Какой смысл на самом деле скрывает третий тост

В русской традиции застолью уделяется немалое внимание. Это касается и многочисленных пословиц и поговорок, и примет, и смешных прибауток, как, например, «Между первой и второй — промежуток небольшой». Кстати, и сама последовательность тостов на любом торжестве строго регламентируется. Первый, например, всегда поднимается за виновника торжества, второй — за его родителей.

А вот насчет третьего есть разночтения — в зависимости от ситуации и компании…

За любовь

На обычных торжествах — свадьбах, юбилеях, да просто застольях — третий тост обычно поднимают «за любовь!». При этом чокаться и пить необходимо с левой руки и обязательно до дна. Откуда пришла традиция и почему именно так — с левой руки — сказать трудно. Вероятно, это связано с тем, что сердце у человека располагается как раз слева. Если же поднимать бокал правой рукой, то, считается, можно наоборот отпугнуть личное счастье.

Молчаливый тост

У военных третий тост имеет совершенно другой символизм. Он поднимается за погибших, поэтому и зовется молчаливым. Обычно обходятся без слов, лишь изредка произнося короткое: «за тех, кого нет с нами». Традиция эта появилась и распространилась в годы Афганской войны. Она сохранилась и у российских военных — участников локальных конфликтов, а позже получила хождение и среди представителей других силовых структур.

В отличие от гражданских застолий, третий тост у военных не пьется до дна. Принято оставлять несколько капель, чтобы потом перевернуть стакан и как бы «угостить» усопших, пролив эти капли, также символизирующие слезы, на землю. Также во время третьего — молчаливого — тоста у военных не принято чокаться.

За отсутствующих

На праздничных застольях пить молчаливый тост не принято, но кое-что подобное все же существует. Если на празднике присутствуют не все приглашенные — не обязательно по трагическим причинам, а, например, из-за занятости, — то третий тост пьют за отсутствующих. Мужчины — «за женщин», женщины — «за мужчин», моряки — «за тех, кто в море или на берегу», шахтеры — «за тех, кто в забое» и т.д. В таком случае тост «за любовь» обычно переносится и становится четвертым.

К слову, на Руси третий тост всегда имел особый символизм. Правда, раньше его обычно поднимали за здравие государя или князя. Но, когда князей не стало, традиция несколько видоизменилась.