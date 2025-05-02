«Настоящие русские» глаза: какого они должны быть цвета на самом деле

Национальные черты внешности человека определяются доминантными генами — теми, что позволили этой группе людей выжить в конкретных природных и климатических условиях. Поэтому у наших предков существовали порой странные стандарты красоты. Но все это в угоду исключительно рационализму, позволяющему оставить после себя здоровое и жизнеспособное потомство.

От карего к голубому

Общим доминантным геном, определяющим цвет глаз, для всего человечества является карий. Долгое время именно карие глаза были у подавляющего большинства населения планеты. Первое же голубоглазое население появилось лишь около 10-12 тысяч лет тому назад — в результате мутации гена ОСА2. Сегодня люди с голубыми и серыми глазами преобладают в Скандинавии, Прибалтике, странах Северной и Восточной Европы, что говорит о наличии у них общего предка.

«Типично русские» глаза

Для Руси характерными были глаза голубого и серого цветов. По мнению ученых, до монголо-татарского нашествия таким было больше половины населения. Но кочевники изрядно «подпортили кровь» русским — ведь набеги традиционно сопровождались изнасилованиями. В результате у русских женщин все чаще стали появляться дети с карими и черными глазами восточного типа. Впрочем, по тем временам люди с темными глазами не считались симпатичными. Поэтому «тренд на голубоглазость» еще долгое время сохранялся на Руси.

У беды глаза зеленые…

Один из самых редких оттенков глаз — зеленый (встречается у 2% населения Земли) — также был не в почете на Руси. Их обладателей считали хитрыми людьми с магическими способностями. У женщин ген, отвечающий за зеленый цвет глаз, нередко проявлялся еще и в виде рыжих волос. Но такая яркая внешность чаще отпугивала славян. Считалось, что рыжеволосые зеленоглазые женщины строптивы и почти наверняка — колдуньи. Поэтому в жены их брать не торопились, что отчасти и объясняет редкость такого типажа на Руси.

Широта души и покладистость

Исследования американских ученых, проведенные в начале века, показали, что более половины опрошенных воспринимают людей с голубыми глазами, как добрых и покладистых, обладателей карих — как умных и проницательных, а зеленоглазых — как хитрых и при этом сексуальных. Этим объясняются и предпочтения русских. Типичными чертами национального характера они всегда считали широту души, доброту и покладистость. Поэтому и суженых выбирали по «типично русскому» цвету радужки, всем другим предпочитая пронзительно-синие — васильковые.