Календарь на 4 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Газета.Ru

4 мая отмечается сразу несколько ярких и душевных праздников. Международный день пожарных напоминает о людях, ежедневно спасающих жизни, а День красивых признаний в любви дает повод сказать самые важные слова. Православные верующие отмечают День жен-мироносиц и чествуют верность, веру и тихий подвиг, который преображает мир. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 4 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

4 мая: какие праздники отмечают в России и в мире
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Праздники в России и мире 4 мая

Международный день пожарных

4 мая свой профессиональный праздник отмечают люди, которые каждый день рискуют жизнью ради спасения других. Его появление связано с трагическими событиями 1998 года в Австралии, когда при спасении горящих лесов в штате Виктория погибло пятеро пожарных. В память о них общественные активисты предложили учредить особый день чествования сотрудников пожарной службы.

Датой празднования был выбран день святого Флориана Лорхского, считающегося покровителем огнеборцев. Во многих странах в этот день проходят торжественные церемонии, награждения, акции памяти. Один из символов праздника и благодарности пожарным за их самоотверженность — красно-голубая лента, где красный цвет означает огонь, а голубой — воду. Кстати, в России День пожарной охраны официально отмечается 30 апреля — чуть раньше, чем международный праздник пожарных.

День рождения складного зонтика

4 мая 1715 года в Лондоне был запатентован первый складной зонтик. Эта, казалось бы, простая вещь совершила небольшую бытовую революцию: зонтик стал неотъемлемым аксессуаром и в дождь, и в солнце. Так что 4 мая — повод вспомнить, насколько гениальны порой простые изобретения. И, возможно, проверить, в порядке ли ваш верный зонт.

День собачьего счастья

Этот теплый и трогательный праздник напоминает о тех, кто любит нас просто так — наших четвероногих друзьях. День собачьего счастья призван привлечь внимание к бездомным животным, к проблеме ответственного отношения к питомцам и важности заботы о них. В праздник устраивают благотворительные ярмарки, дни открытых дверей в приютах и массовые прогулки с собаками. А еще это идеальный момент, чтобы почесать за ушком своего хвостатого друга и сказать ему «спасибо» за верность.

День красивых признаний в любви

Любовь должна быть красивой — и 4 мая об этом напоминает особый праздник. День красивых признаний в любви предлагает выразить свои чувства так, чтобы это осталось в памяти надолго: письмом, стихами, необычным поступком или просто искренними словами. Неважно, влюблены ли вы по уши или просто хотите сказать родным, как они вам дороги — этот день создан для искренности и тепла. А романтики уверяют: признание в любви 4 мая считается особенно удачным.

День «Звездных войн»

Неофициальный праздник всех поклонников культовой космической саги Джорджа Лукаса. Дата выбрана из-за созвучия фразы «May the Fourth» («Четвертое мая») с известной цитатой из фильма «May the Force be with you» («Да пребудет с тобой Сила»). В этот день фанаты по всему миру устраивают тематические вечеринки, косплеи, просмотры фильмов и делятся своими впечатлениями о «Звездных войнах».

Какие праздники и памятные даты отмечаются 4 мая в других странах

День зелени — Япония. Государственный праздник, посвященный любви к природе и благодарности за ее щедрые дары. Изначально он был связан с днем рождения императора Сёва, известного знатока и ценителя растений, и сохранил свою экологическую направленность после его смерти. В этот день японцы посещают парки, сады и заповедники, участвуют в посадке деревьев и мероприятиях в защиту окружающей среды.

День обновления взаимоотношений — США. Необычный праздник предлагает пересмотреть и обновить свои личные и профессиональные связи. Это отличный повод признать ошибки, восстановить утраченные контакты, попросить прощения или просто сказать друзьям и близким, как они для вас важны. В некоторых городах устраивают акции примирения и общения. И даже одно короткое «как ты там?» может в этот день значить очень многое.

День памяти Милана Растислава Штефаника — Словакия. Жители Словакии 4 мая вспоминают своего национального героя, ученого, астронома, генерала и политика. Милан Растислав Штефаник сыграл ключевую роль в создании Чехословакии после Первой мировой войны. Его почитают как пример самоотверженности, патриотизма и научного поиска. В этот день проходят церемонии возложения цветов к памятникам герою и образовательные мероприятия, посвященные его биографии и вкладу в историю страны.

День коронации — Таиланд. В Таиланде это важный национальный праздник, посвященный восшествию на трон нынешнего монарха. Торжества включают церемонии, молитвы в храмах за благополучие королевской семьи, парады и праздничные мероприятия. День коронации подчеркивает единство нации и уважение к монархии как важной части культурной идентичности Таиланда.

Религиозные праздники 4 мая

День святых жен-мироносиц

Православный праздник, который отмечается во второе воскресенье после Пасхи. Он посвящен женщинам, последовавшим за Христом и проявившим преданность и любовь к Нему, даже после Его смерти.

Жены-мироносицы присутствовали при распятии, они первыми пришли ко гробу Господню и стали свидетельницами чуда Его воскресения, а также первыми поведали миру радостную весть о победе жизни над смертью. Их пример самоотверженности, верности и любви стал образцом для всех христиан.

В этот день в храмах проходят особые богослужения в честь святых жен-мироносиц. В праздник принято поздравлять женщин и отмечать их особую роль в семье и обществе.

Народные праздники и приметы 4 мая

Проклов день

На Руси Прокла почитали как защитника от бурь и сильных ветров. Считалось, что именно в начале мая ветер особенно лютует, и святой Прокл может укротить непогоду. В этот день крестьяне молились о хорошей погоде для посевов и урожая. Наши предки верили, что зерно, посеянное на Прокла, даст добрый урожай.

Было принято внимательно наблюдать за ветром и облаками — по ним предсказывали погоду на все лето. Если день начинался с сильного ветра, женщины спешили выметать сор из избы, чтобы с ним исчезли все беды.

Приметы

  • Сильный ветер утром — к обильным летним дождям.
  • Ясное и безветренное утро — к сухому, жаркому лету.
  • Если трава быстро зеленеет и набирает силу — к хорошему урожаю зерновых.
  • Много мошкары в воздухе — к теплому и благополучному лету.
  • Ночная роса обильная — к хорошему урожаю огурцов и арбузов.

Какие исторические события произошли 4 мая

  • 1113 год — Владимир Мономах вступил на Киевский великокняжеский престол.
  • 1493 год — папа Александр VI опубликовал буллу Inter caetera, разделив Новый Свет между Испанией и Португалией.
  • 1738 год — по указу императрицы Анны Иоанновны французский танцмейстер Жан-Батист Ланде основал первую русскую танцевальную школу в Санкт-Петербурге.
  • 1838 год — деятели культуры выкупили из крепостной неволи украинского поэта Тараса Шевченко.
  • 1878 год — Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал фонограф.
  • 1904 год — Генри Ройс и Чарльз Роллс начали выпуск автомобилей «Роллс-Ройс».
  • 1927 год — в США создана Академия киноискусства, учредившая премию «Оскар».
  • 1970 год — Кентская трагедия: Национальная гвардия США открыла огонь по студенческой демонстрации против вторжения США в Камбоджу. В результате погибло четыре студента.
  • 1979 год — Маргарет Тэтчер стала первой женщиной-премьер-министром Великобритании.
  • 1986 год — вокруг Чернобыля до 30 км увеличена зона эвакуации.
  • 2000 год — впервые в мире зафиксирована эпидемия компьютерного вируса «I love you».

Дни рождения и юбилеи 4 мая

  • В 1006 году родился Абдуллах аль-Ансари — персидский поэт-мистик и теолог.
  • В 1655 году родился Бартоломео Кристофори — итальянский мастер музыкальных инструментов, изобретатель фортепиано.
  • В 1852 году родилась Алиса Лидделл — прототип главной героини из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».
  • В 1881 году родился Александр Керенский — российский политический деятель, председатель Временного правительства.
  • В 1909 году родился Николай Досталь — советский кинорежиссер.
  • В 1912 году родился Николай Блохин — советский хирург-онколог, академик АМН СССР и АН СССР, общественный деятель.
  • В 1914 году родился Марк Фрадкин — композитор, народный артист СССР, автор таких известных песен, как «Случайный вальс», «У деревни Крюково», «Течет Волга», «Увезу тебя я в тундру».
  • В 1929 году родилась Одри Хепберн — британская актриса, обладательница премии «Оскар», икона стиля и гуманитарный деятель.
  • В 1931 году родился Геннадий Рождественский — советский дирижер, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.
  • В 1934 году родилась Татьяна Самойлова — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ.

Кто отмечает день рождения

  • 82 года исполняется Михаилу Шемякину — российскому художнику, графику и скульптору.
  • 79 лет исполняется Джону Уотсону — британскому автогонщику, пилоту «Формулы-1».
  • 54 года исполняется Леониду Слуцкому — российскому футбольному тренеру.
  • 53 года исполняется Майку Дернту — бас-гитаристу и вокалисту группы Green Day.
  • 38 лет исполняется Насте Каменских — украинской певице, актрисе и телеведущей.
  • 38 лет исполняется Сеску Фабрегасу — испанскому футболисту, чемпиону мира и Европы.
  • 30 лет исполняется Стасе Милославской — российской актрисе театра и кино.
Истории
Алиса Лидделл
Марк Фрадкин
Александр Керенский
Стася Милославская
Джон Уотсон
Татьяна Самойлова
Михаил Шемякин
Геннадий Рождественский
Одри Хепберн
Льюис Кэрролл
Джордж Лукас
Томас Эдисон
Тарас Шевченко
Николай Досталь
Маргарет Тэтчер
Жизнь после смерти