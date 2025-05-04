«Стерилизовать всех». Как в Лопбури проходило восстание обезьян

В городе Лопбури, который находится в Таиланде, за последние несколько лет обезьяны обрели почти легендарный статус. С 2020 года они регулярно появлялись в заголовках таиландских и мировых СМИ. Макаки действовали как бандиты: систематически нападали на людей, вламывались в дома, крали вещи и еду, а однажды даже пытались захватить отделение полиции.

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Справиться с этой преступной группировкой оказалось непросто. Макаки взяли Лопбури под контроль и буквально устроили в городе террор, держа в страхе местных жителей. «Лента.ру» выяснила, чем закончился крестовый поход властей против распоясавшихся макак.

Как обезьяны захватили Лопбури

Прежде чем коронавирус накрыл Лопбури, погрузив его в изоляцию, местные жители регулярно подкармливали длиннохвостых макак, которые жили в городе и окрестных лесах.

Лопбури, расположенный всего в трех часах езды от Бангкока, слыл Городом обезьян. В честь макак, которые считались местной достопримечательностью, даже устраивали ежегодный фруктовый банкет. Это помогало привлечь туристов.

В середине 2022 года, когда локдаун закончился, жители Лопбури обнаружили, что без контакта с людьми обезьяны совсем одичали. Стаи макак захватывали здания и нападали на людей. Они крали у местных жителей еду и провоцировали аварии на дорогах.

Банды обезьян передвигались по городу, парализовали целые улицы и забирались в квартиры. Жители были вынуждены запирать в домах окна и двери. Маленькие дети, пожилые женщины и даже полицейские стали носить с собой рогатки, чтобы отпугивать приматов.

«Их метод — грабеж любыми средствами. Они готовы вырвать из рук что угодно, любые сумки, в которых, по их мнению, могут быть еда или мобильные телефоны», — говорит Висарут Сомнгам, ученый из организации Ecoexist Society, которая следит за ситуацией в Лопбури.

Эскалация конфликта с людьми

В начале 2024 года ситуация стала критической. Макаки стали полноправными хозяевами Лопбури, сея ужас среди местных жителей.

В какой-то момент макаки стали устраивать на улицах города масштабные драки. Несколько стай, собравшихся в одном месте для своих обезьяньих разборок, могли парализовать движение транспорта.

Несколько раз после частичного отлова группы макак умудрялись сбегать из-под стражи, устраивая после этого разгром в близлежащих домах и даже в отделениях полиции.

Отлов и стерилизация

С увеличением числа жалоб власти приняли решение действовать. К маю борьба с обезьянами вышла на новый уровень: их стали отлавливать и стерилизовать.

«Наша цель — стерилизовать всех обезьян», — сказал местный ветеринар Патарапол Маниорн из государственного управления дикой природы в сентябре.

Кроме того, обезьян стали помещать в специальные закрытые вольеры.

Через пять месяцев после начала правительственной кампании обезьяний произвол в Лопбури удалось взять под контроль. К настоящему моменту около 1,6 тысячи обезьян находятся в неволе.

Некоторые зоозащитники согласны с властями по поводу стерилизации обезьян, но выступают против их содержания в неволе. Они считают, что в закрытом пространстве свободолюбивые приматы страдают.

Для многих жителей возвращение спокойствия на улицы Лопбури стало облегчением.

«Ситуация немного улучшилась, потому что большинство обезьян поймали. Жить стало легче», — говорит часовщик Чалит Нитиакрам.

По его словам, отлов обезьян спас его бизнес:

«Из-за обезьян ни один клиент не осмелился бы приехать сюда и припарковать у лавки машину».

Но есть и те, для кого Лопбури и обезьяны неразрывно связаны.