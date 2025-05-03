Мог ли Гитлер сбежать, оставив двойника

Накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ФСБ впервые обнародовала уникальные архивные материалы, проливающие свет на то, как окончилась жизнь одного из самых зловещих преступников человечества. Материалы основываются на подробных показаниях Гейнца Линге, человека, который был ближе все к вождю Третьего рейха. Почему Гитлера подвели двойники и зачем Гитлер хотел, чтобы его тело сожгли – читайте в нашем материале.

© runews24.ru

Последний день в бункере

Подробности последних моментов жизни фюрера, советские следователи узнали из уст Линге. В конце декабря 1945 года он дал показания, согласно которым перед тем, как проглотит ампулу с ядом, фюрер навестил чету Геббельс, попрощался с ними, и затем покончил жизнь самоубийством.

«Через несколько минут раздался выстрел. Линге немедленно сообщил об этом Мартину Борману, находившемуся в зале ожидания. Вместе с Борманом он вошёл в кабинет Гитлера, где обнаружил тело фюрера. «Мы завернули труп в одеяло так, чтобы его не было видно. Я взял труп за ноги, а Борман — за голову, и мы вынесли его через задний вход бомбоубежища в парк. Там мы положили его у входа. За нами конвойные вынесли труп жены Гитлера», — писал Линге.

Чтобы окончательно убедиться в том, что фюрер мертв, Линге выпустил пулю в лоб Гитлеру. Как позже признался сам Линге. Идея сжечь труп фюрера принадлежала самому Гитлеру. Он не хотел, чтобы его останки были выставлены напоказ и стали объектом поругания.

Опознание тела

Советские разведчики обнаружили тела фюрера и его жены уже 5 мая 1945 года в саду Рейхсканцелярии. Тогда они были идентифицированы как обгоревшие тела неопознанного мужчины и женщины.

Позже судмедэксперты подтвердили, что смерть мужчины наступила в результате отравления сильнодействующим ядом – осколки ампулы с цианистым калием были найдены во рту. Не было никаких сомнений, что перед советскими следователями лежит труп самого Гитлера. Позже, чтобы окончательно удостовериться, были вызваны для дачи показаний личные врачи Гитлера, которые опознали Гитлера по коронкам. Характерное расположение пломб и зубных мостов было зафиксировано на прижизненных рентген-снимках фюрера.

Причины самоубийства

Позже Линге на допросе рассказал, почему Гитлер решил покончить с собой. По его словам, фюрер понимал, что продолжать борьбу бессмысленно, к тому же физическое состояние главного нациста позволяло желать лучшего. Не менее важным фактором была мания величия Гитлера, который не хотел признавать поражение и вступать в переговоры с теми, кого он не считал людьми.

Линге также развенчивает один из главных мифов, созданных вокруг фигуры Гитлера. По его словам, у фюрера не было двойников, иначе вождь Третьего рейха, вероятно, все-таки попытался бы удрать из бетонной западни. То же самое, но спустя более чем 70 лет, подтвердил французский исследователь Филипп Шарлье, который сравнил фрагменты челюсти Гитлера из архива ФСБ со снимками, хранящимися в США. Исследования подтвердили, что зубы действительно принадлежали Адольфу Гитлеру, а следы отравы, оставшиеся на эмали, окончательно убедили в этом мировую общественность.

Последующая судьба Линге

Гейнц Линге попал в близкое окружение Гитлера практически сразу после того, как фюрер пришел к власти. Все это время Линге не отходил от Гитлера и был свидетелем практически всех значимых этапов его биографии в качестве вождя Третьего рейха. После окончания Берлинской операции и освобождения Берлина от нацистов, Линге был задержан сотрудниками СМЕРШа и был отправлен в лагерь для военнопленных, где он находился до октября 1945 года.

В августе 1948 года Линге вышел на свободу, но в мае 1950 года военный трибунал приговорил к 25 годам лишения свободы. На свободу Линге вышел уже через пять лет, после чего продолжил писать мемуары о жизни при Гитлере.