Как по русской фамилии определить кем были предки человека

Изначально у русских, как и у других европейцев, не было фамилий. В летописи записывали имя человека и указывали, чьим сыном он является и откуда родом. Воины также получали клички, которые употреблялись вместе с именами. Однако к концу XIV века знатные русские люди стали сами наделять свои семьи фамилиями. Позже появились крестьянские фамилии.

Аристократы

Первыми на Руси фамилиями обзавелись представители московской элиты – князья и бояре. Дело в том, что знатным людям понадобилось документальное подтверждение их связи с другими аристократами, чтобы претендовать на земли или придворную должность. Без фамилий было сложно доказать своё благородное происхождение.

Князья как представители воинского сословия закрепляли за своей семьёй родовые земли, когда-то завоёванные предками. Так появились Шуйские, Тверские, Воротынские, Вяземские. Бояре, находившиеся на государственной службе, превращали в фамилии свои клички, известные при дворе. Лыка, Скряба, Кобыла, Гагара становились Лыковыми, Скрябиными, Кобылиными, Гагариными. Если из знатного рода выделялся представитель, он мог преобразовать название династии по своему имени. Так, например, возникли Романовы, чьими предками были бояре Кошкины, Кобылины, Юрьевы.

Духовенство

Изначально у приходских батюшек были только имена. Их детей часто называли поповыми. Если сын священника не получал духовный сан, в будущем он и его дети оставались Поповыми. Когда в середине XVIII века священнослужители начали активно брать фамилии для документаций, они образовывали их от названия своих приходов – Преображенский, Покровский, Троицкий, Благовещенский.

Выпускники Славяно-греко-латинской академии также выбирали себе фамилии для реестра учебного заведения. Некоторые придумывали благозвучные фамилии – например, Тихомиров. Другие использовали греческий или латинский язык, чтобы «зашифровать» свои личные качества. К примеру, фамилия Гиляровский была образована от латинского корня, означающего «весёлый».

Крестьянские фамилии

Крестьянам долго не нужны были фамилии, так как мало кого интересовало происхождение людей из низшего сословия. Крестьяне не оставляли своим предкам завоёванные земли, из-за которых потом могли возникнуть споры. До отмены крепостного права крестьянам не нужны были фамилии. Исключением был вольный люд.

Фамилии у крестьян образовывались от имени отца [Алексеев], основных черт человека [Смирнов, Озорнов], рода деятельности [Кузнецов, Рыбаков, Конюхов] и кличек [Быков, Соколов].

В глухих деревушках мальчики получали имя-оберег от местной ведуньи. К примеру, младенца с отталкивающей внешностью могли назвать Некрасом, чтобы он стал красавцем. Впоследствии от этих имён появилась фамилия Некрасов.