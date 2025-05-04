Какой была самая кровавая акция фашистов в оккупированном Минске

С 17 по 22 апреля 1943 года немцы провели в оккупированном Минске беспрецедентную по масштабу операцию с кодовым названием «Волшебная флейта». Она коснулась практически каждого из 130 тысяч жителей. Проверены были 75 тысяч человек, а ещё 52 тысячи арестованы. Фашисты преследовали цель вычислить и уничтожить подпольщиков и партизан, а также отобрать трудоспособных горожан для последующей отправки на работы в Германию.

Город вне зоны доступа

После оккупации гитлеровцами Белоруссии, местным жителям запретили свободное перемещение, а колхозникам установили фантастические нормы сдаваемой сельхозпродукции. Но население сопротивлялось – формировались партизанское и подпольное движения, которым благоприятствовал белорусский ландшафт с глухими лесами и болотами.

Бороться с партизанами немецкое командование решило с помощью кардинальных методов. Так, на апрель 1943 года было назначено проведение операции «Волшебная флейта», командование которой доверили начальнику СС и полиции Курту фон Готтбергу.

Масштабная акция оккупантов началась 17 апреля с полного блокирования Минска. На выездах появились КПП с усиленной охраной (внимательно досматривались даже немцы и полицаи, намеревавшиеся покинуть белорусскую столицу), а сам город разделили на шесть секторов, каждый из которых планировалось зачистить за сутки.

Немцы начали тщательно прочёсывать квартал за кварталом, отправляя всех мужчин в возрасте от 14 до 60 лет и женщин от 16 до 45 лет в специальные пункты сбора, где они проходили медицинский осмотр. Здоровых и крепких людей в тот же день высылали в Германию. Оказывающих сопротивление оккупанты расстреливали на месте.

Тех же, кто не годился по тем или иным причинам для работ в Германии, регистрировали в местном Оккупационном управлении труда.

Результаты

После зачистки города фашисты переключились на прилегающие лесные районы. Партизаны были вынуждены отступить, но после окончания карательной акции вновь вернулись в прежние районы дислокации и продолжили свою борьбу.

Несмотря на масштаб и кровавость операции, её результаты оккупантов не впечатлили. При обысках было изъято всего 39 винтовок, 150 противогазов и 12 фотоаппаратов.

К сожалению, «Волшебная флейта» стала лишь одной из 140 карательных акций, которые немцы провели в Белоруссии. Нацисты уничтожили 5 663 населённых пункта, из которых 619 сожгли вместе со всеми жителями.