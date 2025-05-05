Почему Сталин отказался менять попавшего в плен сына. Версии давней истории

Наверняка многие видели сериал «Сын отца народов» - о трагической судьбе Василия Сталина, чьим отцом был всемогущий Иосиф Виссарионович. Однако у главы советского государства имелся и другой сын, жизнь которого сложилась еще более печальней. Как вышло, что отпрыск руководителя Коммунистической партии СССР, маршала, генералиссимуса (и прочая, и прочая) вообще оказался на фронте, когда вполне спокойно мог бы избежать этой участи? Как он попал в плен и принял страшную смерть? Об этом – в нашей статье.

Мог бы стать, да не стал…

Если сегодня задаться вопросом о том, сколько сыновей высокопоставленных российских чиновников и известных деятелей культуры находятся в зоне боевых действий СВО, можно лишь горько усмехнуться. Единицы! И те явно не на передовой. Однако 80 с лишним лет назад никто и помыслить не мог, чтобы каким-то образом «откосить» или найти себе тепленькое местечко при штабе.

Вот и Яков Джугашвили, старший сын Иосифа Сталина, не мог поступить иначе. В действующей армии он, старший лейтенант, оказался уже через неделю после начала Великой Отечественной войны. Был назначен командиром 6-й артиллерийской батареи 14-й танковой дивизии 20-й армии. Джугашвили отличился в одном из первых серьезных сражений: за уничтожение огнем своей батареи роты противника и подавление огня одной артбатареи и одного минометного взвода неприятеля старлей был представлен к ордену Красной Звезды.

«Изумительный пример подлинного героизма показал в боях под Витебском командир батареи Яков Джугашвили, - написала тогда газета «Красная звезда». – В ожесточенном бою он до последнего снаряда не оставлял своего поста, уничтожая врага».

© Старший сын Сталина

Яков Джугашвили, отважный, решительный, смелый, как отзывались о нем боевые товарищи, мог бы, пройдя горнило войны, стать великим полководцем, иметь множество регалий и затмить славу легендарного отца. Так, скорее всего, и случилось бы, не попади он в фашистский плен при попытке выйти из окружения возле белорусского города Лиозно. Случилось это в середине июля 1941 года.

Первому допросу, судя по архивным данным, Джугашвили подвергся 18 июля. Майор Гольтерс и капитан Ройшле, как следует из исторического документа, задали ему не менее 150 вопросов. Сын Иосифа Сталина, обычно тихий и молчаливый, «разоткровенничался», заявив, что «с гордостью защищал свою страну и ее политическую систему».

О том, что Яков попал в плен, берлинское радио сообщило сутки спустя. В дальнейшем гитлеровцы стали разбрасывать над позициями советских войск листовки с изображением Джугашвили и призывами к солдатам сдаваться в плен.

© Яков Джугашвили в первые дни плена

А так ли все было?

Широко распространена версия о том, что немецкое командование предлагало обменять Якова на фельдмаршала Паулюса, взятого Красной Армией в плен в Сталинграде, однако никаких документальных подтверждений не найдено. При этом позже в киноэпопее «Освобождение» сценаристы приписали Сталину фразу: «Я солдата на фельдмаршала не меняю». По воспоминаниям Вячеслава Молотова, бывшего наркома иностранных дел СССР, Сталин не стал выручать Якова, сказав: «Там все мои сыны».

«Зимой 1943-44 года, уже после Сталинграда, отец вдруг сказал мне в одну из редких тогда наших встреч: «Немцы предлагали обменять Яшу на кого-нибудь из своих… Стану я с ними торговаться! Нет, на войне как на войне», - вспоминала в своей книге «Двадцать писем к другу» Светлана Аллилуева, дочь вождя и сестра Якова.

Как бы там ни было на самом деле, старший лейтенант Джугашвили так и не увидел больше родные края. Его сначала «поселили» в штабе командующего 4-й армии Вермахта генерал-фельдмаршала фон Клюге, затем отправили в Хаммельбург, что в Баварии, оттуда – в офицерский лагерь в Любеке.

После того, как Джугашвили так и не согласился на сотрудничество с врагом, а советские власти отказались его обменивать, судьба старшего сына Иосифа Сталина была предопределена. Свои последние дни он провел в Заксенхаузе – одном из самых страшных нацистских концлагерей, где, судя по архивным записям, содержался в особом лагере «А».

Здесь 16 апреля 1943 года сын «отца народов» пошел на смерть. Долгое время считалось, что Яков был застрелен при попытке к бегству. Если проанализировать все дошедшие до нас свидетельства, можно предположить, что он все же сам решился свести счеты с жизнью. Бросился на колючую проволоку с пропущенным через нее электрическим током. В него, уже мертвого, стреляла охрана.

Впрочем, это не единственная версия гибели Якова Джугашвили. Ходили упорные слухи, что он пал от рук британских военнопленных летчиков, с которыми содержался в одном бараке. Все остальное, с колючей проволокой и пулей часового, чистой воды инсценировка. По другой версии, Яков умер от неизвестной болезни в госпитале.

Судьба Джугашвили до сих пор является предметом многочисленных споров историков. Несмотря на заявление ФСБ России от 6 июня 2007 года о том, что он действительно был в немецком плену, по-прежнему бытует версия, что пленение было провокацией германской разведки.

Так, Артём Сергеев, приёмный сын Сталина, генерал-майор артиллерии утверждал, что Яков никогда не был в немецком плену, а погиб в бою 16 июля 1941 года. Как бы то ни было, уже в «брежневские» времена старший лейтенант Яков Джугашвили посмертно удостоен ордена Отечественной войны I степени.

Не менее печальной оказалась судьба и младшего брата Якова Джугашвили Василия Сталина, о котором упоминалось в самом начале статьи. Он был летчиком-истребителем, участвовал в боевых сражениях, где сбил несколько вражеских самолетов. Позже стал командующим ВВС Московского военного округа, генерал-лейтенантом авиации (в 28 лет). Однако после смерти Иосифа Сталина Василий был арестован, несколько лет провел в тюрьме, из которой вышел тяжело больным человеком. Он умер в возрасте 41 года.

Удивительная история, не правда ли? Казалось бы, выражаясь современным языком, дети Сталина – мажоры высшей пробы, перед которыми были открыты все пути-дороги. Однако на самом деле все сложилось не так, как могло бы. А могло бы… при таком-то отце?