Приметы на 3 мая: что нельзя делать в день Федора Трихина

3 мая по народному календарю отмечается день Федора Трихина, или Федоров день. На Руси в этот день было принято «окликать предков. Считалось, что покойники скорбят о своей земной жизни и желают повидаться с родными.

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В этот день запрещалось ужинать на старых скатертях с заплатками и пятнами. Мужчины не ходили на рыбалку, так как 3 мая данное занятие считалось греховным. Также не рекомендовалось располагать на столе вилки, ложки и ножи в форме креста.

3 мая нельзя праздновать именины, проводить свадьбы или обряды венчания в дом может прийти беда. Кроме того, плохой приметой считалось, если супруги лягут спать под разные одеяла это сулило размолвку в семье.

На Федора рекомендовали ходить в церковь и молиться о загробном покое тех, кто ушел из жизни. После храма люди шли на кладбище, чтобы оставить угощение на могилках родственников. Пожилые женщины начинали голосить, проводя таким образом обряд окликания предков.

Согласно народным приметам, утренний туман 3 мая подсказывает, что ближайшие дни будут теплыми, но пасмурными. Если в обед поднимется сильный ветер, скоро начнется дождь. Солнце в этот день добрый знак, обещающий жаркое лето и хороший урожай.