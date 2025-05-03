Как в СССР еще в 1937 году продавали американский фаст-фуд

31 января 1990 года в центре Москвы выстроились огромные очереди. Тысячи желающих собрались попробовать знаменитый американский фаст-фуд — гамбургеры от «McDonald’s». Вот только ни молодежь 70-х, ни люди постарше из послевоенного поколения не могли помнить, что когда-то «хамбургеры» уже продавались в Москве, а также Ленинграде, Баку, Харькове и Киеве…

Отец советского фаст-фуда

«Дать плохой обед — хуже, чем сшить плохой костюм или сделать плохие ботинки. Плохой обед вредит здоровью рабочего, а иногда отравляет обедающих», — говорил нарком пищевой промышленности Анастас Микоян.

Он то и был отправлен Сталиным в Америку — перенимать опыт в продовольственной сфере.

Особо сильное впечатление на Микояна произвел местный фаст-фуд.

«Котлета поджаривается с одной стороны, затем переворачивается на другую сторону — и в течение нескольких минут она готова. У этого же продавца имеются булочки. Он разрезает булочку, кладет внутрь котлету, добавляет томат, ломтик соленого огурца или горчицу, и вот вам горячий бутерброд», — делился Анастас с коллегами после приезда.

И дело закипело…

Московская котлета

Уже в 1937 году на улицах Москвы, Ленинграда и ряда других крупных городов появились киоски, где продавали чудные заокеанские бутерброды — «хамбургеры». Поначалу советские граждане отнеслись к новинке с осторожностью. Так что в «Книге о вкусной и здоровой пище» 1939 года издания был даже выделен специальный раздел, в котором рассказывалось о производстве мясных полуфабрикатов для «хамбургеров».

Но, если наладить массовый выпуск замороженных котлет и их доставку в регионы получилось, то булочки приходилось выпекать на местах — из-за невозможности длительного хранения. Поэтому они далеко не всегда соответствовали стандарту, а зачастую заменялись ломтями хлеба или батона. Тем не менее новинку народ распробовал, и она пользовалась спросом. Специалисты шутят, что, если бы не начавшаяся Великая Отечественная война, у нас бы и по сей день, наверное, работала сеть быстрого питания «МакМикоянс».

От «хамбургера» к «Микояновской котлете»

Пищевую промышленность разрушенной войной страны восстанавливали долго и болезненно, нащупывая баланс между качеством, себестоимостью и возможностью массового производства. В угоду последним двум пунктам рецептуру московских котлет изменили, отказавшись от рубленного мяса с яйцом в пользу фарша с добавлением хлебной массы. Булочки перестали выпекать вовсе, стремясь обеспечить население простым и доступным черным хлебом.

«Микояновская» же котлета, как прозвали ее в народе, на долгие годы стала массовым и доступным продуктом, который употребляли в столовых и покупали домой…