Приметы на 4 мая: что нельзя делать в этот день

В православии вспоминают епископа Януария и священномученика Прокула и других. В народном календаре - Проклов день.

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Издревле по черемухе и яблоне в этот день предсказывали лето.

Интересно, что начало мая не только в этом и прошлом году бывало холодным, очень часто последний месяц весны начинался с заморозка. Такую примету месяца считали связанной с нечистой силой, чем холоднее - тем пуще злится нечисть. Считалось, что так она хочет "извести" людей, наслать неурожай, голод. Поэтому с наступления холодов люди выходили в поле и кричали бранные слова в адрес темных сил. Почему-то считалось, что такая мера поможет вернуть теплую погоду.

Днем в этот день девушки собирались вместе и выбирали самую красивую, надевая ей на голову венок из первых цветов. Чтобы быть хорошей матерью, в этот день женщины умывались на заре росой. Считалось, что это помогает и тем, кто мечтает о пополнении в семействе.

Хорошей приметой в этот день было обзавестись новым веником и вымести им пол во всем доме. Собранный мусор сжигали. Помогала такая примета в улучшении атмосферы дома.

В этот день не ходили на кладбища и в лес, чтобы не встретить нечисть. Опасно было оставлять без присмотра детей, иначе они могут начать заикаться.

Если в этот день зацвела черемуха - жди теплое лето. Цветов на черемухе много - лето будет дождливым. Сережки на березе все опали - готовься к урожаю корнеплодов. Мелкий дождь пошел - к долгому ненастью. Если много муравьев видно в муравейнике - уродится хлеб. Тополиный пух полетел - можно высаживать огурцы.