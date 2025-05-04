Самая страшная секта русской истории: куда исчезли скопцы

Церковный раскол середины XVII века породил множество изуверских сект, и одной из самых страшных и могущественных стала секта скопцов, адепты которой оскопляли себя, надеясь избежать греха.

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Изуверство

О секте в России заговорили в конце XVIII века, когда «прославились» скопцы в Орле, куда Екатерина Великая послала полковника Волкова с целью выяснить, что правда, а что нет. Императрица сразу приняла меры для искоренения этого явления: зачинщики были высечены и сосланы в Нерчинск, но секта уцелела, и в 1800-м году была выявлена снова.

Как пишет в работе «Мир «белых голубей» (скопчество)» историк В. Н. Ряполов, сектанты практиковали оскопление мужчин, отрезая или отжигая железом яички, а наиболее фанатичные практиковали отрезание полового члена и даже сосков. Скопцы обрезали женщинам половые губы, клитор и груди, что, впрочем, не лишало женщин способности к деторождению. Фанатики оскопляли себя, своих родственников и детей, нанося этим вред здоровью. Они верили, что если лишить себя органов, являющихся «источником» похоти, то можно якобы победить грехи и войти в рай.

Многие из-за инфекций и кровотечений умирали сразу после «процедуры», другие теряли интерес к жизни, жирели. Мужчины лишались работоспособности, выносливости, желания новизны, риска.

Искупитель Селиванов

В 1800 году скопцов заключили в крепость Динамюнде. Оказалось, что их лидером является некий Кондратий Селиванов, называвший себя «искупителем», который пришел в секту хлыстов, втерся в доверие и возглавил сектантов. Он трактовал Евангелие по-своему усмотрению и договорился до того, что главным условием спасения назвал оскопление.

В конце концов, сектанты сами выдали его властям. В 1774 году Селиванов был выпорот и сослан в Иркутск на каторгу, но бежал, вернулся в Москву и объявил себя императором Петром III. Селиванова арестовали и доставили к императору Павлу, который хотел взглянуть на самозванца, после чего заключили в Обуховскую больницу для умалишенных. Но Селиванов через три месяца – после смерти Павла — вышел и оттуда: его среди прочих освободил Александр I.

В результате этого скопчество расцвело, охватывая все новые сословия. В секту входили крестьяне и помещики, купцы и нищие. Император был вынужден взять с Селиванова подписку, что тот больше не будет вовлекать в секту мужчин, но это не помогло.

«Искупитель» жил то у купцов Ненастьевых, то у Костровых, то у Солодовниковых и собирал на радения до 300 человек. Радениями у скопцов назывались песнопения, соединенные с коллективными телодвижениями и кружениями, от чего адепты впадали в транс.

«Святой дух пробирает!» – хвастались они, не подозревая, что на самом деле одержимы бесами. Скопцы верили, что когда их число достигнет 144 тыс., наступит Страшный суд, и все они обретут рай. Они пользовались таким высоким покровительством, что даже полицейские не могли их тревожить. Единственное, что им запрещали – это огненное крещение, то есть отьятие у мужчин яичек путем прижигания раскаленным железом.

Выпороть и сослать!

Вскоре скопцы появились даже в армии, а одна из девиц-сектанток объявила себя супругой Великого князя Михаила Павловича. Оскоплять себя начали даже молодые придворные, и тогда Александр I решил покончить с этим.

В 1820 году Селиванова тайно заточили Спасо-Ефимьевом монастыре и поступили так с другими лидерами скопцов, после чего секта ушла в подполье, но менее опасной не стала. Своей внешней добротой, вкрадчивостью, обещанием богатства (наследников у них не было) скопцы вовлекали в свои ряды новых адептов. Завещая друг другу имущество, они аккумулировали огромные состояния, что тоже служило своего рода пропагандой. К сектантам относились купцы-миллионщики Садовников, Кобычев, Васильев, Антонов.

Николай I в свою очередь ужесточил преследование секты. По уложению 1845 года скопцы лишались гражданских прав и подлежали ссылке в самые глухие места Сибири, а за оскопление других приговаривались к кнуту, клеймению и 6 годам каторги. Но как указывает в работе «Ответственность скопцов согласно Уложению о наказаниях 1845 года» Илья Андреевич Александров, это исполнялось не всегда, и в 1867 году в центральной России присутствовало не менее 7 тыс. скопцов.

Бодрым шагом в XXI век?

Несмотря на преследование, секта пережила рубеж XIX—XX веков. В 1901 году в Рязани были обнаружены 16 скопцов. Все они заявляли, что кастрировали себя сами. Обер-прокурор Константин Петрович Победоносцев сетовал, что скопцы скрытны, и это лишает власти возможности следить за ними. Он отмечал, что к счастью, почти все они бездетны, но предостерегал, что они весьма искусны в пропаганде.

В 1905 году император Николай II позволил скопцам самим выбрать место проживания, и несколько тысяч сектантов вернулись из Сибири. Это вызвало новый всплеск оскоплений. В результате в 1910 году в Харькове судили 142 скопца, в 1911 году в Курске – 22, в 1912 году в Воронеже было арестовано 80 скопцов, в Уфе – 26. 1913 год ознаменовался процессами над скопцами в Екатеринбурге, в Рязани и в Вышнем Волочке.

И только революция и Гражданская война разметали сектантов так, что о них забыли. Правда, во времена НЭПа сектанты попытались возродить общины, но большевики терпеть их не стали. В 1929 году появился закон «О религиозных культах»: общины закрывали принудительно, а кое-где провели и показательные уголовные процессы. Например, в декабре 1929 года в Саратове, и в 1930 году в Ленинграде. Скопцы были объявлены кулаками и эксплуататорами; в вину им ставилось уродование людей, пропаганда монархии, религии и антисоветчина.

В Ленинграде 15 сектантов получили сроки от 2 до 4 лет с конфискацией половины имущества. В 1930 году лидер сектантов, Ломоносов, получил 10 лет лишения свободы, а активисты – от 2 до 8 лет. Очевидно, большая часть скопцов сгинула в ГУЛаге, а их идеология просто исчезла.