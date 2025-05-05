Мужчина нашел странное предупреждение в алкогольном магазине

Пользователь Reddit под ником mwpm55 опубликовал снимок странного предупреждения в алкогольном магазине. Его фотография насмешила пользователей.

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На фото, которое разместил мужчина, видна наклеенная на боксерскую грушу табличка со следующей надписью:

«Груша для битья исключительно для показа. Пожалуйста, не бейте, не пинайте, не трогайте ее. Благодарим, менеджмент», — гласила надпись на плакате.

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Один из участников обсуждения под ником DarwinismObvious предположил, что предупредительная надпись в таком месте вряд ли остановит людей. Другие пользователи признавались, что не смогли бы пройти мимо и не нанести хотя бы легкий удар, а некоторые предлагали подвесить грушу вне досягаемости, чтобы сохранить и товар, и здоровье посетителей.

«Могу подтвердить, я бы тоже ударил по табличке, особенно учитывая складки от предыдущих ударов — она просто просится в бой!» — отметил юзер под ником Kalladdin.

Ранее другой пользователь Reddit нашел странный запечатанный предмет в арендованной квартире. Опубликованный им снимок запечатанного скотчем флакона с жидким мылом в арендованном жилье удивил пользователей.