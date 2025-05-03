В случае ядерной войны выживут всего пять стран

Ученые из новозеландского Университета Отаго определили пять стран, которые переживут ядерную войну. Ключевым фактором выживания станет сохранение сельского хозяйства.

Если ядерная война начнется, то в атмосферу Земли попадет более 150 тераграмм сажи, которые снизят уровень сельского хозяйства на 80%, а в северном полушарии уничтожат его почти полностью, говорится в материале, опубликованном в журнале Risk Analysis.

Наиболее высокие шансы выживания будут иметь Новая Зеландия, Австралия, Исландия, Вануату и Соломоновы острова — им сельхозпродукции хватит даже чтобы прокормиться в экстремальных условиях.

Ранее физик Игорь Острецов рассказывал, может ли ядерная война случиться без команды и почему сейчас ядерный конфликт в целом маловероятен. Также мы писали о загадочных словах, связанных с ядерной угрозой, и радиостанции «Мертвая рука».