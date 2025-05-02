Какое мороженое жители СССР считали самым невкусным

Советское мороженое стало символом эпохи СССР. Пломбир за 48 копеек, эскимо «Каштан», «Лакомка» – благодаря своему вкусу и качеству они навсегда завоевали сердца граждан Советского Союза. А какое мороженое, напротив, было самым невкусным?

Фруктово-ягодное, также известное как плодово-ягодное мороженое, имело низкие рейтинги. Главным его плюсом была цена. К примеру, за эскимо «Каштан» или «Лакомку» приходилось отдавать 28 копеек, а за фруктово-ягодное – всего семь.

Правда, приобрести этот бумажный стаканчик с ярко-красным содержимым было всё равно не так просто. Его или мало выпускали из-за непопулярности, или, наоборот, оно быстро раскупалось.

Спустя время советские граждане смогли попробовать жёлтое мороженое с ананасовым и лимонным вкусом. Оно не могло конкурировать с тем же пломбиром в плане вкуса, зато было необычным.

Самое ужасное мороженое ушедшей эпохи – «Томатное». Оно выпускалось в вафельном стаканчике. Сверху мороженое прикрывали бумажным кружком, на котором был изображён довольный томат. Из-за отвратительного вкуса «Томатное» вскоре перестали производить. Стоит отметить, что данный продукт и сейчас сложно найти в российских магазинах. А вот в Японии мороженое на основе помидоров, сливок и чеснока продаётся почти в любом продуктовом отделе.