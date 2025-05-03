Чем закончился индийский поход Красной Армии

Летом 1918 года в Туркестане советские войска столкнулись в боях с индусами – солдатами британской колониальной армии. Индийцы устроили резню на станции Душак, захватили железную дорогу Ашхабад – Мерв – Красноводск, но к весне 1919 года потерпели поражение. В том же году один из лидеров большевиков Лев Троцкий предложил отправить Красную Армию в поход на Индию. Председатель Реввоенсовета собирался превратить «жемчужину Британской империи» в один из первых аванпостов Всемирной республики Советов.

Идея Троцкого

В годы Гражданской войны у Ленина и его соратников сложилась иллюзия, что весь мир вот-вот запылает пожаром мировой революции. Казалось, всё шло по пророчествам Маркса и Энгельса. То тут, то там революционеры провозглашали советские республики (Эльзасскую, Баварскую, Венгерскую, Словацкую). Однако надежды не сбылись – всюду, кроме Советской России, выступления коммунистов в Европе были подавлены. Тогда в Москве решили «зажечь пламя революции» на азиатском направлении.

5 августа 1919 года партийный лидер Лев Троцкий направил в ЦК РКП(б) записку с внешнеполитическими предложениями. Признавая неудачи большевизма на Украине и возможность потери черноморского побережья, Троцкий, тем не менее был полон оптимизма. Победа над Колчаком, по мысли вождя большевиков, открывала «довольно широкие ворота в Азию». И здесь даже небольшая по силам Красная Армия, как он считал, могла бы «дать прямой толчок восстанию угнетённых масс».

«Дорога в Индию может оказаться для нас в данный момент более проходимой и более короткой, чем дорога в Советскую Венгрию», – писал народный комиссар по военным делам.

Троцкий намечал несколько ключевых звеньев экспансии. Во-первых, он предлагал укрепиться на Урале, куда следовало отправлять рабочую силу и научно-технические кадры. Для советизации Урала Троцкий планировал задействовать коммунистов с Украины. Предприятия Златоуста позволили бы вооружить конный корпус из 30-40 тысяч кавалеристов, которым предстояло вторгнуться в Индию. Это, по мнению Троцкого, открывало заманчивые перспективы.

«Путь на Париж и Лондон лежит через города Афганистана, Пенджаба и Бенгалии», – утверждал «демон революции».

На Урале или в Туркестане Троцкий предлагал устроить «штаб азиатской революции», с участием «туземных революционеров» и штатом переводчиков. Но председатель Реввоенсовета обозначил свой план лишь в общих чертах.

20 сентября 1919 года Троцкий вновь предложил однопартийцам сосредоточить военные силы в Туркестане для будущего наступления на юг. На сей раз Индию он уже не упоминал, предлагая нанести удар по «антисоветской цепи государств», сколоченной Англией – Персии, Бухаре, Хиве и Афганистану.

План похода в Индию, по-видимому, Троцкий разработал не в одиночку. Сам он упоминал о некоем «серьёзном военном работнике», выдвинувшем аналогичную инициативу. Как считают Валерий Краснов и Владимир Дайнес, авторы книги «Неизвестный Троцкий. Красный Бонапарт», это был не кто иной, как командующий Туркестанским фронтом Михаил Фрунзе. Кроме Индии он предлагал ударить ещё и по Персии, чтобы нанести урон «самому свирепому врагу Советской России» – английскому империализму. По другой версии, идею похода на Индию Троцкому мог «подсказать» военный теоретик Андрей Снесарев, назначенный 24 августа 1919 года начальником Академии Генштаба РККА. Ранее, в 1899-1900 годах, Снесарев совершил экспедицию в Индию.

Вдохновителем плана мог быть и индийский революционер-мусульманин Мохаммед Баракатулла, который побывал в Москве весной 1919 года. Баракатулла предлагал большевикам заключить союз с афганским эмиром «против английского господства в Индии».

Реакция членов ЦК на предложение двинуть войска в Индию неизвестна. Но, скорее всего, на тот момент они отмахнулись от идей Троцкого и Фрунзе. Куда важнее было разбить Колчака, Деникина и Юденича.

Проект «товарища Роя»

Индийский вектор экспорта революции выглядит не таким уж фантастичным. В 1919-1921 годах Индию сотрясали антиколониальные волнения и крестьянские бунты.

Зимой 1920 года в столице России объявился коммунист из Бенгалии Манабендра Рой (Нарендранатх Бхаттачария), которому удалось установить контакт с Бухариным и Лениным. Гость с юга предлагал устроить индийский поход ещё меньшими силами.

«Товарищ Рой» считал, что достаточно будет мобильного отряда размером в полторы-две тысячи человек, который сможет стремительно пройти через Афганистан и вторгнуться в Индию. Его костяк должен был состоять из завербованных в Средней Азии индийских мусульман с участием русских военных инструкторов. Рой был уверен, что как только войска под красным флагом достигнут Индии (вернее, территории нынешнего Пакистана), местное население тут же их поддержит. Ленин и Зиновьев дали Рою «добро», и к лету 1920 года был организован штаб отряда. 14 сентября 1920 года его переправили из Москвы в Ташкент. По мысли Роя, все члены отряда в будущем должны были войти в командный состав индийской Красной Армии. Есть версия, что большевики выделили индийскому революционеру даже аэропланы и золотой запас, а сам поход намечался на весну 1921 года.

Но из-за затесавшегося в отряд шпиона о планах Роя стало известно англичанам. Дипломатически «надавив» на большевиков, они заставили Москву пойти на попятную. Британцы пригрозили Кремлю новой интервенцией в Закавказье и в самой России. В итоге «индийский» отряд был расформирован.

Индийское «эхо»

В 1920-30-х годах верхушка Коминтерна всё ещё тешила себя надеждами на «завоевание» Индии и вела подрывную работу в этой стране. В случае успеха коммунисты готовы были поддержать революцию русскими штыками.

«Но мы ещё дойдём до Ганга, но мы ещё умрём в боях...», – писал в начале 1940-х годов пролетарский поэт Павел Коган.

Как ни странно, единственный реальный шанс овладеть Индией представился СССР именно в тот период. Во время переговоров в Берлине 12-13 ноября 1940 года Гитлер и Риббентроп предложили Вячеславу Молотову выбрать южный вектор экспансии, пообещав Советскому Союзу незамерзающие порты Индийского океана. По сути, это было «разрешение» на поглощение Ирана, Афганистана и Британской Индии. Но Молотов отклонил гитлеровскую «авантюру», не согласившись войти в антибританский союз.

После Великой Отечественной войны и провозглашения независимости Индии СССР оказывал этой стране экономическую помощь. Несмотря на симпатию к Советскому Союзу со стороны таких политиков, как Джавахарлал Неру и Индира Ганди, Индия в XX веке развивалась как капиталистическая демократическая республика.