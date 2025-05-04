Парад в Берлине 1945 года: как СССР шокировал союзников

Когда эти советские танки появились на знаменитом берлинском параде, американцы и представители других стран союзнической СССР коалиции были шокированы — ничего подобного у них в армиях на тот момент не существовало.

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Как создавался этот танк и его отличия

Во втором томе сборника «Отечественные бронированные машины. ХХ век» публикуется история создания ИС-3 и его тактико-технические характеристики. Серия советских танков «Иосиф Сталин» (ИС) выпускалась с 1943 по 1953 годы, ИС-3 — третья серийная модель. Из-за оригинальной формы лобовой части танка ее прозвали «Щукой». Данное своеобразие было конструкционно обосновано — бронезащита у ИС-3 являлась дифференцированной: при создании этого тяжелого танка учли опыт самого главного танкового сражения Великой Отечественной — Курской битвы. Тогда самыми уязвимыми частями для снарядов противника были лобовые части корпусов советских танков и их башни. Изменение наклона бронированной носовой части, получившей название «щучий нос», — один из принципиально новых элементов защиты ИС-3.

Механик-водитель теперь обозревал путь передвижения танка через перископические устройства — сквозной смотровой щели в лобовой части для этих целей конструкция ИС-3 не предусматривала. ИС-3 имел на своем вооружении помимо пушки пулемет ДШК, на котором был установлен коллиматорный прицел, позволявший поражать воздушные цели.

Модернизированная модель ИС-3М оснащалась еще и прибором ночного видения, в танке была установлена принципиально новая для того времени система радиосвязи, как внешняя, так и внутренняя, между членами экипажа.

Цель показа ИС-3 в Берлине

Как сообщало агентство РИА Новости, для участия в сентябрьском параде 1945 года в столицу поверженного Третьего рейха было специально доставлено свыше 50 советских супертанков ИС-3. Они выгодно отличались от образцов английской, французской и американской тяжелой техники.

По мнению ряда отечественных историков, демонстрация ИС-3 являлась в значительной степени идеологическим актом — СССР, победивший в самой жестокой войне ХХ века, хотел лишний раз подтвердить, что его армия способна не только сокрушить самого сильного неприятеля, но и готова впредь наращивать военную мощь для укрепления собственной обороноспособности.

Танк ИС-3 в боях

Поскольку первая партия ИС-3 поступила на вооружение Советской Армии лишь в мае 1945 года, в боях Великой Отечественной этот танк участия не принимал. Александр Чубачин, военный историк, описывавший боевой опыт применения ИС-3, упоминал о безуспешном использовании этих танков в египетско-израильском конфликте 1960-х (египетская армия, по словам автора этого исследования, была плохо обучена для войны с использованием ИС-3).