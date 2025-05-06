Джон Боланд: олимпийский чемпион, получивший медаль случайно

Весной 1896 года ирландский студент отправился на отдых в Афины. «Рамблер» расскажет, как в результате этой поездки он оказался на корте без формы и подготовки и стал первым олимпийским чемпионом в теннисе.

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Олимпийские игры 1896 года в Афинах были экспериментом. Соревнования проводились впервые после почти полуторатысячелетнего перерыва — инициатором стал француз Пьер де Кубертен. Формальных национальных команд тогда не было, заявлялись индивидуально, регламенты отличались от вида к виду, а главными условиями были физическая способность и личная инициатива.

Теннисный турнир был включен в программу буквально за пару месяцев до начала — без согласования с теннисными ассоциациями, без сетки по рейтингу. В одиночном разряде участвовало восемь человек, в парном — пять пар. Многие игроки были местными — греки и египтяне, и только единицы представляли другие страны.

Как Боланд оказался в заявке?

Джон Боланд изучал право и классическую литературу в Оксфорде и Мюнхене. В то время он водил тесную дружбу с Константином Маносом — греком, который учился в том же университете и имел связи в организационном комитете первых в истории современных Олимпийских игр.

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Манос, увидев, что Боланд умеет держать ракетку, предложил ему попробовать — не хватало человека для четного числа игроков. Тот согласился, не имея при себе ни формы, ни обуви, ни экипировки. Ракетку дали на месте. Ирландец записался на одиночный турнир, выиграл первый матч у греческого спортсмена, потом прошел еще одного — без особой конкуренции, поскольку уровень участников был далек от высокого. В финале он обыграл египтянина Дионисиоса Касдаглиса, выступавшего под британским флагом, и стал чемпионом.

В парном разряде Боланд объединился с Фридрихом Трауном — немецким спортсменом, который выбыл из одиночного турнира из-за травмы. Вместе они обыграли пару местных греков и взяли второе золото. Обоим эти победы ничего не дали в спортивной карьере — они разъехались по домам и больше в соревнованиях не участвовали.

Как сложилась жизнь чемпиона?

Боланд не стал выстраивать спортивную карьеру и не использовал свой олимпийский титул публично. После Олимпиады он продолжил обучение, стал адвокатом, а позже — депутатом британского парламента от Националистической партии Ирландии. Активно выступал за независимость католических школ и участие страны в международной политике как отдельной единицы.

Сегодня его имя входит в список первых олимпийских чемпионов. Медаль, которую он получил, была серебряной (на первых играх золото не вручали — его ввели позже, а серебро было эквивалентом первого места). Позже Международный олимпийский комитет (МОК) пересчитал победителей по современной системе, и Джон официально считается первым олимпийским чемпионом в теннисе — в одиночке и паре.

Повторение истории успеха Джона Боланда в наше время невозможна. Допуск к Олимпиаде регулируется квотами, отборами, международными федерациями и национальными комитетами. Формально, сегодня наличие формы и федерации — это минимальные условия, без которых никто не попадет в список участников. А тогда — хватило ракетки, случая и знакомого.

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