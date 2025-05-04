Что сделал Сталин, когда в первый раз увидел мертвого Ленина

Основатель первого в мире социалистического государства Владимир Ленин скончался 21 января 1924 года. В этот день в подмосковные Горки прибыл Иосиф Сталин. Он пожелал лично убедиться в том, вождь мирового пролетариата умер.

Иосиф Виссарионович оказался далеко не первым, кто узнал о кончине видного государственного деятеля. Непосредственным свидетелем смерти вождя стал Николай Бухарин. В конце января 1924 года он как раз находился в Горках на лечении. Также рядом был видный партиец Владимир Сорин. В Москве же первым трагическое известие получил революционер Григорий Зиновьев. Ему лично сразу после произошедшего по прямой связи позвонила сестра вождя, Мария Ильинична.

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С политической точки зрения было выгодно обставить дело таким образом, будто первым о смерти Ленина узнал именно Сталин. По этой причине в «Отчёте комиссии ЦИК СССР по увековечению памяти В. И. Ульянова (Ленина)» было сказано:

«Первое известие о смерти В. И. Ленина было получено в Москве тт. Сталиным и Зиновьевым в 7 часов вечера того же дня».

Согласно документу, через два с половиной часа после получения новости Иосиф Сталин вместе с Григорием Зиновьевым, Михаилом Калининым и Михаилом Томским отправились на аэросанях в Горки. «Делегацию» возглавлял Сталин. После приезда в Горки он решительно зашагал впереди «процессии» по направлению к помещению, в котором находилось тело Ленина.

Увидев мёртвого соратника, Иосиф Виссарионовича несколько раз обошёл его, после чего произнёс:

«Да, да, вот оно что... Вот оно что...».

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Присутствующие рядом отметили, что Сталин изучал тело покойного так, как будто старался убедиться, что находящийся перед ним действительно не подаёт признаков жизни.

Завершая обход, Сталин совершил неожиданный поступок. Он вдруг бросился к телу Ленина и прошептал:

«Прощай, прощай, Владимир Ильич!».

После этого Иосиф Виссарионович обхватил голову вождя, руками прижал к себе и несколько раз поцеловал Ильича в щёки и лоб. Выполнив странный ритуал, Сталин махнул рукой и резко отошёл от умершего. Создалось впечатление, что своими действиями будущий генералиссимус навсегда разделил советское прошлое и советское настоящее…