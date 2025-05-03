Ошибки ученых, которые изменили мир

Известная мудрость гласит, что не ошибается тот, кто ничего не делает. В этом плане ученые — люди, которые ошибаются очень часто. В поисках истины наука нередко оказывалась в дебрях заблуждений, из которых потом успешно выходила, опровергая то, что долгие годы считалось непреложной истиной.

Вот пример нескольких заблуждений, которые впоследствии были опровергнуты…

Возраст Земли

Если не брать в расчет различные религиозные измышления и «сведения» Библии, то впервые оценить возраст планеты взялся в XVIII веке французский биолог Жорж-Луи Леклерк де Бюффон. Его значение было в пределах 75 000 лет или немногим больше. Геологи XIX века вели речь уже о сотнях миллионов лет, что косвенно подтверждалось восторжествовавшей тогда теорией эволюции Чарльза Дарвина. Лишь в 1956 году методом радиоизотопной датировки удалось установить, что нашей планете примерно 4,54 миллиарда лет. Никаких предпосылок к изменению этой точки зрения пока не имеется.

Телегония

Теория телегонии, широко распространившаяся в XIX веке и некоторое время (1940-1950 гг.) признававшаяся даже в СССР, предполагает, что на последующее потомство женщины влияет ее первый половой партнер. Современная наука считает телегонию суеверием и предрассудком. Но вплоть до середины прошлого века многие селекционеры в своей работе руководствовались именно этой теорией, периодически находя ей подтверждение. Однако все случаи оказались лишь проявлением у потомства признаков, отсутствующих у непосредственных родителей, но имевшихся у более далеких предков. Подобное в генетике встречается.

«Вредный» холестерин

В 1970 году в США вышло исследование, связывавшее сердечно-сосудистые заболевания с употреблением насыщенных жиров. Их потребление рекомендовалось снизить до 10% от общей суточной нормы калорий. Лишь в 2014 году диетологи признали свою ошибку. А эти четыре с лишним десятилетия оказались рекордными по количеству случаев ожирения в США — ведь люди заменяли жиры куда более вредными быстрыми углеводами и сахарами. Связь же между потреблением холестеринсодержащих продуктов и болезнями сердца так и не подтвердилась.

Парацетамол

Долгое время этот обезболивающий и жаропонижающий лекарственный препарат назначался, как безопасный аналог анальгина. Действительно, парацетамол оказался куда менее вредным для организма, но при этом довольно опасным. Клинические исследования подтвердили, что его многократный прием ведет к почечной и печеночной недостаточности и может вызвать хронические заболевания этих органов.

Подобные опровержения наука преподносит нам регулярно. Так что не стоит слепо верить тому, что говорят с экранов телевизоров даже самые авторитетные ученые…