированные качалки стали организовываться в подвалах многоэтажек. Тренажёры были, естественно, самодельными. В качестве снарядов в ход пошло всё, что плохо лежало и имело вес.

Навыкам, полученным в качалках, требовалось найти применение. Так любера стали оттачивать своё мастерство на москвичах или тех, кто случайно оказался на их территории.

Всесоюзную известность парни из качалки (люберами их тогда не называли) получили в 1979 году. Дело было так. Небольшая группа неонацистов собралась в апреле на Пушкинской площади в Москве. Они планировали такой сходкой отпраздновать день рождения Адольфа Гитлера. Парни даже не собирались скрывать то, что являются сторонниками идей фюрера. Они скандировали фашистские лозунги, вскидывали в нацистских приветствиях руки с нацепленными на них повязками со свастикой.

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Наверное, любера были благодарны им за это: не нужно было тратить силы и время на определение потенциальных противников в толпе. Качки в широких штанах и кожаных куртках устроили «нацикам» такую взбучку, что те даже забыли по какому случаю собрались в столице.

К началу 90-х годов движение люберов перестало существовать. Однако, по одной из версий, её представители плавно перекочевали в «люберецкую ОПГ». Опыт поколачивать несогласных у них был…