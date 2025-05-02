Что можно было купить в СССР на один рубль

Представители старшего поколения с теплом вспоминают о советском рубле. Судя по их рассказам, на него можно было и продуктами закупиться, и в столовой плотно пообедать, и сеанс в кинотеатре посетить.

Курс рубля в Советском Союзе отличался стабильностью. При расчёте его стоимости относительно других валют в Госбанке СССР отталкивались от цены на золото. Так, непосредственно перед распадом Советского Союза курс рубля колебался на уровне 55-56 копеек за доллар. В это трудно поверить, но за один рубль приобретали почти два «бакса». Свободно осуществить такой обмен, правда, могли далеко не многие. Эта услуга была доступна лишь номенклатурщикам и дипломатам. К тому же такие операции довольно жёстко контролировались.

В советских магазинах не было такого ассортимента как в современных супермаркетах. Но при этом самое необходимое было в наличии. На один рубль покупатель в магазине мог приобрести 5 батонов белого хлеба, столько же буханок чёрного или 11 сдобных булочек (ещё и 1 копейка сдачи полагалась).

Полтора килограмма сахара или 14 килограммов соли также получилось бы купить всего лишь на один рубль. Столько же стоили три литра молока, десяток куриных яиц или три банки консервов «Килька в томатном соусе», которая в СССР пользовалась особым спросом.

Перед тем, как Советский Союз перестал существовать, в магазинах, например, килограмм свежей говядины, сыра «Российский» или свиного сала стоил 3 рубля. Нетрудно подсчитать, сколько можно было купить вышеперечисленных продуктов только на один рубль.

С таким же бюджетом советские граждане смело отправлялись в столовые или летние кафе. Конечно, «ни в чëм себе не отказывать» едва ли бы получилось, но пообедать (в первом случае) или перекусить (во втором) точно удавалось.

Комплект батареек для магнитофона, восемь кусков детского мыла, бытовые весы, аж 50 тетрадей по 12 листов каждая и столько же простых карандашей — всё это (каждый пункт по отдельности) было в пределах рубля.

Наиболее обсуждаемый товар в последнее время — бензин. В эпоху Леонида Брежнева литр топлива стоил 20 копеек. К 1990 году его стоимость заметно выросла — в два раза, и достигла 40 копеек. Многих, правда, это не интересовало, так как они пользовались чаще общественным транспортом. За рубль пассажир мог совершить 20 поездок на городском автобусе, 25 — на троллейбусе и 33 — на трамвае.